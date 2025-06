Los co creadores, showrunners, productores y directores de la aclamada serie de HBO “The Last of Us”, Craig Mazin y Neil Druckmann, se sentaron a discutir con la prensa, entre ellos Saltar Intro de El Comercio, los entresijos de la esperada segunda temporada. Desde la adaptación de momentos icónicos del videojuego hasta las complejas decisiones narrativas y el desarrollo emocional de sus personajes, Mazin y Druckmann ofrecieron una visión privilegiada del universo que han expandido con tanto éxito en la pantalla. Con la temporada 2 dejando a los espectadores en vilo, la charla virtual exploró los temas centrales, los desafíos de la adaptación y lo que podríamos esperar de este desgarrador mundo postapocalíptico.

Momentos icónicos revisitados: el desafío de la adaptación

La segunda temporada prometía llevar a la pantalla momentos cruciales y queridos del juego “The Last of Us Part II”. Preguntados sobre qué instante significó más para ellos adaptar, las respuestas de Mazin y Druckmann revelaron la carga emocional y la responsabilidad que sintieron.

Para Neil Druckmann, la elección fue difícil, pero se inclinó por una escena fundamental para la relación central de la historia: “Definitivamente está entre la cápsula espacial y la escena del porche. Supongo que me quedo con la escena del porche porque siempre sentí que era la escena más importante de nuestra historia, en cuanto a que es este momento final entre Joel y Ellie. Es el último mordisco a la manzana con ellos”. Druckmann enfatizó cómo esta escena encapsula la dinámica de su relación, el dolor infligido y la búsqueda del perdón y el amor, resonando con el pasado y el futuro de la narrativa.

Bella Ramsey interpreta el rol protagonista de Ellie desde la primera temporada de "The Last of Us". Ella es inmune a la infección del Cordyceps (Foto: HBO)

Craig Mazin, por su parte, distinguió entre el disfrute personal y el desafío creativo: “Lo que más esperaba ver era a Ellie cantando ‘Take On Me’ a Dina... esos momentos donde hay sol y belleza y enamoramiento y paz son mis favoritos para ver”. Sin embargo, el momento que más le urgía y aterraba trasladar fue la muerte de Joel. “No era tanto la mecánica de la muerte de Joel, era capturar... lo que Ashley Johnson hizo en el juego es desgarrador. Verla presenciar algo así es tan traumático y te une a este personaje de una manera que no estabas unido antes... lo que Bella (Ramsey) hizo allí fue bastante demoledor”, confesó Mazin, subrayando el impacto transformador de ese evento en la conexión de la audiencia con Ellie.

La complejidad temática en el corazón de la narrativa

“The Last of Us” siempre se ha caracterizado por su riqueza y complejidad temática, explorando el costo de las mentiras y la verdad, los extremos a los que lleva el amor, los peligros del tribalismo y la naturaleza miope de la venganza. Al final de la segunda temporada, ¿qué impulso esperaban que resonara más en la audiencia?

Mazin ofreció una perspectiva sobre la evolución constante de los personajes: “Quiero que la audiencia sienta temáticamente al final de la temporada que no están donde estaban, pero tampoco están todavía donde van a ir... tanto Ellie como Abby están avanzando en problemas. Están en problemas morales porque su certeza comienza a fallarles”. Sugirió que la serie juega con la dualidad del amor, donde a veces se necesita el castigo y la protección, y otras, el sacrificio y la creación, dejando a los personajes y a la audiencia en un estado de crecimiento o caída inciertos.

Druckmann complementó esta idea, centrándose en el poder del amor y sus consecuencias: “Es el poder del amor y todas las cosas maravillosas y horribles que vienen con él... cuando has cometido cosas tan horribles, dependiendo de tu circunstancia, ¿puedes alguna vez regresar de eso?”. Señaló cómo Joel intenta redimirse y cómo ahora otros personajes se encuentran en una espiral descendente, buscando justicia por sus seres queridos.

La experiencia del espectador: conociendo la historia por primera vez

Para aquellos que llegan a “The Last of Us” a través de la serie sin conocimiento previo del juego, la experiencia es única. Craig Mazin, quien se acercó al juego de esta manera, comentó: “Hay algo encantador en la novedad. La primera vez que experimentas estas cosas siempre va a ser, creo, más impactante, siempre”. Aunque reconoce la alegría de la repetición, la primera impresión tiene una fuerza especial. Su esperanza es que la serie sea comprensible para los recién llegados y, quizás, los inspire a jugar.

El actor chileno Pedro Pascal como Joel Miller en una conmovedora escena del episodio 02x06 de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO)

Neil Druckmann, quien nunca tuvo esa experiencia “fresca”, encuentra alegría en las reacciones de los demás: “Disfruto mucho... escuchando a la gente hacer análisis profundos de las cosas y lo que se llevan de ellas... ahora hay un nuevo tipo de alegría que tengo, que es escuchar a la gente hablar sobre la adaptación y cómo comparan y contrastan”.

Reestructurando la narrativa para la TV

Adaptar un juego con una estructura y ritmo interactivos a un formato televisivo semanal presenta desafíos significativos. La reestructuración de momentos clave, como la escena del museo o la del porche, fue una decisión calculada.

Druckmann explicó: “Algunas de estas decisiones se deben simplemente a las diferencias en el medio... Aquí tuvimos que considerar no solo que estamos entregando trozos temáticos, historias cortas semana a semana... y sabíamos que no terminaríamos la historia en esta temporada”. Sobre la consolidación de flashbacks o el manejo de escenas como la del museo, mencionó que moverlas buscaba un mayor impacto contextual y consideraba el ritmo televisivo. Por ejemplo, sobre el flashback del museo: “Si fuéramos a poner esa escena por sí sola en otro episodio, uno, correríamos el riesgo de que no extrañaras a Joel. Queríamos esa ruptura con él”.

Mazin añadió que el objetivo era “tratar de lograr el mismo impacto, extrañamente... queríamos que la sensación relativa a otra información fuera aproximadamente como la sensación en el juego”, a pesar de los cambios en el orden.

Nuevas dinámicas y relaciones centrales

La relación entre Ellie y Dina emerge como un rayo de luz en una temporada emocionalmente turbulenta. Mazin la describió como “la relación central de esta temporada. No hay duda. Esa es la que comienza y se desarrolla”. Sin embargo, recordó que Joel siempre estará presente, al igual que otras figuras del pasado que moldean a Ellie. También introdujo la importancia de Abby: “Dicho esto, hay otro lado de esta historia en el que aún no hemos profundizado realmente. Y no hay duda de que Abby es la heroína de su historia... todo está bajo la nube o la luz del sol de Joel”.

La tercera temporada de "The Last of Us" tendrá a Abby como protagonista. Ella está interpretada por la estadounidense Kaitlyn Dever (Foto: HBO)

Explorando el pasado y expandiendo el universo

La serie ha dejado entrever el misterioso pasado de Joel. Sobre la posibilidad de explorarlo más a fondo, Mazin fue cauto pero abierto: “Nunca digas nunca... Creo que la próxima temporada probablemente tendremos un poco más de flexibilidad”. Druckmann coincidió: “Siempre es bueno dejar algunas cosas en misterio”.

La introducción de personajes que no existen en el juego, o que se expanden, como Gail, la terapeuta, ha permitido explorar nuevas dimensiones emocionales. Mazin explicó: “Gail en particular nos dio un momento para descubrir no solo dónde está Joel ahora emocionalmente, sino cuál es la historia que se está contando a sí mismo... qué es lo que más teme y cuál es su opinión sobre sus acciones”. Neil añadió que Gail ayuda a “la audiencia a alimentar ese conflicto emocional entre ellos (Joel y Ellie)”.

La verdad, la mentira y sus consecuencias emocionales

La dualidad de verdad y mentira es central en Ellie. Craig Mazin analizó: “Mira dónde Ellie dice la verdad. Dice la verdad en medio de la relación más privada y cercana que tiene... Lo que pedimos a la audiencia es que entiendan por qué están mintiendo. No mienten para manipular... Mienten para protegerse”. Neil Druckmann reflexionó sobre la dolorosa ironía: “A menudo herimos a quienes amamos tratando de protegerlos y tratando de no herirlos. Inevitablemente los herimos”.

Decisiones morales y consecuencias devastadoras

Personajes como Jesse enfrentan decisiones complejas. Druckmann describió a Jesse como alguien “más sobre la comunidad más grande... que sobre el individuo”. Craig Mazin añadió que, aunque Jesse parece un “Eagle Scout”, su postura moral es desafiada por Ellie: “No es que lo que ella (Ellie) esté haciendo sea correcto, pero su creencia (de Jesse) de que él es moral es tan cuestionable y tan arbitraria... que empiezo a pensar, ‘Oh, sí, ahí va otro héroe porque ella tiene razón’”.

La muerte de Mel fue un momento particularmente oscuro. Mazin admitió haberla hecho “más oscura” que en el juego: “A veces tenemos que ir allí. Y era importante para este momento, si estás apoyando a Ellie, hacerte sentir sucio... Esto rompe a Ellie. Y la actuación de Bella en la escena es simplemente... asombrosa para mí”.

El camino hacia la venganza y la mirada al futuro

La sed de venganza de Ellie es un motor poderoso. ¿Desaparece tras ciertos eventos? Mazin usó una analogía: “Hay una obsesión allí que en nuestras conversaciones las metáforas siempre han sido a menudo... la adicción a las drogas, que puedes superarla y luego puedes recaer. Y la pregunta es, ¿puede ella superarlo por completo?”.

Druckmann señaló que aunque el foco de Ellie es Abby, su amenaza inicial fue más amplia. Sobre el destino de Mel, comentó: “Está claro para ella que Mel no merecía morir... Ellie dice, ‘Entonces ella puede vivir’. Y Tommy dice, ‘¿Puedes hacer las paces con eso?’ Y ella dice, ‘Supongo que tendré que hacerlo’. Bueno, eso es interesante. Porque, ¿qué pasa si algo cambia y no tienes que hacerlo? ¿Ahora qué? No creo que la historia haya terminado”.

Respecto al inminente cambio de perspectiva hacia Abby en la tercera temporada, un recurso narrativo potente y divisivo en el juego, Mazin reconoció las limitaciones del medio televisivo: “Lo que no podemos reproducir es el shock de convertirnos en otra persona... aquí estamos viendo a todos por igual en una pantalla... Lo que hacemos, y lo que estamos haciendo correctamente, es honrar la noción de que hay un período de tiempo en el que una persona lo experimenta de una manera y otra persona lo experimenta de manera tan salvajemente diferente y, sin embargo, convergen”. Druckmann añadió que se trata de “prometer a la audiencia hacia dónde vamos... te estamos diciendo que la próxima temporada... esta otra historia va a ser realmente importante”.

Sobre el equilibrio específico del punto de vista en la tercera temporada, Mazin se mantuvo enigmático, prefiriendo no revelar detalles sobre esos “días futuros”. La entrevista concluyó con la certeza de que, aunque la segunda temporada ha sido un viaje intenso, la historia de “The Last of Us” está lejos de haber dicho su última palabra, prometiendo más dilemas morales, emociones crudas y una exploración implacable de la condición humana en circunstancias extremas.