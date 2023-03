Desde la emisión de su primer capítulo, la nueva serie de HBO Max “The Last of Us” ha acaparado la atención de los seguidores del videojuego en el que está inspirado el programa. Es así que los fanáticos han quedado encantados con la aparición del actor Troy Baker, recordado por su interpretación de Joel Miller en la virtualidad.

La versión para televisión es protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. Pero, para el capítulo ocho, la producción convocó a Baker para un nuevo personaje que no estaba en el videojuego: James, un miembro del grupo de supervivientes liderado por David (Scott Shepherd).

Después de ser convocado por Neil Druckmann y Craig Mazin, Troy Baker se mostró emocionado por sumergirse nuevamente en este mundo postapocalíptico. “Cada vez que me dejan hacer algo, me siento afortunado. Si consigo una silla en la mesa, estoy agradecido”, dijo a Deadline.

“Me dijeron: ´¿Cómo te sentirías si interpretaras a James?´ Y dije: ´Oh, Dios mío. Muchas gracias, chicos. ¿Quién es James?´ Pero la belleza de esta historia es que podemos tomar algunos personajes que pueden haber sido pasados por alto y acercarnos y expandir sus roles. Se trata de enriquecer la historia, no de reemplazarla. Entonces, para mí, interpretar a James en esto es como: ´Sí, esta es una oportunidad única para mí de ver este mundo a través de un par de ojos completamente nuevos´”, enfatizó.

Tro Baker como James en "The Last of Us". (Foto: HBO)

Asimismo, el actor confesó que su personaje está enfocado en ser la mano derecha de David, “no porque lo admire o lo respete, sino porque entiende quién es”. “David es el Diablo, y definitivamente quiero estar del lado correcto del Diablo que del lado equivocado. Así que ahí es donde James se está posicionando”, puntualizó.

Por último, Troy Baker aseguró que quedó fascinado con la interpretación de su compañera Bella Ramsey en la escena que compartieron en el octavo episodio de “The Last of Us”. “Estoy egoístamente emocionado de que la gente me vea en este episodio, pero creo que lo que más me emociona es ver este episodio en el que Bella realmente se flexiona y te muestra exactamente de lo que Bella Ramsey es capaz, y es aterrador”, finalizó el actor.

¿De qué trata “The Last of Us”?

La nueva serie de HBO adaptó el videojuego de Neil Druckmann que lleva el mismo nombre. Bajo el guion de Craig Mazin, la serie sigue la historia de Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams (Bella Ramsey), quienes deberán unirse para, básicamente, sobrevivir.

Ellos viven en un mundo donde una terrible epidemia aqueja a la humanidad –y la convierte en caníbales-. En ese contexto, la pequeña parece ser la respuesta a todo este problema. Por eso deberán atravesar Estados Unidos y mantenerse con vida.

(Foto: HBO)

¿Cuándo se emite el episodio final de “The Last of Us”?

El pasado domingo 15 de enero, se estrenó la primera temporada de “The Last of Us” a través de HBO y HBO Max. La producción anunció que esta entrega tendría nueve episodios. Por lo tanto, el episodio final llamado “Look for the Light” será transmitido este domingo 12 de marzo.

Esta es la lista de episodios de “The Last of Us”:

Episodio 1: “When You’re Lost in the Darkness” (15 de enero)

Episodio 2: “Infected” (22 de enero)

Episodio 3: “Long Long Time” (29 de enero)

Episodio 4: “Please, Hold My Hand” (5 de febrero)

Episodio 5: “Endure and Survive” (10 de febrero en HBO Max)

Episodio 6: “Kin” (19 de febrero)

Episodio 7: “Left Behind” (26 de febrero)

Episodio 8: “When We Are in Need” (5 de marzo)

Episodio 9: “Look for the Light” (12 de marzo)

(Foto: HBO) / HBO Max

¿Quiénes integran el elenco de la serie “The Last of Us”?

El actor chileno Pedro Pascal y la actriz estadounidense Bella Ramsey dan vida a a Joel Miller y Ellie Williams, respectivamente, en la nueva serie de HBO “The Last of Us”.

Estos son los actores que completan el elenco de “The Last of Us”:

Pedro Pascal como Joel Miller

Bella Ramsey como Ellie Williams

(Foto: HBO Max)

Nick Offerman como Bill

Anna Torv como Tess

Merle Dandridge como Marlene

Murray Bartlett como Frank

Gabriel Luna como Tommy Miller

Jeffrey Pierce como Perry

Storm Rei como Riley

Nico Parker como Sarah

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO