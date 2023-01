Faltan pocos días para el estreno de una de las series más esperadas del 2023. “The Last of Us”, la producción basada en el videojuego del mismo nombre, promete encantar a los fanáticos desde su estreno este domingo 15 de enero en HBO. Por ello, los protagonistas Pedro Pascal y Bella Ramsey no han detenido las entrevistas con medios de comunicación y han revelado cuáles son sus videojuegos favoritos.

Los actores, durante una conversación con Variety, confesaron que –antes de siquiera firmar con HBO- no habían tenido la oportunidad de jugar el videojuego “The Last of Us”, lanzado en 2013 y creado por Neil Druckmann. “Escuché del videojuego, pero no lo había jugado. No soy una ´gamer´, así que no tenido esa experiencia”, precisó Bella Ramsey.

Por su parte, Pedro Pascal aseguró que su videojuego favorito era “Pac-Man”. Aunque, al conocer sobre el casting para “The Last of Us”, no dudó un segundo en unirse al proyecto, pese a no saber de qué trataba.

“Yo era muy bueno (en ´Pac-Man´), pero no puedo decir que soy muy bueno ahora. No sabía del videojuego (´The Last of Us´); sabía quién era Craig Mazin y estaba desesperado de trabajar con él. Tuve los guiones, los leí y de ahí rogué para que me diera el trabajo, básicamente. Después, el universo de ´The Last of Us´ se abrió para mí y me di cuenta de que he estado bajo su influencia en manera que no conocía porque fue lanzado en 2013″, precisó.

Bella Ramsey y Pedro Pascal en una escena de "The Last of Us". (Foto: HBO Max)

Asimismo, los protagonistas de “The Last of Us” no desaprovecharon la oportunidad para contar un poco más sobre sus personajes que podrán ser vistos en HBO desde este domingo. Bella Ramsey aseguró que el verdadero trabajo de traer a la vida a Joel y Ellie estuvo en manos del guionista Craig Mazin y Neil Druckmann.

“Ellie es el creador de la historia, el juego y Craig es un gran fanático que juntos, realmente trajeron lo mejor del juego a los guiones y simplemente ampliaron lo que ya estaba allí”, añadió la joven actriz. Además, señaló que interpretar a Ellie le resultó muy natural. “Fue un proceso genial. Siempre es un sueño cuando lees un guion y sientes que (el personaje) ya es parte de ti. Y ese fue el caso para mí en esto”.

En tanto, el chileno Pedro Pascal agregó que para él fue necesario tener una comprensión total del material de origen, así que revisó el trabajo hecho por Troy Baker y Ashley Johnson para Joel y Ellie del videojuego. “Necesitaba ver lo que se había hecho para descubrir qué podía aportar y también conocer lo que había en la página y lo que ya amaba la gente que conoce el juego”, acotó.

Cabe recordar que “The Last of Us”, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, se estrena este domingo 15 de enero a través de HBO, y posteriormente pasará al servicio de streaming HBO Max.