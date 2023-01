El pasado domingo 15 de enero se emitió el primer capítulo de “The Last of Us”, la nueva serie de HBO basada en el videojuego que lleva el mismo nombre. El episodio titulado “Cuando estés perdido en la oscuridad” se convirtió en el lanzamiento más visto a través de la plataforma de streaming HBO Max en sus primeras 24 horas dentro de la región latinoamericana.

Con este récord, “The Last of Us” supera en visualizaciones al primer episodio de “House of the Dragon” -estrenado el 21 de agosto de 2022- y al primer capítulo de la segunda temporada de “Euphoria”, lanzado el 9 de enero de 2022 en streaming.

Los fanáticos del videojuego esperaron pacientemente para ver una buena adaptación a la pantalla chica de sus personajes favoritos, y parece que el resultado no ha decepcionado porque la serie creada por Craig Mazin, junto al dueño del juego Neil Druckmann, ha sido aclamada por la crítica internacional.

Bella Ramsey como Ellie en el primer episodio de "The Last of Us". (Foto: HBO)

“The Last of Us”, protagonizada por el chileno Pedro Pascal y la estadounidense Bella Ramsey, se ubicó en el primer lugar de tendencias alrededor del mundo en la red social Twitter durante la noche del pasado 15 de enero.

Este primer episodio nos remonta al 2003, año en el que un brote de hongos parasitarios empieza a devastar Estados Unidos y el mundo. En ese contexto, Joel Miller (Pedro Pascal) intenta escapar del caos al lado de su hija Sarah (Nico Parker) y su hermano Tommy (Gabriel Luna), pero la situación se complicará.

Veinte años después, Joel lucha por sobrevivir a un régimen totalitario, mientras que el grupo de insurgentes llamado Luciérnagas alberga a Ellie (Bella Ramsey), una joven que posee un don único.

Nico Parker (izquierda) y Pedro Pascal (derecha) como Sarah y Joel Miller, respectivamente, en "The Last of Us". (Foto: HBO)

Cabe recordar que el segundo episodio de “The Last of Us” se estrena este domingo 22 de enero a partir de las 9 p.m. en HBO y HBO Max.

Mira el detrás de cámara del primer episodio de “The Last of Us”