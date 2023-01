Uno de los estrenos más esperados para este 2023 es el de “The Last of Us”, la nueva serie de HBO Max que trae a la vida el popular videojuego de 2013 que lleva el mismo nombre. Pero lo que tal vez todo el público no conoce es que este iba a ser llevado a la pantalla grande en manos del cineasta Sam Raimi. Aunque, el proyecto nunca se concretó pese a iniciarse las filmaciones.

Desde hace años, la industria de Hollywood ha traído a la vida otros videojuegos como “Warcraft” de Duncan Jones, “Assassin ‘s Creed” de Justin Kurzel y “Tomb Raider” de Roar Uthaug. En medio del auge, se anunció el inicio de la producción de “The Last of Us”.

¿Qué pasó con el proyecto?

La empresa subsidiaria de Columbia Pictures, Screen Gems, reveló en marzo de 2014 que lideraría el proyecto de “The Last of Us”. El estudio venía de tener éxito con la adaptación de otro videojuego “Resident Evil” de la mano del director Paul WS Anderson.

Para llevar a cabo la película convocaron a Neil Druckmann, el creador del juego. Pero necesitaban a una persona que cumpliera las expectativas del público. Por ello, escogieron a Sam Raimi, quien había logrado posicionarse como un destacado cineasta con su trabajo en la trilogía de terror “Evil Dead”. Además, el director era conocido por su habilidad para crear una fusión perfecta entre los efectos prácticos y visuales, así que parecía la elección correcta.

Un fragmento del videojuego "The Last of Us" donde se muestra a Joel y Ellie, quienes son los protagonistas. (Foto: Naughty Dog)

Después de que Raimi se unió a la producción, iniciaron con el proceso de casting. Maisie Williams, la actriz de “Game of Thrones”, manifestó que estaba interesada en interpretar a la pequeña Ellie de “The last of Us”. Pero, al final, no logró cumplir con los plazos de prueba establecidos debido al riguroso plan de grabación con HBO. Finalmente, se escogió a los protagonistas: Troy Baker y Ashley Johnson.

Después de dos años, en 2016, el creador Neil Druckmann resaltó que el filme se encontraba aún en desarrollo debido a desacuerdos creativos con Sam Raimi y el estudio. Uno de los puntos discutidos giraba en torno al ambiente que debía tener la cinta: Druckmann quería mantener la esencia del videojuego y el estudio insistía en agregar secuencias de acción para dinamizarlo. Esta disputa se prolongó y, al final, optaron por cancelar el proyecto.

Llegada al streaming

Después del fracaso que significó la película de “The last of Us”, el representante de PlayStation, Carter Swan, puso a Druckmann en contacto con Craig Mazin para adaptar el videojuego a serie. Esa fue la idea que finalmente llegó a HBO.

Pese a que en un principio Druckmann era reacio aceptar otro proyecto, decidió apostar por esta nueva experiencia porque el referido guionista había adaptado con éxito la miniserie “Chernobyl”. El trabajo en equipo se realizó de la mejor manera y el creador espera que “The Last of Us” será “la mejor y más auténtica adaptación del juego”.

"The Last of Us" emitirá su primer episodio este 15 de enero. (Foto: HBO Max)

Por su parte, Craig Mazin asegura que eligió el videojuego con “la mejor historia” para hacer la adaptación, lo cual le da una ventaja sobre la mayoría de los proyectos que intentaron llevar los juegos virtuales a la pantalla y fracasaron.

“Hice trampa, solo tomé la que tenía la mejor historia. Me encanta Assassin’s Creed. Pero cuando anunciaron que iban a hacer una película, pensé, ¡no sé cómo! Porque la alegría de es la jugabilidad. La historia es impenetrable”, dijo Mazin a New Yorker.

Para esta adaptación, se escogió al chileno-estadounidense Pedro Pascal y la inglesa Bella Ramsey como Joel y Ellie, respectivamente, para sumergirse en una peligrosa travesía mientras atraviesan Estados Unidos en un mundo en donde la civilización moderna ya no existe.

“Estoy muy emocionada por esto, es uno de los juegos que he jugado antes de grabarlo. Los fans pueden esperar cosas similares al juego y un poco de cosas familiares de un montón de cosas… supongo que es un aire fresco, quería decir un aire fresco y asombroso y los he juntado sin querer. Pero lo van a adorar, es lo que voy a decir, lo van a adorar”, aclaró Ramsey al medio digital HeyUGuys.

El elenco es completado por Gabriel Luna como Tommy Miller, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah Miller y Nick Offerman como Bill. “The Last of Us” podrá ser vista por sus fanáticos desde este domingo 15 de enero a través de HBO, y de ahí llegará a la plataforma de streaming HBO Max.