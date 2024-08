“The Last of Us” se despidió del aire en marzo del 2023 convertida en una de las grandes series de aquel año y sumó muchos fans que, dese aquel momento, están esperando el estreno de nuevos episodios. Pues bien, ya hay novedades sobre ellos.

La segunda temporada, que ya está lista para su estreno, finalmente cuenta con un avance oficial que fue presentado en el marco del lanzamiento del episodio final de “House of the Dragon 2

Fecha de estreno de la segunda temporada de “TLOU”

Los nuevos episodios de “The Last of Us” se estrenarán en el 2025, la fecha exacta todavía no se ha revelado.

La segunda temporada de “The Last of Us” se confirmó a finales de enero del 2023, apenas emitidos los dos primeros capítulos de la serie. Y es que desde su lanzamiento, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey rompió récrods, atrayendo a 4,7 millones de espectadores por semana a través de su emisión en HBO Max. El programa marcó el debut más grande después de “House of the Dragon” en 2022.

Avance de “The Last of Us 2″

Este es el avance de “The Last of Us 2″ presentado el 4 de agosto del 2024 junto a otros lanzamientos importantes de Max para los próximos meses:

I saved her.



A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Aquí el detalle completo de todos los lanzamientos:

¿Cómo terminó la primera temporada de “The Last of Us”?

La primera temporada ade “The Last Of Us” estuvo compuesta por 9 episodios. En el último de ellos se nos mostró por primera vez a Ana, la madre de Ellie escapando de un contagiado. En el preciso momento en que logra matarlo, se da cuenta que ha parido a su hija pero que también ha sido mordida.

Es cuando, consciente de lo que vendrá, le pide a Marlene, fundadora y líder de las Luciérnagas, que cuide de su pequeña. Años más tarde, con Ellie y Joel en el presente, los vemos entrando en Salt Lake City, la siguiente parada en su camino hacia Las luciérnagas. Sin embargo, un grupo de desconocidos cambia sus planes. Se trata de la Marlene del pasado y su gente.

Una vez consciente, Joel le pregunta a Marlene dónde está Ellie, y esta la dice que en la sala de cirugía. La idea es que se le mate a la menor para conseguir una vacuna contra el virus, lo que genera que este se levante en contra de todos.

Lleno de ira, Joel logra matar a todos, incluida Marlene, quien le dice que si se lleva a Ellie, evitará la salvación del mundo.

Una vez despierta y a salvo en el auto de Joel, Ellie le pregunta a su viejo amigo qué pasó con Las Luciérnagas pero este le miente, diciéndole que hay más personas inmunes, por lo que no servirá de nada que se queden con ellos.

Triste por lo que escucha, Ellie se resigna y sigue su camino junto a Joel.

Elenco de “The Last of Us 2″

Estos son los talentos que forman parte de la serie:

Pedro Pascal como Joel Miller

Bella Ramsey como Ellie Williams

Nick Offerman como Bill

Anna Torv como Tess

Merle Dandridge como Marlene

Murray Bartlett como Frank

Gabriel Luna como Tommy Miller

Jeffrey Pierce como Perry

Storm Rei como Riley

Nico Parker como Sarah

Y estos son los actores nuevos confirmados:

Kaitlyn Dever será Abby

Young Mazino será Jesse

Isabela Merced será Dina

¿De qué trata “The Last of Us”?

La serie de HBO adaptó el videojuego de Neil Druckmann que lleva el mismo nombre. Bajo el guion de Craig Mazin, la serie sigue la historia de Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams (Bella Ramsey), quienes deberán unirse para, básicamente, sobrevivir.

Ellos viven en un mundo donde una terrible epidemia aqueja a la humanidad –y la convierte en caníbales-. En ese contexto, la pequeña parece ser la respuesta a todo este problema. Por eso deberán atravesar Estados Unidos y mantenerse con vida.

Esta es la lista completa de episodios de “The Last of Us” disponibles en Max: