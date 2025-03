De padre colombiano y madre con ascendencia judío polaca, Juliana Aidén Martínez es lo más parecido a un crisol de identidades. Formada en Yale, y con una prometedora carrera que apenas alcanza sus primeros diez años, esta joven actriz ganó fama el año pasado por su rol de la agente de inteligencia June Hawkins en “Griselda” (Netflix), la miniserie protagonizada por Sofía Vergara.

Ya en el tercer trimestre de 2024, la nacida en Miami fue anunciada como nueva integrante del elenco de “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales”, la mítica serie judicial/policial creada por Dick Wolf en 1999 y que Mariska Hargitay lidera hace nada menos que 26 temporadas.

En exclusiva para Saltar Intro de El Comercio, Aidén Martínez dijo sentirse halagada de interpretar a la detective Kate Silva en un show del cual se declara fanática desde siempre. Asimismo, se mostró complacida de integrar un casting que compensa la juventud de actores como Kevin Kane y Octavio Pisano, con la experiencia de otros como Ice T, Kelli Giddish y Peter Scanavino.

“Me emocioné mucho al saber que estaría en la serie. Lo vi como una gran oportunidad para mí. Nunca imaginé que podría trabajar en ‘La ley y el orden’”, declaró en diálogo vía Zoom desde Nueva York, donde se encuentra grabando los capítulos finales de la presente temporada.

Juliana Aidén Martínez en una escena de "Griselda", la serie de Netflix donde interpretó a la analista de inteligencia June Hawkins.

UNA SERIE DE CULTO A TRAVÉS DE LOS AÑOS

En plena efervescencia del streaming, “Unidad de víctimas especiales” es un caso singular. Creada como un spin off de “La ley y el orden”, esta propuesta presenta a un puñado de policías neoyorquinos intentando dar con culpables de crímenes sexuales y contra minorías. En capítulos que no llegan a los 50 minutos, veremos a la capitana Olivia Benson (Mariska Hargitay) diseñando estrategias contra depravados de toda edad y origen, los cuales se valen de métodos clásicos, pero también de herramientas más actuales, como las redes sociales e inclusive la Inteligencia Artificial.

En sus 26 temporadas –el show ostenta el récord del que mayor número de temporadas ha alcanzado en la TV abierta de EE.UU.---, “Unidad de víctimas especiales” ha tenido detectives en sillas fijas, desde la ya mencionada Benson, pasando por Amanda Rollins (Giddish) o el propio Fin Tutuola (Ice T). Hay, sin embargo, un espacio para nuevos oficiales que aportan, a su manera, un granito de arena en la solución de los casos. Ahí apunta Kate Silva, es decir, Juliana.

“Con Kate compartimos una misma ética de trabajo. Ella es una mujer ‘berraca’, fogosa, inteligente, y muy determinada. Y yo puedo entender eso. Puedo entender la ética de trabajo que necesitas para avanzar en esa carrera. Entonces, entiendo esas partes de Kate. Su personaje es muy inspirador, es como fuego para mí”, dice Aidén Martínez cuando le consultan sobre si existen o no similitudes entre su personalidad y la de su personaje.

Parte del equipo de "La ley y el orden, unidad de víctimas especiales". / NBC

ACTRIZ DE FORMACIÓN Y POR INSPIRACIÓN

Puede uno tomarse un tiempo para encontrar ciertas similitudes entre el personaje que Juliana Aidén Martínez interpretó en “Griselda” y el que ahora tiene en “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales”. En la serie de Netflix, la nacida en Miami era una perspicaz analista de inteligencia que tenía en su dominio del castellano un plus para conseguir información preciada.

Ya en el programa de NBC –que transmite Universal Plus en Latinoamérica—la agente Kate Silva debe moverse con cautela y precisión para resolver casos a veces extremadamente sensibles. Asimismo, aunque en “Unidad de víctimas especiales” la cabeza más visible siempre es la capitana Benson, todo termina resolviéndose en equipo.

Desempeñarse con soltura en ambos tipos de roles, sin duda, responde al talento innato de una intérprete que, por si fuera poco, se ha formado profesionalmente en lo que trabaja. En 2020, Aidén Martínez se graduó de la Escuela de Arte Dramático de Yale. Un año después sería seleccionada para el Laboratorio de Mentoría para Graduados Hillman de la ganadora del Emmy Lena Waithe. También ha actuado en el filme “Boundary”, y en las series “9-1-1″ y “The Blacklist”.

“La escuela siempre puede ayudar, porque yo tengo una técnica y puedo hacer diferentes géneros o historias, sin embargo, nadie te puede ayudar a ser humano. Eso es algo muy instintivo, vinculado, no sé, a la energía. Simplemente lo tienes o no lo tienes. Entonces, la escuela me ayudó, pero creo que, para ser actor necesitas esa curiosidad y también una manera especial de entender a las demás personas”, reflexiona al respecto en otra parte de la entrevista con este Diario.

El equipo completo de la "Unidad de víctimas especiales". / NBC

Aunque coqueteó alguna vez con la posibilidad de estudiar Derecho, Aidén Martínez afirma que siempre quiso ser actriz. El salto de las pequeñas obras comunitarias del barrio, en la adolescencia, a los platós de Netflix y ahora NBC es solo una consecuencia de buenas decisiones. Y de mucho esfuerzo.

“Cuando era pequeña siempre supe que quería ser actriz. De alguna manera me sentí destinada a esto. Es una carrera muy dura y he enfrentado momentos difíciles, pero los vengo sobrellevando, y eso es gracias a Dios. Quería ser actriz porque me gusta mucho la gente, la posibilidad de entender de cierta forma la psicología de las personas, los diferentes puntos de vista que existen”, añade.

DE SOFÍA VERGARA A MARISKA HARGITAY

La posibilidad de transitar de “Griselda” a la “Unidad de víctimas especiales” significa no solo moverse entre el mundo del streaming propiamente dicho (Netflix) y de la TV vista como antes (NBC), sino curiosamente, la posibilidad de aprender al lado de grandes intérpretes que, con sus respectivos estilos, se han posicionado como símbolos de la industria en su generación.

En el primer caso, la serie basada en la vida de la narcotraficante Ana Griselda Blanco le permitió a Juliana Aidén Martínez compartir grabaciones y aprender de Sofía Vergara, la estrella colombiana, referente por su rol protagónico en la exitosa comedia de situación “Modern Family” (2009-2020).

De la misma forma, ser parte de “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” le ha permitido a la joven Juliana conocer muy de cerca nada menos que a la mujer detrás de la aguerrida capitana Olivia Benson. Intentar separar a la serie del personaje resultaría inútil. Y Aidén Martínez lo sabe.

“Con mis amigas en Miami siempre veíamos la serie, fui fan y también de Mariska, que me parece una actriz icónica. Por eso me sentí algo miedosa y muy ansiosa antes de conocerla, pero resultó ser una persona sumamente generosa, con mucha ternura, inteligente y lista. Ella puede ver una escena y apenas con una nota saber cómo mejorarla. Nunca trabajé con alguien así”, destaca esta fiel admiradora de Pedro Pascal, Oscar Isaac y Penélope Cruz.

Juliana Aidén Martínez junto a Mariska Hargitay. / NBC

En la parte final de la entrevista, es inevitable referirse a una duda que suele generar “Unidad de víctimas especiales” para alguien que se acerca por primera vez. Y es que la difusión de casos en donde usualmente el hombre es el responsable de un ataque hacia una mujer, genera la idea de si hay un mensaje contra el género masculino. Para la actriz que da vida a Kate Silva, esto no es real.

“No es una serie contra los hombres, claro que no. Contamos con personajes muy positivos desde el lado masculino, como Joe (Octavio Pisano), Bruno (Kevin Kane), Fin Tutuola (Ice T) o el propio Peter Scanavino (Dominick Carisi). La importancia de nuestro show es que presentamos historias de justicia para víctimas que parecen en algún momento no encontrarla. Así que, al final, siempre hay un mensaje de esperanza. Y los héroes vienen de ambos lados, desde el lado de las mujeres y desde el de los hombres”, finaliza.

