Hay un momento en “La otra boda” que el espectador se ve tentado a dar stop en la transmisión de Prime Video para ver si acaso el final ha llegado, pero (ingrata) es la sorpresa al percatarse de que todavía falta la friolera de cuarenta y tantos minutos por delante. En varios momentos, esta comedia romántica escrita y dirigida por Nicholas Stoller te motiva a decir basta, aunque finalmente, tal vez atrapado por la magia de su protagonista, Reese Witherspoon, o por el irracional magnetismo que destila su compañero Will Ferrell, terminas quedándote frente al televisor durante las casi dos horas que tiene de duración (1:49 minutos, exactamente).

La primera apuesta de Prime Video para 2025 es, efectivamente, una película demasiado larga para lo que propone. Nada nuevo bajo el sol para esta comedia romántica que se anunció hace casi un año y que, realizadas las sumas y restas, solo será recordada como un ítem más en la hoja de vida laboral de Witherspoon y Ferrell, o en sus respectivos perfiles de Imdb.

“La otra boda” sostiene sus pilares en situaciones bastante ilógicas. La primera --y fundamental-- tiene que ver con un padre (Jim/Will Ferrel) dispuesto a asegurar la mejor boda para su hija (Jenni/Geraldine Viswanathan). Del otro lado ocurre algo similar. La productora de televisión Margot (Reese Witherspoon) planea la mejor ceremonia de casamiento para su hermana Neve (Meredith Hagner). Hasta aquí las cosas parecen normales, pero cuando vemos a la dueña de la casa de lago donde ambas familias buscan celebrar sus fiestas caer desplomada mientras intenta escribir el nombre de la hija de Jim, todo empieza a develarse ciertamente absurdo.

Como no se pudo asegurar la reservación para Jenni, es el hijo de la anciana dueña de la casa de lago quien reserva para Neve y su futuro esposo. Rápidamente ambas familias comienzan unos muy ligeros preparativos para su fecha especial. Aquí comienzan a surgir una serie de elementos absolutamente repetitivos en cintas de este tipo. Los cameos de famosos como el ex mariscal de campo Tom Brady (quien tranquilamente pudo ser reemplazado por un maniquí o un ‘robot humano’) o del propio Nick Jonas (interpretando a un sacerdote de humor insostenible) no se hacen esperar.

Jim en una escena peinando a su hija Jenni. (Prime Video)

Pero tal vez lo primero que resalta es el mundillo que rodea a cada una de las futuras esposas. Como la profundidad no es necesariamente el elemento que destaque en esta historia, veremos a Jenni delineada como una joven menor de 30 que, al haber sido criada solo por su padre, ha desarrollado un vínculo muy especial con él. También depende de un grupo de amigas con las que habla en clave y hace bromas que suelen ir una velocidad por arriba del entendimiento de Jim (la alusión a ‘perra’ se hace presente tantas veces que rápidamente pierde gracia).

Del otro lado la situación tampoco es tan distinta. Haciendo gala de absurdo e ilógico del argumento entre manos, Margot produce un programa que identifica si el ser expuesto en pantallas está vivo o muerto (el detalle no será menor en algún momento del filme, si es que sigues viéndolo hasta el final). Tiene asistentes a su disposición que sobrepasan lo que dicen su contrato y terminan ayudándola en temas personales. Todo evidenciado ante cámaras, pero sin el efecto deseado.

Margot (derecha) y su familia en la película "La otra boda". / Glen Wilson

Haciendo a un lado los pequeños universos que rodean a Jim y Margot, toca hablar un poco del sinuoso camino que sigue su historia de amor. Porque sí, no sería correcto olvidar que “La otra boda” es en primer lugar una comedia romántica. Así, él (a primera vista un maquillador profesional, pero finalmente un CEO de una importante compañía) comienza un vínculo bastante positivo con ella. Conscientes del error de los dueños de la casa del lago, ambos acuerdan celebrar las bodas el mismo día, pero en diferentes espacios. Así todos vivirían una velada especial.

Acostumbrado a asumir roles que exageran hasta el ridículo, Will Ferrell no hace más que continuar esta área de su legado en “La otra boda”. El guion aquí lo perfila como un padre (viudo), atento a su hija, pero permanentemente desfasado, aunque usualmente bien dispuesto a seguir la corriente a Jenni y sus amigas en situaciones que deberían dar risa, aunque no siempre lo logran. Como cuando le enseñan qué términos y qué no son sexistas, o como cuando debe comprender qué es el Gaslighting. Así pues, este papá imperfecto, pero amoroso y comprensivo, apenas muestra una verdadera vulnerabilidad ante cámaras: el recuerdo de su fallecida esposa.

Una escena de "La otra boda" de Prime Video. / Glen Wilson

Observar con mínimo detenimiento la película de Nicholas Stoller deja ver, efectivamente, que Jim alude más de una vez a la ausencia de su esposa, “al buen sexo que tenían” y a cómo se sentiría ella en situaciones como la boda de su hija. Del otro lado del argumento, el drama viene no por ausencias, sino todo lo contrario: Margot no encaja en una familia absolutamente numerosa. La productora de TV parecer haber dedicado todo su tiempo (literalmente) a su trabajo y por eso ni siquiera recuerda el nombre completo de sus innumerables sobrinos (“¡Por qué no les pusieron solo un hombre, si yo solo soy Margot!”).

Los paralelos, pues, abundan en “La otra boda”. De una familia de dos a otra casi multitudinaria. El mundo de Jenni es bastante diverso (novio y amigas), mientras que el de Neve es esencialmente blanco y adinerado. El primer grupo es activo, alegre y ocurrente, mientras que el segundo es más pasivo, silencioso y hasta conservador. Son estos dos mundos, puestos frente a frente, que enganchan con Jim y Margot en el medio de todo. ¿Qué podría salir mal?

Desde el lado de la comedia, la película de Prime Video recurre a situaciones extremas y se vale de gags no necesariamente certeros. La humorista Fortune Feimster (famosa internacionalmente por su rol en la serie “Fubar” de Netflix) hace su presentación como capitana de la lancha que transporta a las familias a la casa del lago. Menos de dos minutos le son suficientes para tirar una broma que hace pensar, ¿por qué no recurrieron más a ella si la historia está plagada de personajes planos?

Los protagonistas de "La otra boda", la primera apuesta de Prime Video en 2025. / Glen Wilson

También veremos cocodrilos, aparentemente reales (dentro del lago) y otros absurdamente falsos (sobre la cama de Jim), que sumados a la ya comentada tendencia de Ferrell por explotar lo ridículo, terminan por lastimar el nivel de una cinta que tiene en sus interminables 110 minutos a su principal falencia. En resumen, más allá de la magia que sigue irradiando Reese Witherspoon al borde de los 50 años, y aunque seguramente arrase con los indicadores de vistas en streaming, “La otra boda” luce como una propuesta fácilmente olvidable en todo sentido.

LA OTRA BODA/PRIME VIDEO Sinopsis: Una mujer que organiza la boda de su hermana y el padre de otra futura novia. Descubren que tienen doble reserva para su boda, por lo que ambas partes deciden compartir el lugar de celebración, pero les espera el caos y el desastre. Elenco: Will Ferrell, Reese Witherspoon, Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner Puntuación: 1 estrella de 5 Director: Nicholas Stoller