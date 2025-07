“Delirio”, la serie que triunfa en Netflix y que tiene a Salvador del Solar en su elenco: “Los problemas que refleja la historia siguen absolutamente vigentes”

Cuando “Delirio” se publicó en 2004, Laura Restrepo no solo entregó una novela potente, sino también una radiografía íntima de un país marcado por la violencia y por esa vieja costumbre de barrer bajo la alfombra todo aquello que incomoda. Veinte años después, esa historia compleja y profundamente latinoamericana llega a Netflix convertida en serie, con una vigencia que nos interpela de varias maneras y nos hace preguntarnos, como lo hizo la escritora colombiana al escribir esta historia, si no deberíamos estar todos muy locos para adaptarnos a vivir una realidad tan delirante.

La serie contó con el visto bueno de Laura Restrepo, quien cedió los derechos de su novela y les dio total libertad creativa a los realizadores para adaptar la historia. Así cobraron vida los complejos personajes que habitan el universo de “Delirio”: Estefanía Piñeres encarna a Agustina Londoño; Juan Pablo Raba da vida a Fernando Aguilar; y Juan Pablo Urrego interpreta a Midas, un amor del pasado que nunca terminó de irse. Y aunque se trata de una producción colombiana, también hay un talento peruano: Salvador del Solar, quien interpreta al patriarca Carlos Vicente Londoño, un nombre clave para entender los secretos que atraviesan a esta familia.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Escucha el podcast de Saltar Intro:

Un patriarca entre sombras

Salvador del Solar no había leído la novela de Laura Restrepo cuando lo convocaron para el cásting, pero no dudó en recurrir a ella para conocer a su personaje. “Busqué el libro, lo leí de inmediato, sin parar, y me fui a la audición con la esperanza de ofrecer el mejor Carlos Vicente posible”, nos cuenta el actor durante una videollamada a la que se conecta desde Bogotá, ciudad que se ha convertido en una base importante para su carrera tanto como actor como director.

A diferencia de su personaje, un hombre pegado a las convenciones, Salvador analiza las acciones de Carlos Vicente con mucha apertura y sentido crítico. Si bien la historia tiene como eje a Agustina, es Carlos Vicente quien encarna muchas de las temáticas de la historia: la represión de lo diferente, la presión por sostener las apariencias y la violencia oculta bajo la fachada de lo respetable.

¿De qué trata? "Delirio" en Netflix La serie, como la novela, inicia cuando Agustina es encontrada en un estado mental crítico. Su esposo, Aguilar, intenta reconstruir los días previos a su colapso, pero pronto descubre que lo ocurrido va más allá de un simple episodio aislado. Lo que se despliega es una historia familiar llena de silencios y traumas heredados a causa de esos silencios. El delirio de Agustina no es solo un trastorno, sino una forma de expresar todo aquello que ha sido reprimido por generaciones. Una metáfora cruda de la sociedad colombiana, perfectamente aplicable a toda la región.

“‘Delirio’ es una historia universal, nuestros países son hermanos. Puede sonar a cliché, pero es la realidad: somos sociedades muy similares”, afirma el actor que valora especialmente que una plataforma como Netflix apueste por ficciones que exploran esas complejidades. “Lo lindo de que Netflix siga apostando por grandes novelas latinoamericanas es que tenemos una fuente que nos refleja como seres humanos en nuestra complejidad. Quizás otros géneros recurren a formas más maniqueas, más de blanco y negro; los malos son solo malos, los buenos son solo buenos”.

Carlos Vicente Londoño es, en ese sentido, un personaje con muchas capas. Nació en la clase media, pero al casarse con Eugenia —una mujer de la élite bogotana— accede a un mundo de privilegios. Desde ese lugar, se vuelve el guardián de las apariencias, el que impone normas silenciosas para que todo luzca perfecto, aunque él esté también muy lejos de cumplir con las expectativas morales.

Salvador del Solar en escena de "Delirio". / Pablo Arellano / Netflix

“Carlos Vicente es un hombre que ha crecido en ese contexto. No es un hombre de clase alta de cuna, es alguien de clase media, conectado con la clase alta”, explica Del Solar, quien destaca dos aspectos fundamentales de su personaje. “El aspecto un poquito más moral de esas apariencias que hay que sostener, mentiras que hay que barrer bajo la alfombra, cierta hipocresía quizás. Y luego el aspecto económico, porque Carlos Vicente comienza a financiar sus negocios con un dinero que en ese entonces parecía medio novedoso, del que no se sabía mucho, pero que era bastante claro que era de origen oscuro. Y eso también tiene que ver con todos nuestros países.” Para el actor, no hay duda: “Carlos Vicente nos representa mucho”.

Relaciones de poder

La familia Londoño también encarna un sistema profundamente patriarcal donde las relaciones se rigen por jerarquías y la necesidad de tener el control. Carlos Vicente ocupa la cúspide de esa estructura: esposo, padre de tres hijos, figura de autoridad. Sin embargo, su trato no es igualitario. Tiene preferencia por Joaco, su hijo mayor, en quien se ve reflejado; gran debilidad por Agustina, su única hija; y con Bichi, su hijo menor, saca su lado más violento por no encajar en los códigos de masculinidad que su padre considera adecuados.

Cristina Campuzano como Sofía y Paola Turbay como Eugenia, dos hermanas que cambian la vida de Carlos Vicente Londoño. / Pablo Arellano / Netflix

“Carlos Vicente no es capaz de entender mejor y más amorosamente lo que él ve como una posible homosexualidad de su hijo. Lo hace reaccionar como muchas veces se ha reaccionado en países y en sociedades machistas y homofóbicas”, explica Del Solar. “No es que no quiera a su hijo, pero lo quisiera un poquito a su imagen y semejanza o, dicho de otra forma, a imagen y semejanza de las apariencias que la sociedad acepta”.

Aunque esa homofobia estructural sigue muy presente en nuestras sociedades, el actor destaca los avances hacia una “mayor tolerancia, aceptación y respeto de la esencia y la libertad de las personas” y espera que la serie contribuya de alguna manera en ese debate.

Pablo Arellano es 'Bichi', el hijo menor de Carlos Vicente Londoño. / Pablo Arellano / Netflix

“Me gustaría que la serie abriera todas las discusiones posibles. Preferiría decir conversaciones antes que discusiones, pero no hay que tenerle temor a las discusiones. A lo que creo que hay que tenerle temor es a aquello que comenzamos a considerar indiscutible. Cuando decimos ‘esto no se puede discutir’, desde un extremo o desde el otro. Creo que tenemos que comprender que no solamente somos individuos, somos también parte de una sociedad, y la sociedad es un organismo que refleja diferentes miradas y pulsiones. Tenemos que hacer lo mejor posible para que puedan convivir”, dice Del Solar.

El actor considera que el ejercicio de conversar es “fundamental” para “no dejarnos ganar por el acto reflejo de buscar reprimir todo aquello que no corresponda a las expectativas promedio” como lo hace su personaje.

Juan Pablo Raba es Aguilar y Estefanía Piñeres as Agustina. / Pablo Arellano / Netflix

Hecho en América Latina

Aunque “Delirio” se estrenó el 18 de julio, le bastó un fin de semana para ingresar al Top 10 global de las series de habla no inglesa más vistas en Netflix. En países como Colombia, Perú, e incluso Rumania y Polonia, la producción ha despertado el entusiasmo de miles de espectadores, confirmando que hay un público interesado en historias contadas desde nuestra región.

“Yo creo que, así como Latinoamérica entera siente orgullo por la gastronomía peruana, lo mismo pasa con el audiovisual. Aunque ‘Delirio’ es una serie colombiana, también genera ese orgullo en toda la región. Es una producción de América Latina que está en el Top 10 mundial de series de habla no inglesa, y eso es tremendo, es inmenso”, cuenta Del Solar, quien destaca cómo los incentivos públicos han llevado a países como Chile, México y Colombia a producir cada vez más y con mayor proyección internacional.

Éxitos como los de Colombia, señala el actor, no se logran “de un momento a otro”: “Colombia tiene más de 20 años con políticas públicas promoviendo esto, y por eso está en el lugar en el que está”, añade.

Estefania Piñeres y Juan Pablo Urrego, quien interpreta a Midas. / Pablo Arellano / Netflix

Y, efectivamente, “Delirio” recibió el CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), un incentivo otorgado por el gobierno colombiano que ofrece un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país. Ese tipo de acciones —sostiene Del Solar— son clave para que la ficción latinoamericana siga creciendo, especialmente en países como el nuestro.

“En el Perú, creo que seguimos en una posición que no aprovecha del todo los inmensos talentos peruanos que tenemos para la producción audiovisual. Tenemos todo para estar en el mismo mapa latinoamericano y global, salvo los mecanismos y las políticas públicas que nos ayuden a llegar”, finaliza el actor que volverá a Lima pronto para presentar “Ramón y Ramón”, su nueva película como director.

Además… En streaming "Delirio" está disponible en Netflix. La serie está compuesta por 8 episodios.