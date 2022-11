Acercándose al final de su segunda temporada, “The White Lotus” no se guarda nada y pone toda la carne en el asador para asegurarse un lugar, por lo menos, entre las nominadas a la próxima gala de los premios Emmy. La serie creada por Mike White tiene a sus turistas en el momento más agitado de su estadía en la bella Sicilia, Italia, a la espera de desenlaces que podrían sorprendernos hasta el último minuto.

Quien ha tomado el mayor protagonismo en los capítulos cuatro y cinco es, sin duda, el joven Albie (Adam DiMarco), quien tras el rechazo de Portia (Haley Lu Richardson) –la asistente de Tanya (Jennifer Coolidge)—sufrió una verdadera transformación. Del joven progresista que cortejaba ‘a la antigua’, al tipo capaz de pagar nada menos que dos mil euros por acostarse con una prostituta.

En esa transformación, por supuesto, influye mucho el rol de Lucía, la joven italiana que ha cautivado al estudiante de Stanford y a la que le bastó una noche para convertirse en su musa. Pero grande fue la sorpresa de esta última cuando le cobró por sus servicios a Albie y este le respondió: ¿Pagar por qué? Al parecer, el hijo de Dominic (Michael Imperioli) pensaba que había conquistado a una joven y ella se había enamorado de él tras una noche en el bar del White Lotus.

Enterado de que estaba involucrándose con una dama de compañía, Albie enfrenta a su papá, Dominic, e interpela a su abuelo. Para el apuesto joven, Lucía no es una prostituta sino una “pobre víctima del sistema retorcido”. Ante la poca receptividad de sus interlocutores, se para y se dirige al banco para retirar los dos mil euros que deberá pagar.

Pero mientras Albie disfruta todo el tiempo posible junto a Lucía, del otro extremo las cosas no son tan distintas. Portia no puede despegarse del joven Jack, supuesto sobrino de los amigos gays (como ellos se auto denominan) de su jefa, Tanya. Estas dos viajaron a Palermo y la joven asistente no desaprovecha la más mínima oportunidad para quedarse a solas con el apuesto Jack.

Tanya, por su parte, parece contenta junto a sus nuevos amigos. Hasta ahora ninguno le pide dinero prestado ni le ofrece participar en un negocio conjunto, lo cual le da tranquilidad. El desempeño artístico de Jennifer Coolidge en esta segunda temporada no hace sino confirmarnos su talento ante cámaras. La actriz de 61 años pasa de la decepción a las lágrimas, y finalmente al asombro. Todo en un capítulo de una hora de duración.

¿Qué puede haber detrás del grupo de amigos que acaba de conocer Tanya y del que no parece querer desprenderse? ¿Son todos realmente tíos y familiares del apuesto Jack? ¿Hay aquí un caso parecido al de Lucía, pero en versión masculina? Varias de las respuestas que quedan pendientes tras este quinto episodio de The White Lotus.

Antes de pasar a lo que parece ser la historia central en esta segunda temporada de la serie que transmite HBO Max, toca hablar sobre Dominic y su padre, Bert (F. Murray Abraham). Aun cuando ambos parecen en la misma posición frente a la “transformación” del joven Albie, las cosas no parecen muy sosegadas entre padre y abuelo. Y es que, cuando el padre expresa su fastidio por la actitud de Albie, el viejo Bert interviene con su clásico (nulo) criterio.

Portia y Jack en su mejor momento. Ella ignora la verdad detrás de su apuesto galán. (Foto: HBO MAX)

En un momento, Bert le dice a Dominic que no debe sentirse sorprendido por la actitud de Albie. “Tú normalizaste esto para él”, señala. “Claro, como tú lo hiciste conmigo”, respondió Dominic. A partir de aquí, seremos testigos de un diálogo lleno de dramatismo, en el que un adulto increpa a su anciano padre por la forma en cómo lo crio “sin aprender a amar a los demás” y dejando de lado a su madre por estar con cuanta mujer se le puso al frente.

Dominic: ¿Sabes que soy así gracias a ti?

Bert: ¿Me estás culpando de tu situación? ¡Qué gracioso!

Dominic: ¿Crees que fuiste tan discreto? ¡Cuántas veces oí llorar a mamá hasta el amanecer! No me jodas. Todos los sabían.

Bert: Tuve un gran matrimonio

Dominic: No inventes. Le hiciste la vida imposible durante toda mi niñez.

Bert: Si le hice la vida imposible a ella, ¿por qué nunca me dejó?

Dominic: No tengo la menor idea. Era una mártir, no lo sé.

Bert: Ella me amaba.

Dominic: Mira, no te culpo por mi situación, pero sí podría hacerlo, porque tú jamás me enseñaste a amar a una mujer, a tener intimidad ni a priorizar a los demás. Siempre te priorizaste a ti. Así que yo hice lo mismo.

Sorprende la reacción tan ecuánime del abuelo Bert mientras su hijo, Dominic desfoga sus diferencias, formadas a lo largo de los años y en medio de cuatro paredes.

Daphne le aconseja a Harper que se busque un amante. "Prueba con tu instructor del gimnasio", le dice. (Foto: HBO MAX)

De otro lado, Valentina (Sabrina Impacciatore) –la administradora del White Lotus—devela su orientación sexual casi presionada por la joven Mía (Beatrice Grannò). Esta, absolutamente perceptiva, la busca y le propone tocar piano mientras el tecladista del hotel se recupera de su desmayo. “Eres como una roca y yo puedo ayudar a soltarte. Ayudémonos mutualmente. Tú me ayudas y yo te ayudo”, le dice. Valentina cede y en 40 segundos veremos cómo su aspecto iracundo se transforma primero en misterio y finalmente en encanto hacia la aspirante a artista. ¡Match!

El nuevo amigo de Tanya guarda más de una sorpresa. (Foto. HBO MAX)

Pero la parte central de esta segunda temporada tiene que ver con las dos parejas que conforman Harper (Aubrey Plaza) e Ethan (Will Sharpe) y Cameron (Theo James) con Daphne (Meghann Fahy). Aquí un detalle: es evidente que luego de que Harper descubra una empaquetadura de preservativos en su habitación algo se rompió. Aun cuando Ethan le dijo de forma muy convincente que “él no hizo nada malo”, tirándole la responsabilidad de Cameron, esto no ha sido suficiente para detener esto que se asemeja a una bola de nieve.

Harper no ha podido cesar en sus indirectas hacia Cameron, y tampoco parece muy dispuesta a pasarla bien junto a Ethan, quien en cualquier momento podría perder los papeles y exigir respeto. “Tú sabes que yo no te miento”, le dijo Ethan a su pareja apenas al amanecer. Ni siquiera esta frase calmó a Harper, quien parece haber visto su mundo venirse abajo por una confesión de este tipo.

La forma en cómo esta relación se viene desmoronando podría dar para más por un detalle fundamental: en el medio se encuentra Cameron, quien –al carecer de escrúpulos—parece estar dispuesto a todo lo que le propongan.

¿En qué terminará este pequeño drama de infidelidades, desconfianzas y revelaciones? Los dos últimos episodios de The White Lotus nos traerán varias revelaciones.

THE WHITE LOTUS 2/ HBO MAX Director: Mike White Elenco: Jennifer Coolidge, Jon Gries, F. Murray Abraham, Sabrina Impacciatore Sinopsis: La serie ganadora del Emmy regresa para la temporada 2, siguiendo a varios invitados durante una semana en en Sicilia. Mientras comienza a surgir el lado más oscuro de los viajeros perfectos, la gerente del hotel intentará mantener a raya a dos jóvenes locales que intentan acercarse a sus visitantes por todos los medios posibles. Duración: 7 episodios