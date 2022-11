Hasta “El Padrino” sale en último episodio de “The White Lotus”. La serie creada por Mike White que emite cada domingo HBO Max nos presenta esta vez un capítulo de alta tensión. Casi en la mitad de esta segunda temporada, los turistas han mostrado casi todas sus cartas, por ende, los televidentes conocemos bien sus perfiles, pero, sobre todo, podemos ser capaces de predecir sus futuros movimientos.

Tal vez el lado que más flaquea de la historia en este nuevo episodio es el de Tanya (Jennifer Coolidge). Luego de –en el final del capítulo anterior—descubrir lo que sería una infidelidad de su esposo Greg (Jon Gries), la millonaria le ruega que no se vaya a Denver. A pesar de que este le dice que “será solo por dos días”, ella llora y le reclama su lugar. Todo en vano, por supuesto.

Ya sin Greg, Tanya recuerda que llevó a Sicilia una asistente: Portia (Haley Lu Richardson), quien la había pasado relativamente bien en los días previos conociendo a Albie (Adam DiMarco), el joven caballero de orígenes italianos que la cortejaba ‘a la antigua’. Bueno, la joven tuvo que retomar sus labores y acudir a la asistencia de su jefa. Esto interrumpiendo una inesperada y pertinente invitación.

El abuelo Berti (F. Murray Abraham) convenció a su hijo Dominic (Michael Imperioli) y a su nieto Albie de ir en un tour por las locaciones donde se rodó la mítica saga “El padrino”. La ocasión sirvió para que los tres miembros de la familia se enfrasquen en un corto, pero picante debate sobre patriarcado y masculinidad. Todo con Portia como incómoda espectadora.

Haley Lu Richardson en "The White Lotus".

Albie intentó sustentar ante su padre y abuelo por qué cree que los hombres de hoy ven con cariño sagas como “El Padrino”, pero tal vez las palabras no fueron las adecuadas para ambos. “Te da nostalgia los viejos días del patriarcado. Los hombres aman ‘El Padrino’ porque se sienten castrados por la sociedad moderna. Es una fantasía sobre una época en la que podían salir y resolver sus problemas con violencia. Dormir con muchas mujeres y volver a casa a dormir con su esposa”, razonó el joven.

Fue entonces que el padre, Dominic, respondió que “los hombres vienen así de fábrica”. La reacción tomó preparado a Albie, quien resumió en pocos segundos su idea de lo que es género: “El género es algo construido, una creación”. Esto envalentonó al abuelo Bert, quien lanzó una durísima pregunta al aire: “¿Pagaste tanto dinero en Stanford para que le laven así la cabeza a Albie?”. A lado, Portia, no pudo ocultar su incomodidad.

Ya sin la joven asistente en la mesa, el abuelo preguntó a su nieto si acaso se avergüenza de ellos. “No, es que ustedes no se escuchan al hablar”, respondió. A lo que el personaje interpretado por F. Murray Abraham respondió: “Yo respetaba a los ancianos. Ahora somos un recordatorio del pasado ofensivo que todos quieren olvidar”.

"The White Lotus", episodio 2x3. / HBO

Teniendo como espacio geográfico Sicilia, esta temporada de “The White Lotus” lleva un marcado aire italiano que resulta imposible no percibir conforme transcurre la trama. Tal vez este tercer episodio es mucho más marcado. Cuando los miembros de la familia Di Grasso van al tour por las locaciones de El Padrino, las imágenes de la histórica saga se intercalan con narraciones del abuelo en el presente. Frases como “aquí se grabó la mejor película estadounidense de la historia” bien podrían tomarse como un homenaje –por lo menos desde lo visual—a la obra cumbre de Francis Ford Coppola.

Volviendo a la trama, aunque sin dejar a los familiares de la familia Di Grasso, Dominic parece tocado por las palabras de su hijo Albie y le promete enmendar su comportamiento promiscuo. “Si hablas con tu mamá dile que la extraño”, le pide. Esa misma noche, hace su mejor esfuerzo y rechaza a las damas de compañía del White Lotus, aunque no deja de mirar a cualquier mujer como un target de ‘conquista’. Incluso a las camareras que lo atienden día tras día.

Tal vez la mejor parte de este episodio de “The White Lotus 2″ tiene que ver con las dos parejas de amigos que disfrutan sus vacaciones en Sicilia. Harper (Aubrey Plaza) le promete a Ethan (Will Sharpe) que se involucrará algo más con Cameron (Theo James) y Daphne (Meghan Fahy). “Verás que puedo ser buena”, le dice ella. “No finjas mucho nomás, porque se notará”, reacciona él.

Aunque comienza de forma frío el acercamiento entre Harper y la pareja que conforman Cameron y Daphne, finalmente ambas deciden ir hacia la comuna de Noto. Se bañan en la piscina, comentan de los hombres que las observan y, sorpresivamente, deciden pasar la noche ahí. “¡Tenemos fiesta!”, le dice Cameron a Ethan tras conocer que estarán solos en el White Lotus. Aquí pues, la madeja del hilo empieza a estirarse hasta más no poder.

"The White Lotus", episodio 2x03.

Lucía y Mía –tras ser rechazadas por Dominic—encuentran a Cameron e Ethan. En este punto todo parece dispuesto a desmoronarse en una noche de alcohol, sexo y drogas. Aunque el personaje interpretado por Theo James dice amar a su esposa, no se niega una ‘canita al aire’ “porque todos los hombres son infieles”. Todo lo contrario, ocurre con el personaje bajo la piel de Will Sharpe. Este último jura que no le miente a su esposa, por lo que incluso cuando la apacible Mía lo besa, es capaz de distinguir la delgada línea entre el bien y el mal.

Bajo el sol, sobre el mar y con hermosas locaciones de fondo, la segunda temporada de “The White Lotus” promete ir develando la otra personalidad de varios de sus protagonistas. La propia Portia, que parece admirar la caballerosidad de Albie, no deja de lanzarle miradas a un apuesto joven que la observa desde la piscina del hotel. ¿Qué vendrá para este conjunto de personajes que ven cómo sus vacaciones se extinguen y pronto volverán a la ‘vida real’? Lo conoceremos pronto.

THE WHITE LOTUS 2/ HBO MAX Director: Mike White Elenco: Jennifer Coolidge, Jon Gries, F. Murray Abraham, Sabrina Impacciatore Sinopsis: La serie ganadora del Emmy regresa para la temporada 2, siguiendo a varios invitados durante una semana en en Sicilia. Mientras comienza a surgir el lado más oscuro de los viajeros perfectos, la gerente del hotel intentará mantener a raya a dos jóvenes locales que intentan acercarse a sus visitantes por todos los medios posibles. Duración: 7 episodios