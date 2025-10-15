El octavo episodio de la temporada 28 de la edición estadounidense de “The Voice” concluyó con la eliminación de varios talentos. Entre ellos, el peruano Lucas Beltrán, quien fue elegido en la etapa de audiciones a ciegas como uno de los miembros del equipo de por Michal Bublé.

En el episodio emitido la noche del martes 14 de octubre, el cantante canadiense debió elegir si quedarse con la voz del peruano de 20 años o la del estadounidense Max Cooper III, a quien Beltrán se enfrentó en las batallas en vivo. Ambos cantaron a dúo el tema “It’s a Beautiful Day”, de autoría de Bublé, para demostrar todo su potencial.

Aunque al final de la interpretación, Max se impuso por su verstalidad, pues además tocó el piano durante la performance, Beltrán recibió buenos comentarios de parte de todos los jurados.

Lo que dijeron los ‘coach’

La temporada 28 de “The Voice USA” cuenta con cuatro jurados de renombre: Michael Bublé, Snoop Dogg, Reba McEntire y Niall Horan, exmiembro de la boy band One Direction. Estas fueron sus impresiones tras la interpretación de Lucas Beltrán que puedes ver en video aquí:

Snoop Dogg, quien bautizó a Lucas como “El peruano Lu”, dijo: “Amo este tipo de música y cantaron con entusiasmo. El peruano demostró más energía, pero Max tenía un rango vocal fuera de este mundo”.

Niall Horan: “Lucas estuvo brillante. Si entro en un bar y lo escucho cantar, me sentaría a oírlo con un Martini. Pero hoy me inclino un poco más por Max”.

Reba McEntire: “Lucas, tu voz es tan cálida, tan fácil de disfrutar, hace que me siente solo a disfrutar. Michael, si yo fuera tú, elegiría a Lucas”.

La promesa de Michael Bublé

Tras escuchar los comentarios de sus compañeros, con 2 a favor de Max y 1 a favor de Lucas, Michael Bublé deliberó y eligió quedarse con Max Cooper III en su equipo.

Aunque alabó la versatilidad de Cooper como músico, tuvo palabras positivas sobre el talento vocal del peruano. “Lucas, tienes 19 años y ya hay riqueza en tu voz”, le dijo.

Al finalizar la presentación de ambos, Bublé hizo una promesa: continuar apoyando el talento de Beltrán.

“Voy a estar aquí para Lucas, amo lo que hace y cómo lo hace y voy a ayudarlo en lo que pueda para que siga”.

Cabe destacar que, en una reciente entrevista con “Saltar Intro” de “El Comercio”, Beltrán anunció un álbum navideño de jazz grabado junto a la Peter Frank Orchestra, banda con la que canta desde hace cuatro años en Filadelfia.

“Van a ser 10 canciones clásicas, con arreglos musicales del grupo. El disco saldrá en noviembre y se podrá escuchar en Spotify y Apple Music”, contó a “El Comercio”.