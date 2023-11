“The Last Airbender”, también conocida como “Avatar: la leyenda de Aang”, es un dibujo animado que nace en Nickelodeon entre 2005 y 2008. La franquicia se ha expandido y los fans la han disfrutado y criticado. Por su parte, Netflix se interesó en el proyecto y planea estrenar el siguiente año la primera temporada de la creación de Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzo que se convertirá en un live action.

El trailer de la primera temporada de “The Last Airbender” fue presentado en el evento Geeked Week de Netflix, que se lleva a cabo del 6 al 12 de noviembre y donde se presentaron diferentes avances oficiales de películas y series, como “The Brothers Sun” y “Damsel”.

Dallas Liu es Zuko en "Avatar: la leyenda de Aang".

¿De qué se trata?

“Avatar: la legenda de Aang” narra el despertar de Aang, el avatar que pueden controlar los cuatro elementos del agua, la tierra, el fuego y el aire. Su poder involucra velar por la armonía entre las cuatro naciones de este mundo de fantasía. El personaje estuvo dormido por 100 años y ahora vuelve a la vida, una que está llena de guerras. En la primera parte de la historia, empezará un viaje por la Tribu Norte del Agua.

Fecha de estreno

El estreno de “Avatar: The Last Airbender” será en el 2024 en un mes y día todavía no anunciados. La primera temporada constará de ocho episodios. Se trata de una de las historias asiáticas más elogiadas. Además, está programada una película de la franquicia para el 2025.

Trailer oficial de “Avatar: The Last Airbender”

Producción

Los creadores de la serie original, DiMartino y Konietzko, se retiraron de la adaptación de Netflix, debido a diferencias en la parte creativa. La producción no está afiliada a Avatar Studios, de los escritores originales.

La nueva serie del icónico Aang tiene en la producción general a Albert Kim (showrunner), a quien acompañan Michael Goi, Dan Lin y Lindsey Liberatore. Goi está incluido entre los directores y los productores ejecutivos son Roseanne Liang, Jabbar Raisani y Jet Wilkinson.

Elenco

Kiawentiio Tarbell interpreta a Katara en “Avatar: La leyenda de Aang”. (Foto: Netflix)

Gordon Cormier (Aang)

Kiawentiio (Katara)

Ian Ousley (Sokka)

Dallas Liu (Zuko)

Daniel Dae Kim (Ozai).

Elizabeth Yu (Azula).

Ken Leung (Zhao).

Paul Sun-Hyung Lee (Tío Iroh).