El primer capítulo de la serie de “The Last of Us” trajo consigo un cúmulo de ‘easter eggs’ que los fans más acérrimos de la saga, que también pasaron los videojuegos exclusivos de PlayStation, se dieron cuenta. Uno de estos era el regalo que le dieron a Joel por su cumpleaños. ¿De qué se trataba? Aquí te lo contamos.

Antes de que sigas leyendo, queremos recordarte que esta nota contiene grandes spoilers del capítulo 1 de “The Last of Us” así que si no quieres spoilearte con algunos sucesos importantes, te recomendamos que no sigas leyendo. Sin más, aquí va.

¿Qué significa el regalo de Sarah a Joel por su cumpleaños?

Al inicio del capítulo de “The Last of Us” nos cuentan que es el cumpleaños de Joel y este iba a regresar un poco tarde de trabajar a su casa. Sarah, su hija, lo sabe y aprovecha para poder ir a comprar una película que tiene de nombre “Curtis and Viper 2″.

“Curtis and Viper” es la saga de películas favorita de Joel en el universo de “The Last of Us”, llegando a ver en las salas de cines hasta la cuarta parte.

Esta película también se haría una de las favoritas de nuestra otra protagonista, Ellie, y la primera vez que es mencionada, es en el videojuego “The Last of Us: Part 2″, en una conversación entre ella y Dina.

Dicha cinta, según comenta Ellie, trata acerca de un dúo de ex comandantes retirados que se enfrentan a contra espías rusos o algo parecido. Su personaje favorito es el más pequeño, que tiene 10 años y es entrenado como ninja.

