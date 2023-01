Tremenda noticia para los fans que alguna vez jugaron “The Last of Us” en Latinoamérica y es que HBO, a través de sus cuentas oficiales, confirmó que las voces originales que dieron vida a los videojuegos en el doblaje español latino regresarán para la serie que se estrena este domingo 15 de enero en HBO Max.

En la cuenta de Instagram de HBO Max, así como también enla de PlayStation, se lee: “Si reconoces las voces en #TheLastOfUs este domingo, ya sabes por qué”. Aparte, también dejaron este mensaje en sus historias: “Un verdadero fan reconoce la voz de sus personajes favoritos. ¡Los actores de voz de Joel, Ellie, Tess, Tommy, Marlene y Bill en la serie de ‘The Last of Us’ serán los mismos que en los juegos!”.

Recordemos que los actores de voz principales en la saga de videojuegos de Naughty Dog Inc, “The Last of Us”, fueron Adrian Wowczuk como Joel Miller y Mariela Centurión como Ellie. Ahora volverán a interpretar sus papeles.

En las redes sociales hubo reacciones extremadamente positivas ante dicha noticia, en especial por parte de los usuarios en Instagram que no dudaron en apoyar la idea realizada por la gente de HBO.

¿Dónde ver “The Last of Us”?

La serie se estrena este domingo 15 de enero y podrás verla en vivo y en directo a través de HBO Max.