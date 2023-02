Todo va quedando listo para el estreno de “Kin”, el capítulo 6 de “The Last of Us”, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey en HBO Max.

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continúan su rumbo hacia Wyoming. Durante este recorrido, el personaje interpretado por el actor chileno encuentra finalmente a su hermano Tommy pero este le reclamara la serie de muertes que cargan en sus espaldas. Por otro lado, Ellie comenzará a desconfiar hasta del propio Joel.

Si eres fan de la serie o te perdiste un poco con el pasar de los capítulos, te recordamos que la historia de “The Last of Us” tiene lugar en un mundo devastado por un terrible brote de hongos. Joel y Ellie, una pareja conectada por las circunstancias que atraviesan se ven obligados a trabajar juntos ya que se cree que la niña tiene una especie de poder desconocido que podría ser la clave para terminar con la terrible epidemia que los aqueja. Para ello, Joel deberá llevar con vida a Ellie hacia un grupo llamado Las Luciérnagas, el mismo que cree en este “don desconocido” de la menor.

¿Qué pasó en el capítulo 5 de “The Last of Us”?

El capítulo 5 de “The Last of Us” nos presentó la historia de Sam y Henry, un par de hermanos que se unieron a Joel y Ellie en su lucha por sobrevivir. En este camino, un nuevo infectado llamado el Bloated, ataca a todos, entre ellos, Kathleen (Melanie Lynskey) y el propio Sam, que después de haber entablado una amistad con Ellie, termina revelándole que fue mordido y transformado en zombie.

Ante esto, Henry mata a su hermano y luego se suicida. Horas después, Joel entierra ambos cuerpos y prosigue su viaje con Ellie.

Pedro Pascal en una escena del capítulo 6 de "The Last Of Us".

¿Cuándo se estrenará el capítulo 7 de “The Last of Us”?

El capítulo 7 de “The Last of Us” será lanzado el próximo domingo 26 de febrero de 2023.

Horarios para ver el capítulo 7 de “The Last of Us”

9 pm (hora Perú)

9 pm (hora Colombia)

8 pm (México)

11 pm (Argentina)

11 pm (Uruguay)





¿Dónde ver el capítulo 6 de “The Last of Us”?

Puedes ver “The Last of Us” a través de HBO Max. Para acceder a esta plataforma de streaming, deberás suscribirte y hacer un pago mensual.

Compuesta por nueve episodios, la primera temporada de “The Last of Us” se estrenó el domingo 15 de enero en HBO Max y HBO. Hace un par de semanas, se confirmó que la serie tendrá una segunda temporada.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM