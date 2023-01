Basada en el aclamado juego para consolas PlayStation, “The Last of Us” es la nueva serie de HBO Max que muestra a un mundo destruido por el cordyceps, un hongo que en la vida real convierte a las hormigas en zombies, pero que en esta ficción muta hasta infectar a las personas.

El primer episodio, estrenado en HBO Max este domingo 15 de enero a las 9 p.m. (hora Perú), comienza precisamente con una explicación de los peligros de los hongos. Las víctimas del cordyceps pierden la consciencia y solo viven para atacar. Pero al inicio del episodio esa es solo una posibilidad. Veinte años después ya no hay bancos, no hay internet, no hay civilización. Solo quedan pequeñas sociedades gobernadas por militares algunas, por civiles armados otras.

"The Last of Us", primer episodio.

¿Cómo ver “The Last of Us”?

“The Last of Us” estrenó su primer episodio el domingo 15 de enero en HBO Max y HBO a las 9 pm (hora Perú).

¿Cómo obtener la plataforma?

El servicio cuenta con 3 planes. El más económico de ellos se ofrece por 29.90 (soles peruanos) el mes y te permite acceder a todos los contenidos desde 3 dispositivos.

Puedes ver más de los planes aquí.

Sobre el elenco

El perfil de los actores de “The Las of Us” podría llenar varios artículos aparte. Los roles principales tienen a dos veteranos de “Game of Thrones”, Pedro Pascal como Bella Ramsey, que interpretaron a Oberyn Martell y Lyanna Mormont; personajes que se ganaron el aprecio del público para después morir de las formas más atroces. También está el siempre divertido Nick Offerman, que en esta ficción interpreta al sobreviviente paranoico Bill, mientras que Ana Torv, protagonista de la recordada serie “Fringe”, es la compañera de misión de Joel, Tess.

Como toda serie postapocalíptica, puede que en “The Last Of Us” lo visual, la violencia, sea lo más llamativo. Pero es lo que yace debajo de esa envoltura, la construcción de vínculos entre personajes, lo que la distingue.

Escena del primer capítulo de "The Last of Us".

Además… A saber “The Last of Us” estrena nuevos episodios todos los domingos por HBO. Serán un total de ocho episodios. El juego original está disponible para consolas PS3, PS4 y PS5. Llegará a PC el 3 de marzo próximo.