El tremendo final de “The Last of Us” ha dejado atónito a todo el mundo y es que en este podemos ver cómo es que se forja el camino para una nueva entrega de la serie más vista en la historia de HBO. Es así que los directores y productores de la misma nos regalaron una escena que seguramente le gustará a muchos fans del videojuego.

A partir de aquí te contaremos algunos spoilers del episodio final de “The Last of Us” así que te damos la posibilidad de que no sigas leyendo en caso quieras verlo por tu propia cuenta.

“The Last of Us”: la granja en medio de la nada

La madre de Ellie aparece por primera vez huyendo de algunos de los infectados que se la querían comer y esta llega a su hogar, el cual era una granja en medio del campo.

Esa granja y ese lugar sale en el videojuego “The Last of Us 2″, y es el lugar donde viven Ellie, Dina y su hija. Ahora que sabemos que ahí vivía la familia de Ellie, toma un significado mayor.

La casa de la familia de Ellie es la misma que en la 2. (Foto: HBO)

Lista de capítulos de “The Last of Us” HBO

Episodio 1: When You’re Lost in the Darkness

Episodio 2: Infected

Episodio 3: Long Long Time

Episodio 4: Please, Hold My Hand

Episodio 5: Endure and Survive

Episodio 6: Kin

Episodio 7: Left Behind

Episodio 8: When We Are in Need

Episodio 9: Final