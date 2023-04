El nuevo tráiler de la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” de Lucasfilm fue presentado en la convención Star Wars Celebration Europe 2023 en Londres. Dirigida por James Mangold y protagonizada por el icónico rostro de la saga (Harrison Ford), la cinta todavía es una gran aventura del profesor Indiana Jones, cuando este se encuentra al borde del retiro.

En el tráiler, se puede ver a Phoebe Waller-Bridge interpretando a la ahijada de Indiana Jones, Helena, quien lo saca de su retiro para vivir emocionantes momentos llenos de acción y peligro. También se ve al personaje yendo a toda velocidad en una carrera de mototaxis por las calles de Marruecos, o montando a caballo en un desfile callejero de Nueva York.

Trailer

Elenco

El elenco de la película incluye a Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters y Ethann Isidore.

En una entrevista vía el podcast Inside Total Film, Antonio Banderas aseguró que estaba muy emocionado de estar cerca de una de sus estrellas favoritas. “Fue hermoso estar cerca de él. (...) Recuerdo la primera vez que vi a Indiana Jones, la película, y me encantó. Así que solo estar allí, fue hermoso. Mi personaje es muy pequeño. No es un mal tipo, es amigo de Indiana, ayudando en algún momento de la película. Pero no es muy grande”, comentó el actor.

Más detalles

La trama de “Indiana Jones y el dial del destino” gira en torno a un dispositivo antiguo perseguido por el profesor, mientras que un villano interpretado por Mads Mikkelsen (”Animales Fantásticos”, “Hannibal”, etc.) es quien busca corregir los errores del jefe nazi Adolf Hitler en la ficción y le hace el camino más difícil al personaje principal.

Phoebe Waller-Bridge es conocida por ser la creadora y protagonista de la serie de comedia negra "Fleabag". En la quinta entrega de la saga, "Indiana Jones y el dial del destino", interpreta a Helena, la ahijada del profesor. (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

En esta oportunidad, la película no es dirigida por Steven Spielberg, quien estuvo a cargo de las cuatro entregas anteriores. Por otro lado, en la cinta, se reconoce la edad del personaje, ya que Indiana Jones tiene ahora 70 años, y se muestra como un hombre agotado y que siente el peso de la vida tras tantas aventuras del pasado.

El compositor estadounidense John Williams compuso la línea musical gloriosa de las entregas anteriores y también lo hizo en esta cinta. Por su parte, Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel se encargan de la producción, mientras que George Lucas es el productor ejecutivo junto a Spielberg.

Fecha de estreno

“Indiana Jones y el dial del destino” se estrena el 29 de julio en cines y en la plataforma Disney+, según el trailer anunciado en la convención de Star Wars realizada en Lodres.

Las películas de Indiana Jones no se encuentran disponibles en las plataformas de streaming más populares, pero Google Play ofrece el alquiler de “Indiana Jones y los cazadores del arca perdida” (1981) por 11 soles.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO

VIDEO RECOMENDADO Probamos Netflix, HBO Max, Disney+, DGO y Crunchyroll para descubrir por qué son servicios tan atractivos. ¿Cuánto cuesta y qué ofrecen? Te lo contamos.