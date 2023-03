Desde que se supo que Ellie (Bella Ramsey) no reaccionaba como el resto de mortales al Cordyceps, el virus que ha matado a millones de humanos en “The Last Of Us”, tanto ella como Joel (Pedro Pascal) comenzaron el largo recorrido que les de la respuesta a esta misteriosa inmunización y su camino a la cura de este mal.

Estrenado el capítulo final de la serie en HBO Max este 12 de marzo, la historia no resolvió esta pregunta. En esta nueva entrega, Joel y Ellie son llevados a la fuerza por los miembros de La Luciérnagas y es aquí donde Marlene, la fundadora de esta organización le revela a Joel que un médico extraerá un trozo del cerebro de Ellie para encontrar una cura contra el virus, a costa de la vida de la niña.





Esta decisión por parte de la gente de Las Luciérnagas desata la ira de Joel, quien matará a todos, incluso a Marlene y se llevará con él a Ellie. Ya solos, la niña le preguntará a su viejo amigo por lo que pasó pero este le mentirá y le dirá que de nada sirve que se queden con Las Luciérnagas pues descubrió que ella no es la única inmune al virus.

¿Por qué Ellie es inmune?

En el juego “The Last of Us”, la causa de la inmunidad de Ellie nunca se explica explícitamente. Durante su breve paso por la sala de cirugía, podemos escuchar que uno de los médicos asegura efectivamente se infectó de Cordyceps pero no logran entender porqué el virus no se extiende por su cuerpo y acaba con su vida como con el resto de personas.

Bella Ramsey en el capítulo final de "The Last Of Us".

Una de las teorías acerca de la inmunidad de Ellie asegura que la razón es que la niña nació de una contagiada. Recordemos que al inicio del capítulo final de la temporada 1 de “The Last of Us” vemos el nacimiento de la pequeña segundos después de que su madre mata a un contagiado y como resultado de esa pelea, descubre que fue mordida, por ende, se infectó con el virus.

Sin embargo, esta teoría se caería, dado el poco tiempo que pasa entre la mordida a la madre de Ellie y el nacimiento de esta.

Escena del capítulo final de "The Last Of Us".

Otro tipo de virus

Según se explica en la parte 2 del juego de “The Last of Us”, Ellie sí está contagiada por el Cordyceps, pero por un tipo distinto de cepa, es decir, ella se contagió por un hongo “más neutral”, capaz de mantenerse en el cuerpo sin dañarlo.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en una escena del capítulo final de "The Last of Us".

“The Last of Us”, el gran éxito de HBO

La segunda temporada de TLOU se confirmó a finales de enero de este año, apenas emitidos los dos primeros capítulos de la serie. Y es que desde su lanzamiento, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ha batido récords, atrayendo a 4,7 millones de espectadores por semana a través de su emisión en HBO Max.

El programa marcó el debut más grande después de “House of the Dragon” en 2022.

¿De qué trata “The Last of Us”?

La nueva serie de HBO adaptó el videojuego de Neil Druckmann que lleva el mismo nombre. Bajo el guion de Craig Mazin, la serie sigue la historia de Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams (Bella Ramsey), quienes deberán unirse para, básicamente, sobrevivir.

Ellos viven en un mundo donde una terrible epidemia aqueja a la humanidad –y la convierte en caníbales-. En ese contexto, la pequeña parece ser la respuesta a todo este problema. Por eso deberán atravesar Estados Unidos y mantenerse con vida.

Poster de The Last Of Us.

Guía de episodios de “The Last of Us”

La primera temporada de “The Last of Us” llegó el pasado 15 de enero a HBO y HBO Max. La producción anunció que esta entrega tendría nueve episodios y se emitiría uno semanalmente. Por ende, el episodio final será transmitido este domingo 12 de marzo.

Esta es la lista completa de episodios de “The Last of Us”:

Episodio Estreno Episodio 1: “When You’re Lost in the Darkness” 15 de enero Episodio 2: “Infected” 22 de enero Episodio 3: “Long Long Time” 29 de enero Episodio 4: “Please, Hold My Hand” 5 de febrero Episodio 5: “Endure and Survive” 10 de febrero en HBO Max Episodio 6: “Kin” 19 de febrero Episodio 7: “Left Behind” 26 de febrero Episodio 8: “When We Are in Need” 5 de marzo Episodio 9: “Look for the Light” 12 de marzo





¿Quiénes integran el elenco de la serie “The Last of Us”?

En la nueva serie de HBO, los protagonistas elegidos son el actor chileno Pedro Pascal y la actriz estadounidense Bella Ramsey.

Estos son los actores que completan el elenco de “The Last of Us”:

Pedro Pascal como Joel Miller

Bella Ramsey como Ellie Williams

Nick Offerman como Bill

Anna Torv como Tess

Merle Dandridge como Marlene

Murray Bartlett como Frank

Gabriel Luna como Tommy Miller

Jeffrey Pierce como Perry

Storm Rei como Riley

Nico Parker como Sarah





