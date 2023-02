La nueva serie de HBO “The Last of Us” continúa siendo aclamado por la crítica y la emisión de su cuarto episodio tampoco se ha quedado atrás. Sin embargo, hay un aspecto de la producción que ha llamado la atención del público y es la inclusión de dos nuevos personajes a la historia: Kathleen y Perry.

Lo que realmente sucede es que ambos papeles no estaban incluidos en el videojuego original creado por Neil Druckmann. Conoce más sobre estas incorporaciones a la producción disponible en HBO Max, aquí.

¿Quiénes son los nuevos personajes de “The Last of Us”?

La actriz neozelandesa Melanie Lynske, conocida por su participación en “Yellowjackets” y nominada al Emmy 2022 por la misma serie, da vida a Kathleen en la adaptación de “The Last of Us” para HBO. Su personaje en la serie es la líder de los cazadores que atacan a Joel Miller y Ellie Williams en Kansas City. Su actuación se asemeja al videojuego cuando unos cazadores agreden a los protagonistas en Pittsburgh.

De esta manera, el papel de Kathleen otorga un rostro humano a este grupo que, en el videojuego, no tenía un rostro identificado. En el capítulo de “The Last of Us” estrenado el último domingo 5 de febrero, se ve que este equipo liderado por la joven logra vencer a la rama de Kansas de la Agencia Federal de Respuesta a las Catástrofes (FEDRA por sus siglas en inglés). Sin embargo, este personaje continuará en su búsqueda de venganza por la muerte de su hermano en aparentes manos de los soldados de dicha agencia.

Entre los sospechosos para Kathleen está Henry, un personaje que conocimos al final del cuarto episodio de “TLOU”; aunque tomará mayor relevancia en el quinto capítulo a estrenarse este viernes 10 de febrero.

(Foto: HBO)

En tanto, el actor Jeffrey Pierce interpreta a Perry, la mano derecha de Kathleen en el grupo que derrotó al FEDRA. Durante el cuarto capítulo de “The Last of Us” no se mostró más sobre su historia; pero se espera que en los siguientes capítulos los televidentes conozcan más sobre él. Aunque, algunos fanáticos del videojuego reconocerán su voz porque Pierce interpretó a Tommy, el hermano de Joel Miller en la realidad virtual.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un actor del juego “The Last of Us” se une a la producción de HBO; la primera fue la actriz Merle Dandridge en el papel de Marlene. Mientras que Ashley Johnson y Troy Baker, quienes interpretaron a Ellie y Joel respectivamente en el videojuego, también aparecen con otros personajes en la serie de HBO.

(Foto: HBO)

¿De qué trata “The Last of Us”?

La serie de HBO “The Last of Us” está basada en el videojuego que lleva el mismo nombre creado por Neil Druckmann. Esta producción postapocalíptico para televisión está ambientada en Estados Unidos, donde las personas se trata de sobrevivir a la mayor tragedia de la humanidad.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan "The Last of Us". (Foto: HBO) / HBO Max

Joel Miller (Pedro Pascal) pierde a su hija y emprende un viaje a lo largo del país norteamericano. En el camino conocerá a la pequeña de 14 años Ellie Williams -intepretada por Bella Ramsey- que demuestra ser inmune a la infección del hongo Cordyceps, el cual convierte a los humanos en caníbales. Con la finalidad de hallar una cura para la pandemia, deberán encontrar la manera de mantenerla a salvo. La sobrevivencia será el objetivo, pero el camino a conseguirlo se volverá complicado.

