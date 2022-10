Diez premios Emmy después, los ojos se posan sobre la nueva temporada de “The White Lotus”, la serie creada por Mike White, estrenada por HBO nivel mundial el domingo 30 de octubre. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver la primera parte de la serie, la historia iba sobre un grupo de turistas estadounidenses que viajaba a Hawái para disfrutar unos días de relax en el lujoso hotel The White Lotus.

Una adinerada y ‘convencional’ familia, un joven matrimonio quebrado desde su inicio, y una empresaria solterona eran los tres grupos que llegaron al resort. Aquí fueron atendidos por Armond (Murray Bartlett), el manager del hotel, y por sus leales asistentes. A lo largo de siete días, entre arena fina, deliciosos platillos y costosos tragos, cada visitante fue viendo desmoronarse su idea de estabilidad, transformando así un viaje de placer en una exploración a ratos oscura por detalles insospechados de sus mundos interiores.

Entre los principales elogios a la serie estaban la eficacia con la que fustigaba muchas de las debilidades de la sociedad capitalista. Pero hubo un detalle aparentemente circunstancial que llamó la atención desde el inicio del episodio uno: la verdad detrás de un crimen.

Es precisamente la repetición de este recurso lo que caracteriza el comienzo de la segunda temporada de “The White Lotus”. Nuevamente tenemos a un grupo de turistas que viaja a relajar sus tensiones, pero esta vez rumbo a Sicilia, en la bella Italia. En esta ocasión, los viajeros son un tridente masculino conformado por abuelo (Bert Di Grasso/F. Murray Abraham), padre (Dominic Di Grasso/Michael Imperiolli) y nieto (Abbie Di Grasso/Adam DiMarco); dos parejas de amigos (Ethan/Will Sharpe y Aubrey/Harper Spiller junto a Theo James/Cameron Sulluvian y Megan Fahy/Daphne Sullivan); y (la única que repite el ‘plato’ en el paso de temporadas) Tanya McQuoid-Hunt, la solterona (aunque esta vez ya casada) interpretada por la talentosa Jennifer Coolidge. Esta última, acompañada, por su esposo, el misterioso Jon Gries en el papel de Greg Hunt.

Tal como ocurrió en la primera temporada, al batallón de turistas que llega a disfrutar del mar y el sol se le suman una serie de personajes secundarios ya propios del lugar. En primer lugar, está, por supuesto, la manager del hotel: Valentina, interpretada por una solvente Sabrina Impacciatore, y sus asistentes. Luego también está Lucía, una joven que busca interactuar a como dé lugar con los turistas foráneos. Ella es interpretada por Simona Tabasco. Finalmente está la amiga de esta, Mia (Beatrice Grannó) una aspirante a cantante que sobresale por su nobleza y sensibilidad.

Como decíamos líneas arriba, un hecho criminal que se lanza como anzuelo al comienzo del capítulo iguala la temporada uno con la dos. Si en la primera veíamos cómo trasladaban un cajón con restos humanos al interior de un avión, en la segunda es Daphne quien huye del mar gritando que encontró “un cadáver” acercándose a la orilla. Esto, por supuesto, nos confirma que la muerte y el misterio son algunos de los temas que vendrán a continuación.

Pero “The White Lotus” no es un mero acertijo sobre quién de los nuevos personajes pierde la vida durante sus vacaciones. La recientemente estrenada temporada no rehúye a la crítica social, presentándonos un collage de variados tópicos, que van desde la inconsciencia social de algunos jóvenes adinerados, pasando por un (todavía incipiente) acercamiento a través de lo que algunos denominan ‘nuevas masculinidades’.

Lo primero ocurre cuando, por ejemplo, la pareja conformada por Ethan y Harper cuestiona que sus compañeros de viaje, Cameron y Daphne, “no leen noticias” ni usan la Internet para nada –según ellos-- provechoso. Aunque los primeros no son precisamente pobres, sí parecen más interesados en posicionarse como representantes de una juventud con consciencia social y emprendedora, es decir, “que no la tuvo fácil”.

En una charla entre los cuatro dentro del White Lotus, Harper confiesa que tiene problemas para dormir, entre otras cosas, “por los problemas que hay en el mundo”. De inmediato, Cameron y Daphne le preguntan: ¿Qué pasa con el mundo? La charla deviene en una reflexión de Cameron en torno a cómo “las noticias” intentan polarizar al mundo con su “telenovela apocalíptica”. “Incluso si fuera tan malo como dicen que es, ¿qué podemos hacer al respecto? Ya votamos, donamos dinero…”, concluye Daphne ante el gesto de sorpresa de Harper.

Ethan intenta mediar en las diferencias mencionadas comentando que suele ver “Ted Lasso” (la serie de Apple TV+), encontrando una feliz coincidencia con sus amigos. La reacción de Harper, sin embargo, no parece encajar en lo esperado. “No veo ‘Ted Lasso’. Es como si (en el streaming) nos entretuvieran mientras el mundo se quema”, señala con agudeza. Aquí la charla se corta con un inexplicable “Yo amo las borracheras”, de parte de Daphne.

A los amigos que no coinciden en sus gustos e intereses habría que sumarle el propio drama que vive el triplete masculino que llegó al White Lotus con intereses absolutamente distintos. El abuelo Berti es un septuagenario que presume “aún tener erecciones” y que “coquetea” con la primera señorita que se le ponga en frente. El padre, Dominic, le advierte que esas palabras y gestos no son coquetería “sino acoso sexual”. En el final de la cadena se encuentra posicionado Albie, un chico que a todas luces parece inofensivo y que incluso pregunta antes de iniciar conversación con alguien del sexo opuesto.

Lo poco adelantado en el primer episodio de la segunda temporada de “The White Lotus” nos permite imaginar que en adelante tendremos cierta exhibición de diversas ideas de masculinidad. Y es que, por ejemplo, si Dominic exige al abuelo que “no acose a las mujeres” a su vez no tiene problemas en contratar una dama de compañía solo un par de horas después de que su esposa lo vuelva a rechazar por teléfono, advirtiéndole que “el matrimonio no da para más”.

Queda claro que si en la premiada primera temporada de la serie de Mike White gran parte de los elogios se los llevaba el manager Armond (Murray Bartlett), por su cinismo para lograr sus objetivos y por la forma en cómo tenía que casi ‘arrodillarse’ ante clientes a los que luego insultaba a más no poder escondido en su habitación, aquí toda la atención estará sobre Valentina (Sabrina Impacciatore). Lo poco visto el domingo permite destacar en ella un perfil serio, a veces hasta autoritario. Su escena persiguiendo a las ‘chicas locales’ que buscan colarse al hotel para conocer turistas fue tal vez lo mejor en este estreno.

Finalmente, el personaje de Tanya parece esta vez mucho más estable que el de la primera temporada. Ella ya no va solitaria buscando hacer amigos por los pasillos del hotel, sino que intenta congraciar a su esposo Greg, un tipo que esconde más de un misterio, merced a lo que todo indica es una doble personalidad. Lo que sí es nuevo es que en esta ocasión la adinerada dama ha llevado una asistente (Portia/Haley Lu Richardson), quien seguramente tendrá su propia historia, quizás similar a la que tuvo Paula (Brittany O’Grady) en la temporada debut, haciendo las veces de cable a tierra en medio de un grupo de turistas ricos sin grandes problemas.

Luego de todo esto, “The White Lotus” mantiene en esta segunda temporada una ambiciosa propuesta estética y técnica. Hermosos paisajes que desde aire, tierra y mar se perciben mucho mejor con precisos desplazamientos vía drones. Resta conocer cómo se van desenvolviendo los personajes ya descritos y bajo cuáles circunstancias. Quizás el misterio en esta ocasión pasa a un segundo plano de importancia. La clave estará seguramente en descubrir cómo Mike White es capaz de superarse a sí mismo o si, para nuestro pesar, fracasa en dicho intento.

