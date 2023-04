“Barry” se estrena el 16 de abril con dos nuevos episodios en HBO Max y después un capítulo semanal cada domingo hasta el 28 de mayo, día en que la exitosa serie de la misma plataforma, “Succession”, también llega a su final. Pero la serie nominada 44 veces a los Emmy durante tres temporadas y ganadora de nueve de estos premios no se trata de una familia de élite que pelea por el poder. Todo lo contrario. Es el drama más inusitado del catálogo de la marca. La vida de un ex marine depresivo que asesina por presión de su jefe y luego se enamora de una actriz, quien lo acompaña en el proceso para volverse actor de teatro, es la obra maestra de Bill Hader, actor y director de la serie. Siempre estuvo la duda de que sea una comedia con tintes de drama o un drama de mafiosos con tonos de humor, y esa ambigüedad se mantiene en esta cuarta y última temporada.

No es una temporada sosa: hay muchas sorpresas en los ocho capítulos de media hora. Personajes clave tienen un cierre trágico, Guillermo del Toro aparece como un mafioso y sin mucho diálogo para no delatar la poca práctica actoral, y además Barry experimenta flashbacks (recuerdos) de su niñez, que son símbolos importantes de la locura del personaje principal. Sin embargo, si lo que buscas al leer este texto son adelantos de escenas, pues pierdes el tiempo, porque la lista de HBO Max de “todo lo que no se puede decir de la serie” resguarda sus giros más importantes.

En la cuarta temporada de “Barry”, Gene Cousineau (Henry Winkler, en la foto) cobra fama de héroe, después de la captura de Barry (Bill Hader) en la última temporada.

En las temporadas anteriores, el psicópata Barry (Bill Hader) es una víctima de la depresión postraumática tras una guerra que no debió vivir, y también el culpable de los asesinatos de su amigo Chris, los detectives Janice Moss y John Loach, entre otras personas. Es adulado como un héroe nacional, cuando en realidad su criterio moral está totalmente desviado.

Barry entiende el asesinato como la única salida de sus problemas. Mata con remordimiento a quienes ama y sin compasión a quienes traicionaron su confianza. Pero tiene una debilidad por su exnovia Sally (Sarah Goldberg) y su profesor de teatro Gene Cousineau, las personas que representan el bien y la inocencia en su vida, aunque detrás escondan deseos superficiales que se irán revelando en cada caso.

En la cuarta temporada, Sally, víctima de abuso físico y psicológico en en sus relaciones, deja a Barry (ahora preso) en Los Ángeles y viaja a visitar a sus padres, quienes prestan poca o nula atención a la crisis de ansiedad de su hija. De una forma retorcida, en la serie hay momentos cómicos en medio del dolor de personajes como ella, al borde del colapso. La mayoría de personas que rodean a Barry caen en la desesperación, un círculo vicioso y la locura representada con golpes en la cabeza contra la pared o balaceras imprevistas.

Barry

Igual que en temporadas anteriores, la última entrega tiene muchos simbolismos desde la perspectiva de Barry en la prisión, donde ingresa por cometer homicidio. Así como en la escena donde las personas que asesino están en la playa, memorias de su niñez se unen en un juego de presente, pasado y futuro ideal que tiene lugar en un paraje árido donde está su mentor criminal, Fuches (Stephen Root), junto al padre del exmarine. Es el subconsciente del personaje descendiendo al principio de su oscuridad y explorando sus anhelos, como tener una familia y ser buena persona a toda costa. Los creadores Alec Berg y Bill Hader se aproximan con cautela a los hoyos emocionales, creo que lo hacen con éxito en todas las temporadas.

NoHo Hank y Cristobal

“Barry” es una tragedia con chispas de humor. Aunque no hay mucha acción de por medio, ese tono negro cómico se mantiene en personajes como NoHo Hank (Anthony Carrigan) y Cristobal (Michael Irby), líderes de las mafias boliviana y chechena. Si bien hay una cuota de crimen y sangre en la cuarta temporada, el protagonismo se lo llevan los chechenos en la trama romántica y psicótica de esta pareja gay.

En la cuarta temporada de "Barry", NoHo Hank (Anthony Carrigan) y Cristobal (Michael Irby) viven la relación que nunca pudieron tener en temporada anteriores.

Sin ánimos de decir mucho sobre el primer capítulo, inicia con NoHo teniendo todavía una debilidad y cariño por Barry. Sin embargo, pronto su verdadera personalidad homicida cobra sentido y, de paso, fragmenta su relación con Cristobal. Por su parte, el boliviano de carácter blando acompaña a su pareja a emprender un negocio al nivel de la estrategia de marketing de Facebook, pero en términos de crimen y otras ilegalidades. Un sentido de lo legítimo pondrá en juego su relación, que brinda a la serie la segunda trama más interesante.

Sally y Cousineau

Por su parte, Sally y Cousineau continúan con el objetivo de conseguir fama como actores. Por un lado, los medios de Hollywood presentan a Sally antes el público como la novia de un exmarine asesino, siguiendo el final de la tercera temporada, donde atrapan a Barry por el asesinato de los detectives. Cousineau recomienda a su exalumna, ahora que su carrera está por los suelos, convertirse en profesora.

Sally (Sarah Goldberg, en la foto al centro) se reencuentra con su familia fuera de Los Ángeles.

Por otro lado, el miedo y la ambición lleva a Cousineau a contar su versión de la captura de Barry, pero en una versión tergiversada de los hechos originales donde el profesor de teatro es un héroe. En el resto de la cuarta temporada, el miedo de volver a encontrarse con el asesino de su exnovia, Janice Moss, atormentan al profesor.

Ambos personajes sufren el terror de volver a ver al asesino, Barry, aunque este solo siente amor por ellos. Ellos saben que sus remordimientos dominan su carácter, por lo que es más fácil tenerlo en sus manos. De hecho, en la temporada anterior, Sally abandonó a su pareja, después de atribuirle la culpabilidad de un asesinato que ella había cometido. En tanto, Cousineau denuncia al exmarine ante las autoridades, pero antes recibe de sus manos un fuerte dinero de compensación por los daños.

Si bien Barry parece una víctima de la cual se benefician las personas, sea porque proporciona seguridad, dinero u otra razón, todavía se trata de un asesino a sueldo que ha perdido la cabeza por amor y ya perdió el sentido de la justicia. En general, la serie es un juego de emociones que pone a los personajes camino hacia la locura. Además, hay una dinámica de poder entre mafiosos e inocentes muy graciosa, donde resalta la actuación desesperante de Bill Hader, tierna y desubicada de Henry Winkler, y el lamento teatral de Sarah Goldberg y Anthony Carrigan. En esta comedia que dura poco y es una adicción, los roles de estos actores dan el toque ligero a la última temporada, que ojalá tenga un spin-off más adelante.

