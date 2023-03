La primera temporada de “The Last of Us” llegó a su fin este 12 de marzo. La exitosa serie post-apocalíptica que adapta el videojuego de PlayStation de 2013 de NaughtyDog del mismo nombre y narra una pandemia inducida por hongos en los Estados Unidos devastada por criaturas caníbales infectadas fue, desde su estreno el 15 de enero en HBO Max, una de las ficciones que semana a semana han tenido en vilo a sus seguidores y ha recibido por parte de la crítica, en su mayoría, comentarios positivos.

Bella Ramsey, en una escena de "The Last Of Us". Foto: HBO

¿Qué pasó en el final de la temporada 1 de TLOU?

El episodio 9 de “The Last Of Us” nos muestra por primera vez a Ana, la madre de Ellie escapando de un contagiado. En el preciso momento en que logra matarlo, se da cuenta que ha parido a su hija pero que también ha sido mordida.

Es cuando, consciente de lo que vendrá, le pide a Marlene, fundadora y líder de las Luciérnagas, que cuide de su pequeña. Años más tarde, con Ellie y Joel en el presente, los vemos entrando en Salt Lake City, la siguiente parada en su camino hacia Las luciérnagas. Sin embargo, un grupo de desconocidos cambia sus planes. Se trata de la Marlene del pasado y su gente.





Una vez consciente, Joel le pregunta a Marlene dónde está Ellie, y esta la dice que en la sala de cirugía. La idea es que se le mate a la menor para conseguir una vacuna contra el virus, lo que genera que este se levante en contra de todos.

Lleno de ira, Joel logra matar a todos, incluida Marlene, quien le dice que si se lleva a Ellie, evitará la salvación del mundo.

Por favor, la escena de Joel matando a todos para llegar hasta Ellie me parece: CINE. #TheLastOfUspic.twitter.com/xc6frDtulF — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) March 13, 2023

Una vez despierta y a salvo en el auto de Joel, Ellie le pregunta a su viejo amigo qué pasó con Las Luciérnagas pero este le miente, diciéndole que hay más personas inmunes, por lo que no servirá de nada que se queden con ellos.

Triste por lo que escucha, Ellie se resigna y sigue su camino junto a Joel.

Sobre la segunda temporada

La segunda temporada de TLOU se confirmó a finales de enero de este año, apenas emitidos los dos primeros capítulos de la serie. Y es que desde su lanzamiento, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ha batido récords, atrayendo a 4,7 millones de espectadores por semana a través de su emisión en HBO Max. El programa marcó el debut más grande después de “House of the Dragon” en 2022.

“Después de lograr esta primera temporada inolvidable, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la temporada 2″, expresó Francesca Orsi, directora de HBO Drama Series and Films sobre la nueva entrega.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023





Por su parte, el productor ejecutivo Neil Druckmann dijo en un comunicado “Me siento honrado, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel (interpretado por Pascal) y Ellie (interpretada por Ramsey)”.

“La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble elenco y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas. ¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo nuevamente con la segunda temporada!” añadió Druckmann.

Pedro Pascal y Bella Ramsey, en una escena de "The Last Of Us". Foto: HBO

Hasta el momento es poco lo que se sabe sobre la historia de la segunda temporada de “The Last of Us”. Sin embargo, los showrunners Druckmann y Craig Mazin insinuaron en un artículo publicado en Hollywood Reporter que es probable que haga una crónica del contenido del segundo juego de la serie de videojuegos.

“Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y HBO por nuestra asociación, y estoy aún más agradecido con los millones de personas que se han unido a nosotros en este viaje”, dijo Craig Mazin sobre la renovación de la serie.

“La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, no podría estar más preparado para volver a sumergirme”, agregó.

En el episodio 8 de "The Last of Us", Ellie le apuntó con un rifle a David y James, luego de que se acercaran al venado que había cazado (Foto: HBO)

En entrevista con Variety, Craig Mazin dijo que ya estaba pensando en la segunda temporada de “The Last Of Us” antes de que se emitiera por primera vez.

“Hay una enorme cantidad de historia que Neil creó en la que nos gustaría sumergirnos. El segundo juego es mucho más grande que el primero. Así que recién comenzábamos a hablar sobre cómo dividirlo en una temporada: temporadas. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué guardamos? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo nos transformamos? ¿Qué agregamos? Todas esas cosas de las que estamos empezando a hablar ahora”, sostuvo.

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en una escena del capítulo final de "The Last Of Us".

Sin embargo, el creativo aseguró que si bien la historia da para más esto no significa que será eterna.

“No tengo mucho interés narrativo en escribir un programa que está diseñado para continuar perpetuamente hasta que la red finalmente lo saque de su miseria en alguna parte. Escribo hasta el final. Los finales lo son todo para mí”, dijo en una entrevista con Collider.

“Y también, si el programa no tiene un final, significa que, en última instancia, nada tiene un verdadero propósito. Todo lo que está en juego se vacía porque, si la red te renueva, todo está bien y no sé cómo hacerlo”, agregó.

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en una escena crucial para el desarrollo de ambos como personajes en "The Last of Us". / HBO Max

Si bien la noticia del casting para la segunda temporada de “The Last Of Us” aún no se ha confirmado, Bella Ramsey le dijo a W que volverá a interpretar su papel protagónico como Ellie. También se espera que regrese Pedro Pascal como Joel, el actor ha hablado sobre filmar una segunda temporada en entrevistas anteriores.

Este es el tráiler del episodio final de "The Last of Us" que se estrena el domingo 12 de marzo a través de HBO Max. (Foto: HBO)

¿Cuándo se estrenará la temporada 2 de “The Last of Us”?

Aunque la temporada 2 de “The Last of Us” aún no tiene una fecha de estreno, en una entrevista con Collider, Pedro Pascal se burló diciendo que “existe la posibilidad” de que el rodaje de la nueva temporada pueda comenzar este 2023.

“¿En el 2023? Oh, ¿en qué estación estamos ahora? ¿Estamos entrando en la primavera?... Sí, hay una posibilidad. Sí”, dijo el actor sonriendo.

Recientemente, durante la alfombra roja de los premios Oscar, Pedro Pascal, volvió a referirse a este tema: “Sí, podría pasar, (el rodaje de la segunda temporada) pero nada está confirmado”, dijo el actor.

#PedroPascal contando (de nuevo) en la alfombra roja de los #Oscar que es muy posible que la filmación de la segunda temporada de #TheLastOfUs comience este mismo año. pic.twitter.com/LPsQenCI2z — Pedro Pascal Argentina (@PedroPascalArg) March 13, 2023





¿De qué trata “The Last of Us”?

La nueva serie de HBO adaptó el videojuego de Neil Druckmann que lleva el mismo nombre. Bajo el guion de Craig Mazin, la serie sigue la historia de Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams (Bella Ramsey), quienes deberán unirse para, básicamente, sobrevivir.

Ellos viven en un mundo donde una terrible epidemia aqueja a la humanidad –y la convierte en caníbales-. En ese contexto, la pequeña parece ser la respuesta a todo este problema. Por eso deberán atravesar Estados Unidos y mantenerse con vida.

Mira el tráiler de “The Last of Us”

tráiler "The Last of Us" (Fuente: HBO Max)

Guía de episodios de “The Last of Us”

La primera temporada de “The Last of Us” llegó el pasado 15 de enero a HBO y HBO Max. La producción anunció que esta entrega tendría nueve episodios y se emitiría uno semanalmente. Por ende, el episodio final será transmitido este domingo 12 de marzo.

Esta es la lista completa de episodios de “The Last of Us”:

Episodio Estreno Episodio 1: “When You’re Lost in the Darkness” 15 de enero Episodio 2: “Infected” 22 de enero Episodio 3: “Long Long Time” 29 de enero Episodio 4: “Please, Hold My Hand” 5 de febrero Episodio 5: “Endure and Survive” 10 de febrero en HBO Max Episodio 6: “Kin” 19 de febrero Episodio 7: “Left Behind” 26 de febrero Episodio 8: “When We Are in Need” 5 de marzo Episodio 9: “Look for the Light” 12 de marzo





¿Quiénes integran el elenco de la serie “The Last of Us”?

En la nueva serie de HBO, los protagonistas elegidos son el actor chileno Pedro Pascal y la actriz estadounidense Bella Ramsey.

Estos son los actores que completan el elenco de “The Last of Us”:

Pedro Pascal como Joel Miller

Bella Ramsey como Ellie Williams

Nick Offerman como Bill

Anna Torv como Tess

Merle Dandridge como Marlene

Murray Bartlett como Frank

Gabriel Luna como Tommy Miller

Jeffrey Pierce como Perry

Storm Rei como Riley

Nico Parker como Sarah





