Empezó a actuar a los tres años y no se ha detenido. La joven Storm Reid (19) formó parte de proyectos como “NCIS: Los Angeles”, “When They See Us” y “Euphoria”. Este año, estrena “The Last of Us” donde interpreta a Riley, la amiga de Ellie, una vez que esta última llega al orfanato. (Fotos: AFP/Sony Interactive Entertainment)