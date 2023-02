Después de su estreno en enero pasado, la nueva serie de HBO “The Last of Us” ha cautivado al público gracias a su adaptación del videojuego -que lleva el mismo nombre- creado por Neil Druckmann. Aunque, a pesar del éxito, también tiene algunos detractores. Uno de ellos es el español Jaime Vaca, guionista de la serie “Élite” de Netflix.

A través de una publicación en Twitter, el escritor brindó su opinión sobre la producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. “El título ´The Last of Us´ se refiere a los que aguantéis viéndola”, se lee en el post.

El título “The Last of Us” se refiere a los que aguantéis viéndola — Jaime Vaca 🇪🇸🏳️‍🌈 (@jaimevaquin) February 20, 2023

Tras manifestar que encuentra aburrida la producción de HBO, los usuarios de dicha red social no tardaron en responderle al guionista Jaime Vaca.

“En un solo capítulo de The Last of Us hubo más talento que en toda la serie de Elite”; “Amore, eres showrunner de Élite, tu opinión no vale en ningún sitio”; “La diferencia entre hacer una serie con actores y hacer una serie con modelos” y “Pero un solo capítulo de The Last Of Us le da tres vueltas a toda una temporada de Elite”, son algunos de los comentarios que ha recibido en su publicación.

¿De qué trata “The Last of Us” de HBO?

La nueva serie de HBO “The Last of Us” es una adaptación del videojuego del mismo nombre creado por Neil Druckmann. Gracias al guionista Craig Mazin, esta producción sigue la historia de Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams (Bella Ramsey), quienes deberán unirse para, básicamente, sobrevivir.

Ellos viven un mundo donde una terrible epidemia aqueja a la humanidad –y la convierte en caníbales. En ese contexto, la pequeña parece ser la respuesta a todo este problema. Por eso deberán atravesar Estados Unidos y mantenerse con vida.

¿Cuántos capítulos tiene “The Last of Us”?

La primera temporada de “The Last of Us” se estrenó el pasado domingo 15 de enero a través de HBO y HBO Max. Esta entrega tendrá nueve capítulos y este 26 de febrero emitirá su séptimo capítulo.

Esta es la lista completa de episodios de “The Last of Us”:

Episodio 1: “When You’re Lost in the Darkness” (15 de enero)

“When You’re Lost in the Darkness” (15 de enero) Episodio 2: “ Infected” (22 de enero)

Infected” (22 de enero) Episodio 3: “Long Long Time” (29 de enero)

“Long Long Time” (29 de enero) Episodio 4: “Please, Hold My Hand” (5 de febrero)

“Please, Hold My Hand” (5 de febrero) Episodio 5: “Endure and Survive” (10 de febrero en HBO Max)

“Endure and Survive” (10 de febrero en HBO Max) Episodio 6: “Kin” (19 de febrero)

“Kin” (19 de febrero) Episodio 7: “Left Behind” (26 de febrero)

“Left Behind” (26 de febrero) Episodio 8: “When We Are in Need” (5 de marzo)

“When We Are in Need” (5 de marzo) Episodio 9: “Look for the Light” (12 de marzo)

¿Quiénes conforman el elenco de la serie “The Last of Us”?

La serie de HBO “The Last of Us” tiene como protagonistas a los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey en los papeles de Joel y Ellie, respectivamente.

Este es el elenco completo de “The Last of Us”:

Pedro Pascal como Joel Miller

Bella Ramsey como Ellie Williams

Nick Offerman como Bill

Anna Torv como Tess

Merle Dandridge como Marlene

Murray Bartlett como Frank

Gabriel Luna como Tommy Miller

Jeffrey Pierce como Perry

Storm Rei como Riley

Nico Parker como Sarah

