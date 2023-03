Desde que empezó “The Last of Us” por HBO, los creadores Neil Druckman y Craig Mazin dijeron en múltiples entrevistas que la serie se enfocaría en las consecuencias del amor. Porque ese sentimiento no necesariamente trae cosas buenas, contrariamente al tópico. Eso lo entienden quienes conocieron la historia hace 10 años cuando solo era un videojuego, y ahora también lo comprenden los que vieron el episodio del domingo.

“The Last of Us” 1x09 – “Look for the Light” La trama

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) llegan a Salt Lake City para encontrar a las Luciérnagas, pero es este grupo el que los encuentra primero y deja inconscientes a ambos. En el hospital de la ciudad, Marlene (Merle Dandridge) le dice a Joel que Ellie será operada para extraerle el cordyceps y desarrollar una posible vacuna, pero que la muchacha morirá en el proceso. Ante los reclamos de Joel, ella ordena sacarlo del edificio.

Joel mata a sus custodios y, armado con un rifle automático, se abre paso a punta de balas hasta el ala de cirugía pediátrica. Allí mata al cirujano, se lleva a Ellie y, en el estacionamiento, de pasadita, mata también a Marlene. Lejos de la ciudad, en el auto, Ellie se recupera de los efectos de la anestesia y Joel le miente: había más personas como ella, gente inmune, pero que no se llegó a una vacuna. Le miente más incluso, dice que hubo un ataque de desconocidos al hospital, con varios muertos.

Cerca de Jackson, la comunidad de Tommy, Ellie le exige a Joel decirle la verdad. ¿Todo lo que él le dijo es cierto? ¿De verdad que no había cura? Joel la mira a los ojos, guarda silencio y habla. Una Ellie dubitativa le responde con un escueto e insatisfecho “okey”. Fin de la temporada.

Red de señales

Desde el primer episodio “The Last of Us” dejó claro que Joel era un sujeto dispuesto a la violencia para defender a los suyos. Desde allí, la serie apuntó a que recuperaría el corazón que perdió con la muerte de su hija gracias al progresivo vínculo que surge con Ellie, quien, con la inocencia de su juventud, se convierte en el lado luminoso del dúo. Para el episodio final, los roles se invierten.

La Ellie de Bella Ramey es una persona distinta en el noveno capítulo. Callada luego de haber visto tanta muerte, después de haber macheteado a un pederasta en defensa propia. El cambio es la consecuencia de llevar al límite de sus facultades a una persona, incluso si tiene de su lado el amor de la familia. Joel, en cambio, está inusualmente animado. Tiene gestos que no había mostrado desde antes de la pandemia. Incluso sin ese diálogo donde deja claro que ve a Ellie como su hija, todo su lenguaje no verbal apunta a que la niña ha llenado el vacío de Sarah. Incluso da miedo por cómo él asume esto sin problemas, como si la familia pudiese reemplazarse con tanta facilidad. Luego, por unos minutos, el miedo le cambia el rostro solo para descubrir, con alivio, que si Ellie se aleja de él es por ver a una jirafa silvestre.

Pero allí está la semilla de la duda, de que él podría perderla en cualquier momento. Otra vez, Pedro Pascal devora este rol incluso en los momentos de calma, al caminar junto a su compañera de elenco por la ciudad y transmitir lo que siente una persona que, si sigue con vida, es por un hilo muy fino. La calma se rompe con la llegada de las Luciérnagas.

Todo lo que se había dicho de Pedro Pascal a lo largo de la serie regresa en este episodio. La escena del tiroteo, de la masacre en el hospital, está narrada como un drama. El sonido de los disparos aparece opaco, mientras que en primer lugar la música, una versión del tema de la serie, suena grave y con un violín que parece sangrar con cada movimiento. Joel está presente en la carnicería, por supuesto, pero una parte de él se ha desconectado. Y cuando dispara a sus víctimas, no hay remordimiento en su rostro, ni duda. Allí está la escena donde apunta al rendido, alguien que acaba de dejar en el suelo su fusil. La toma cambia, Joel dispara y, menos de un segundo después, ya tiene los ojos puestos en otra parte. Es la adrenalina haciendo efecto, pero también el impulso un padre que hace lo que tiene que hacer.

El reino de las posibilidades

La secuencia sigue con el mismo tono, triste, demasiados muertos para intentar contarlos. Aparece el médico, muere el médico, y Joel se topa con Marlene. A ella la vimos también al inicio del episodio, en un recuerdo donde mata a la madre de Ellie, Anna (Ashley Johnson), para ahorrarle el sufrimiento de “vivir” como infectada. Merle Dandridge hace un buen trabajo al transmitir el dolor de una líder recia que rompe la promesa a su amiga ya muerta años atrás. Si bien varias líneas de diálogo del episodio pudieron obviarse (“soy la única que entiende”), las perfomances son lo suficientemente buenas como para compensar eso. Dandridge dirige la mirada a otro lado, duda un poco, y dice lo suyo.

Un rato después, al emboscar a Joel en el estacionamiento, Marlene busca el diálogo y apela a un argumento: que Ellie hubiese querido morir para salvar al mundo. Joel sabe que es verdad, que ella se lo dijo antes, que todo lo vivido no pudo haber sido por nada.

Joel mata a Marlene, pero hay otra víctima de la que no se habla abiertamente: Ellie, a la que nadie le preguntó si quería o no sacrificarse para salvar a la humanidad. El contrabandista no lo hizo para proteger sus deseos humanos, aunque egoístas, y con Marlene ocurre algo similar. Ambos, por distintas razones, le arrebatan a la adolescente cualquier posibilidad de decidir sobre su propia vida.

A “The Last of Us” le encantan los contrastes, por lo que es curioso que el episodio donde Ellie tiene menos poder de decisión es justo aquel donde muestra más madurez emocional. Marlene dice que ella crecerá, que terminará muriendo o yéndose. Joel ya lo sabe, lo ha visto con sus propios ojos, y para mantener esta fantasía donde completa el rol de padre que no pudo en su momento, está dispuesto a todo. Se matar, sea mentir. Pero igual ya es tarde, pues las emociones de Ellie han cambiado. La toma final de la serie, de Ellie mirando a Joel con una mezcla de sentimientos, habla de algo que no se detendrá.

"The Last of Us" volverá con una segunda temporada. La fecha de estreno aún es desconocida. / HBO

La serie del momento

Con sus dificultades, principalmente algunos diálogos y desequilibrios estructurales (más sobre esto en un momento), “The Last of Us” de HBO se convierte en la mejor adaptación de un videojuego de toda la historia. Sin necesidad de apoyarse tanto en la acción de muertos vivientes, concentrada en cambio en los sobrevivientes y sus conflictos, la serie trascendió hasta convertirse en un drama correcto sobre la degradación humana y a qué cosas no se está dispuesto a renunciar.

Pedro Pascal muestra nuevas aristas de su personaje, pero fue Bella Ramsey la auténtica revelación. Si bien “Left Behind” le quedó grande, sus dotes actorales se aprecian mejor en este capítulo. Más que en el comentadísimo “When We Are In Need”, donde revela su lado más crudo. Menos es más, una lección que Ramsey aprendió bien y que deberá pulir cuando le toque filmar la segunda temporada.

Puede que el mayor logro de la serie sea, no obstante, darle nuevos aires a la repetida historia donde un hombre busca redimirse salvando a sus seres queridos. Lejos de una fantasía de poder, estamos ante un drama sobre la impotencia frente al mundo, pero también frente a los propios deseos del ser humano. Sean los deseos de matar o los de amar. Porque cuando nos quitan todo, siempre queda uno o el otro. Pobre de aquel que se tope con el que todavía conserva ambos.

Pensamientos sueltos

Ashley Johnson, que en la serie da vida a Anna, interpretó a Ellie en el juego.

No es casual que el episodio revelara que Joel intentó suicidarse tras la muerte de Sarah 20 años antes.

Dicha revelación, a su vez, ofrece una nueva perspectiva al suicidio de Henry en episodios previos.

Sobre los “desequilibrios estructurales” me refiero al uso en los primeros episodios de los cold opens donde hay más detalles del mundo antes de la pandemia. Que no se usaran de manera más consistente, en otros episodios, parece una oportunidad desperdiciada.

La serie hace algo no presente en el juego: da pistas de cómo así Ellie es inmune. Vemos que su madre fue mordida antes de cortar el cordón umbilical. ¿Es esto lo que le dio inmunidad a la bebé? Según los creadores, podría ser. O tal vez haya algo más sin revelar.

Me hubiese gustado ver a Ellie o a Joel con el arco y flecha del juego. Será para la segunda temporada, supongo.

Nótese cómo Joel, al ser escoltado fuera del hospital, mantuvo en todo momento los ojos puestos en formas de contraatacar y encontrar a Ellie. La suposición de que ella estaba en el área de cirugía pediátrica resultó acertada.

La escena de la jirafa, hermosa como en el juego. Un momento de felicidad antes de la masacre.

Dirigido por Ali Abbasi con guion de Druckman y Mazin, este ha sido el episodio más corto de la serie. Tuvo de todo y no necesitó más tiempo.

Calificación

4.5 estrellas de 5