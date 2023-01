Tras su paso por la exitosa “The Mandalorian”, Pedro Pascal estrenó el pasado domingo “The Last of Us”, una nueva serie basada en los exitosos videojuegos del mismo nombre.

Consultado por el recibimiento que espera tendrá la serie, el actor chileno reconoció que está “nervioso”, y no es para menos. Las películas y series inspiradas en videojuegos, entre las que se incluyen las sagas de “Lara Croft”, “Mortal Kombat” y “Resident Evil”, así como “Assassin’s Creed”, por ejemplo, han dejado mucho que desear.

De los 61 intentos de Hollywood por transformar los juegos en series y películas, solo tres lograron superar el 60 % de críticas positivas en Rotten Tomatoes. La mayoría, con las notables excepciones de las historias de “Mario Bros”, “Pokemon” y “Sonic”, tampoco han funcionado demasiado bien en ratings o taquilla.

Afiche oficial de "The Last of Us". Foto: HBO

Sin embargo, Pascal se siente “optimista” ya que “The Last of Us” toca todos los puntos de emoción que hizo del juego un inesperado éxito. La historia gira en torno a Joel Miller, un veterano estadounidense de guerra y trabajador de la construcción que pierde a su única hija al inicio de una pandemia causada por un hongo, que transforma a sus víctimas en zombies.





Los inicios de Pascal

Las primeras críticas de “The Last of Us” en Estados Unidos han sido muy positivas. De hecho, el rating en Rotten Tomatoes estaba en un inédito 100 % para este tipo de adaptaciones y no es el único proyecto de este estilo que Pascal lleva sobre sus hombros este año. En marzo se estrenará la tercera temporada de “The Mandalorian”; la serie de Disney+ en el universo de “La Guerra de las Galaxias”. Luego, en mayo, se estrenará en el Festival de Cannes el nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar “Extraña forma de vida”, protagonizada por Pascal, Ethan Hawke y en la que también forma parte el español Manu Ríos.

Manu Ríos, Pedro Almodóvar y Pedro Pascal, en el rodaje de "Extraña forma de querer". Foto: El Deseo

Esta seguidilla de éxitos nos remontan al inicio de Pascal, quien desde los 18 años vivió en Nueva York y tras estudiar artes escénicas, fue formando parte de producciones de Hollywood como la recordada “Buffy, la cazavampiros”.

Quienes fueron fans de esta serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar, quizás recuerdan la corta participación de Pascal pero para quienes ahora lo siguen solo por “The Last of Us” o “The Mandalorian”, repasamos este inusual inicio.





Se trata del capítulo 1 de la cuarta temporada de “Buffy the Vampire Slayer”. Se trata del inicio de Buffy y su pandilla en la universidad. La protagonista está tratando de ubicar su salón de clase cuando se tropieza con Eddie (Pedro Pascal) un alumno correcto y emocionado de estudiar que también anda algo perdido en el campus.

“Es agradable sabe que no soy la única que está confundida en este lugar”, le dice Buffy a Eddie, con quien queda en verse en la clase de Psicología. A lo que este le responde: “que tal vez podrán ayudarse mutuamente en clase”.

Pedro Pascal en la cuarta temporada de “Buffy the Vampire Slayer”.

Tras despedirse, cada uno toma un rumbo diferente. Lamentablemente para Eddie, este será su encuentro con la muerte, luego de ser tomado por un grupo de vampiros.

Ya casi a la mitad del capítulo, Buffy, nuevamente en el campus, se topa con Eddie convertido en vampiro y ante el ataque de este, termina por asesinarlo.

DATO Pedro Pascal viene protagonizando en los últimos años papeles icónicos consecutivos en "The Mandalorian", "Wonder Woman 84" y "We Can Be Heroes", por lo que puede decirse que es un nombre fuerte en Hollywood.











