La segunda temporada de “The Last of Us” introduce a Dina, un personaje clave en la historia de Ellie, interpretado por la actriz peruano-estadounidense Isabela Merced. Proveniente directamente del videojuego The Last of Us Part II, Dina se convierte en uno de los pilares emocionales de esta nueva etapa en la adaptación televisiva de HBO.

¿Quién es Dina en el universo de “The Last of Us”?

Dina es una joven que forma parte de la comunidad de Jackson, donde vive Ellie junto a Joel. Alegre, fuerte y con un espíritu libre, Dina destaca por su sensibilidad y valentía en un mundo destruido por la infección del Cordyceps. A lo largo de la historia, ella se convierte en el principal interés amoroso de Ellie, marcando un punto de inflexión en la evolución emocional del personaje.

Isabela Merced como Dina en "The Last of Us" Temporada 2. (HBO)

Más allá del romance, Dina también juega un rol activo en la supervivencia. Es capaz de luchar, cazar, tomar decisiones difíciles y, sobre todo, ofrecer un espacio seguro para que Ellie explore su identidad y sus sentimientos en medio de un entorno violento y traumático.

La relación entre Ellie y Dina

La conexión entre Ellie y Dina es uno de los ejes centrales de The Last of Us Part II y ahora de la segunda temporada de la serie. Su vínculo se construye de manera gradual, entre bromas, miradas y confidencias, hasta transformarse en una relación profunda que será puesta a prueba por la tragedia, la violencia y los dilemas morales del mundo en el que viven.

Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabela Merced) en el baile juntas. (Foto: HBO)

Dina no solo es un soporte emocional para Ellie, sino también una compañera de batalla. Su participación en la historia representa un rayo de esperanza en un entorno devastado, y su relación aporta diversidad y humanidad a la narrativa.

Isabela Merced, la actriz detrás de Dina

Isabela Merced, conocida por su trabajo en películas como “Dora y la ciudad perdida”, “Sweet Girl” y “Alien: Isolation” y más, fue elegida por HBO para dar vida a Dina. De madre peruana y padre estadounidense, Merced es una de las jóvenes actrices más prometedoras de su generación y con fuerte presencia latina en Hollywood.

Su fichaje fue celebrado por los fans, no solo por su parecido con el personaje del videojuego, sino también por su capacidad actoral para reflejar tanto la ternura como la fortaleza que definen a Dina.

¿Qué se puede esperar de Dina en la serie?

Si bien la serie no ha revelado todos los detalles sobre cómo adaptará el arco de Dina, los fans del videojuego saben que su historia estará marcada por la pérdida, la resiliencia y el conflicto moral. Dina será clave en el desarrollo emocional de Ellie y tendrá una participación fundamental en las decisiones más difíciles que la protagonista tendrá que enfrentar.

Todo apunta a que Isabela Merced tendrá un papel muy relevante durante esta segunda temporada e incluso en futuras entregas, considerando que el arco de The Last of Us Part II podría extenderse más allá de una sola temporada.