No estaría mal dedicar toda esta columna al trabajo que Jennifer Coolidge hizo en las dos temporadas de The White Lotus. Aunque suene demasiado spoiler, la historia de Tanya –como se llama su personaje—cumplió su ciclo y lo hizo de la mejor forma, entregándonos una actuación memorable, tal vez confirmando porqué Mike White, el creador y director de la serie que emite HBO Max, decidió mantenerla (solo a ella) en catorce episodios.

Aunque ella misma se reconoce como un ícono sexual –especialmente tras su papel en la comedia American Pie--, lo cierto es que Coolidge es mucho más que una señora entrada en años y que conserva una buena apariencia. Y ni siquiera es necesario revisar los roles que ha tenido en las series o películas posteriores que aceptó tras la saga ya mencionada. Basta con centrarse en The White Lotus, una historia que surgió sin grandes expectativas, pero que terminó posicionándose como uno de los mejores productos audiovisuales de la última década.

Ahora, ¿quién es Tanya McQuoid-Hunt en esta serie? Desde la primera temporada, conocimos a esta millonaria turista estadounidense como una mujer noble, de buenos sentimientos y capaz de entregarse por completo a sus corazonadas. En la primera entrega de la saga, la vimos en Hawái, buscando una chance en el amor, pero a su vez intentando construir una insospechada amistad con una operaria del hotel. Poco a poco fuimos testigos de la versatilidad de un personaje que combinaba profundas miradas con honestas expresiones. Ese mismo personaje fue capaz de ilusionar a la citada operaria con armarle una empresa, pero en el último capítulo la dejó varada.

Pasada la sorpresa de verla como la única que mantenía su rol en la segunda temporada, Tanya esta vez llegaba a Sicilia para disfrutar junto a su flamante esposo Greg, pero también llevaba a su asistente, la joven Portia. En algún momento la millonaria le dijo a esta joven que “se veía reflejada en ella”, y aunque a veces parecía efectivamente ser así, el final aguarda una cruda realidad: la millonaria merecía alguien mejor como ‘mano derecha’. Pero ese es otro tema.

Si bien las dos temporadas de la serie creada por Mike White tienen como denominador común la revelación de una (o más muertes), ninguna otra de las micro historias que presentaba esta segunda temporada nos parecía más predispuesta a ser la ‘pieza clave’ como la del personaje interpretado por Coolidge. Lo explicamos: de la nada una millonaria abandonada por su esposo encuentra a un grupo de turistas gays (ella lo llamaba así) que la acogen con cariño y mucha atención. Nadie le pregunta nada sobre sus millones y, al borde del final de sus vacaciones, la llevan a un viaje, le presentan un gigoló, y la separan de Portia. ¿Uno más uno? Dos.

"The White Lotus", capítulo final de la segunda temporada. / Difusión

Más allá de estas especulaciones, Tanya, o más precisamente Jennifer Coolidge, desplegó sus mejores herramientas para despedir su ciclo en la serie de HBO Max. En paralelo, vale decir, fue parte de “Vigilante”, una serie negra de Netflix que la tuvo como una vendedora de bienes raíces que acompañaba a una familia desesperada porque no sabía cómo parar las ‘apariciones’ en su envidiable mansión.

Pero esta columna es sobre el final de The White Lotus 2, y aunque Tanya se robó el show, las otras micro historias también tuvieron su desenlace. Tal vez el lado más débil en este final fue el de hijo (Albie), padre (Dominic) y abuelo (Bert). En un desenlace poco sorpresivo, el joven estudiante de Stanford terminó vilmente engañado por Lucía, la dama de compañía que resultó ser la novia de su supuesto extorsionador. Entonces, el dineral que Albie –quien incluso ofreció llevarla a vivir a Los Ángeles—le consiguió, no fue para ‘liberarla’, sino para engrosar su cuenta bancaria.

Acompañando a Albie estaba, por supuesto, su padre Dominic, quien se desinfló rápidamente en esta temporada tras pasar una noche con dos damas de compañía y ofrecerles ‘todo gratis’ pagando con su tarjeta. En sí, este millonario de raíces italianas terminó casi convirtiéndose en un hombre arrepentido de su pasado de mujeriego (aunque ojo, en los últimos 5 minutos de la serie confirmaremos lo difícil que le será completar su nueva faceta). Y en último lugar queda Bert, el carismático, aunque ‘viejo verde’ (tenía una predilección por las mujeres jóvenes) patriarca de la familia. Él aportó frescura y desparpajo a esta segunda temporada.

"The White Lotus", capítulo final de la segunda temporada. / Difusión

Entre las principales fortalezas de esta segunda temporada de The White Lotus está sin duda cómo Mike White nos pudo representar desde este tridente hijo, padre, abuelo, las formas cómo piensan tres generaciones claramente definidas. El menor, progresista, defensor de la igualdad, el segundo (padre), un hombre que busca ‘deconstruirse’ (pero a su ritmo) y un abuelo que no se avergüenza de decir que le excitó recibir el abrazo de la joven pianista del hotel. Nada de esto, por supuesto, con dramas, gritos o reproches, sino siempre con una expresión distendida y hasta sonrisas. En sí, según la visión de Mike White, cambiar la ‘mentalidad’ no siempre tiene que ser un proceso traumático.

Para la parte final del análisis quedan las dos parejas que llegaron al White Lotus sin muchas esperanzas de grandes cambios, pero terminaron impactados (literalmente hablando) al conocerse a fondo. Como habíamos dicho en nuestro comentario anterior, Harper llevó al extremo su nivel de desconfianza con Ethan y empezó a desplegar armas que hasta ahora no había mostrado, como un nivel de acercamiento y coquetería frente a Cameron que terminó por enloquecer al personaje interpretado por Will Sharpe.

Cameron brindando en la última noche en el White Lotus. (HBO)

De esta manera, si seguimos con la línea de conversiones, descubrimientos o develaciones, ver a Ethan lanzándole un puñete en el mar a Cameron es un cierre acorde a la esencia de The White Lotus. Si el primero era el gran amigo de años del segundo, si además lo defendía ante Harper en aquellos primeros desayunos, pues todo esto se rompió en mil pedazos. Quedará para interpretación de cada espectador si esto ocurrió por un motivo tan digamos “común” como los celos. Lo importante aquí es evidenciar cómo alguien aparentemente intachable como Ethan, pierde los papeles, pero a su vez gana humanidad. Todo lo contrario, ocurre con Cameron, quien solo confirma de qué estaba hecho.

Desde el lado de las chicas, Harper también sufrió una alteración. De aborrecer a Cameron a terminar casi acostándose con él. De creer que el matrimonio es una institución sólida a ser capaz de romperlo todo frente a una situación de celos, etc. En sí, tenemos a un personaje que fue desplegando una a una sus capas. Lo opuesto ocurrió con Daphne, quien sufrió los estragos de un guion algo plano, más allá de uno que otro toque de ‘sorpresa’, como efectivamente ocurre en este séptimo episodio.

Finalmente, Valentina, la administradora del White Lotus, terminó un camino de descubrimiento de su orientación sexual. Ella tuvo su propio giro de 180 grados, de perseguir a Lucía y Mía, las dos damas de compañía que querían pasarla bien en el hotel, a terminar acostándose con esta última. Tras este tridente, nos quedan solo una serie de personajes secundarios (recepcionistas, por ejemplo) que cumplieron con lo justo en adornar una historia que –más allá de la o las muertes que esconde—no deja de ser eminentemente una punzante comedia sobre todas esas pequeñas cosas que preocupan a un millonario durante su semana de vacaciones.

THE WHITE LOTUS 2/ HBO MAX Director: Mike White Elenco: Jennifer Coolidge, Jon Gries, F. Murray Abraham, Sabrina Impacciatore Sinopsis: La serie ganadora del Emmy regresa para la temporada 2, siguiendo a varios invitados durante una semana en en Sicilia. Mientras comienza a surgir el lado más oscuro de los viajeros perfectos, la gerente del hotel intentará mantener a raya a dos jóvenes locales que intentan acercarse a sus visitantes por todos los medios posibles. Duración: 7 episodios