The lasf of us, capítulo final en HBO: Cuándo se estrena el último episodio de temporada

El final de “ The Last of Us” llegará el próximo domingo 12 de marzo a Estados Unidos y Latinoamérica. La serie de ficción de HBO ha cosechado un enorme éxito durante su primera temporada, que lo ha convertido en una de la series más aclamadas de los últimos tiempos.

Si bien, pocos días después del estreno de “The Last of Us”, el servicio de streaming había confirmado una segunda parte de la serie, por lo que este no será un final definitivo de esta trágica historia postapocalíptica.

Según ha revelado HBO, el último capítulo tendrá el nombre de ‘Look For The Light’, el lema de los Luciérnagas, y contará con una escueta duración de 43 minutos, convirtiéndose así en el episodio más corto de toda la temporada. Conoce a continuación, los horarios y cómo ver el último episiodio de “The Last of Us”.

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsay) se embarcarán en una última aventura en la que, según el adelanto, llegarían a destino, luego de haber sobrevivido a ataques tanto de humanos como de muertos vivos. En el episodio final recién se sabrá si los personajes llegarán a completar su verdadera misión.

Conoce la nueva hora de estreno del episodio 9 de "The Last of Us". (Foto: Captura/YouTube-HBO Max)

Ver tráiler del capítulo final de “The Last of Us”

“The Last of Us” acaba de estrenar el tráiler de su capítulo final de temporada que se estrenará el día domingo 12 de marzo a través de HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora se estrena “The Last of Us”?

Los fanáticos de The Last of Us verán un pequeño cambio en el horario del último capítulo de la primera temporada, ya que este episodio coincidirá con la ceremonia de los Premios Oscar 2023.

En Estados Unidos la emisión se atrasará una hora y en países como Chile se adelantará una hora de lo normal. HBO publicó en sus redes sociales una infografía donde detalla el horario por país en Latinoamérica.

Reseña oficial de “The Last of Us”

“The Last of Us” es un videojuego de acción y aventura que se desarrolla en un futuro post-apocalíptico en el que la mayoría de la humanidad ha sido diezmada por una pandemia que convierte a las personas en seres violentos y sin control llamados “infectados”. La historia sigue a Joel, un hombre endurecido por la tragedia, y Ellie, una joven valiente, mientras viajan juntos a través de un Estados Unidos en ruinas en busca de un grupo de sobrevivientes. Durante su viaje, Joel y Ellie deben enfrentarse a una serie de peligros, incluyendo otros sobrevivientes desesperados, cazadores y los infectados, mientras se esfuerzan por sobrevivir y mantener su humanidad en un mundo cada vez más cruel. La historia está llena de giros inesperados, personajes complejos y emociones intensas mientras Joel y Ellie luchan por sobrevivir y encontrar una nueva esperanza en este mundo devastado.

Ficha técnica de “The Last of Us”