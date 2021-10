En los pasillos del Grey Sloan Memorial ya se sienten los pasos de Addison Montgomery. La prestigiosa cirujana neonatal interpretada por Kate Walsh regresa para la temporada 18 de Grey’s Anátomy, que se estrenó el pasado 30 de setiembre en Estados Unidos. La noticia fue compartida por la actriz, quien se mostró emocionada por su regreso como estrella invitada al popular drama médico, en el que no se le veía desde la temporada 8.

Addison apareció por primera vez en el final de la temporada 1 como la esposa del neurocirujano Derek Shepherd (Patrick Dempsey), lo que dejó en shock a la audiencia y a la misma protagonista de la historia Meredith Grey, quien recién comenzaba a salir con el apuesto médico.

Pese a que el personaje solo aparecería en cinco capítulos, consiguió quedarse dos temporadas, aunque pudieron ser muchas más porque los espectadores estaban fascinados con la doctora Montgomery.

Meredith Grey, Addison Montgomery y Derek Sheperd. (Foto: ABC)

¿Cuál es la historia de Addison Montgomery?

Addison y Derek Shepherd se casaron en los noventa, luego de haber terminado su internado en cirugía (en el que fueron los estudiantes favoritos del doctor Richard Webber). Tanto ella como él se destacaron en sus campos respectivamente y llevaban un estilo de vida envidiable, tenían una casa en Manhattan, ubicada frente al Central Park, y una residencia en Los Hamptons.

Addison llega al Seattle Grace y se presenta como la esposa de Derek Shepherd (Foto: ABC)

Luego de descubrir que Addison era infiel, Derek dejó Manhattan para hallar paz en Seattle, lejos de eso conoció a Meredith Grey en un bar, quien a su vez es una interna en medicina en el Seattle Grace, hospital en el que él llegó a trabajar para recuperarse del daño emocional ocasionado por su matrimonio.

Cuando Addison aparece en el hospital, todo se pone de cabeza, y Derek debe romper forzosamente con Meredith para intentar recuperar su matrimonio; sin embargo, esto nunca sucede y en la tercera temporada la pareja se divorcia.

¿Cuántos romances tuvo Addison en Grey’s Anatomy?

Resulta que antes de divorciarse, Addison había engañado a Derek nada menos que con su mejor amigo Mark Sloan, un reconocido cirujano plástico. Esa fue la causa de la separación de los Montgomery Shepherd. Sin embargo, el triángulo amoroso se trasladó hasta el mismo Seattle Grace Hospital con la llegada del doctor Mark “sexy” Sloan al nosocomio, agregando una cuota de caos, picardía y diversión a la trama.

El Dr. Sloan fue interpretado por el actor Eric Dane (Foto: ABC)

En la tercera temporada Addison tuvo un amor fugaz con Alex Karev. Ella se enganchó; sin embargo, él aún estaba en sus épocas de patán. Esta aventura le costó su relación con Mark, con quien tenía un pacto de castidad durante sesenta días, si ambos cumplían volverían a estar juntos, lo cual no ocurrió.

Private Practice

Su ruptura con Mark abrió el camino de un viaje a Los Angeles que le cambiaría la vida, tanto al personaje como a su intérprete. Addison llegó a esta ciudad para visitar a unos amigos del pasado y pasó un tiempo realmente increíble, lo que la animó a quedarse a vivir en esta ciudad. Este capítulo fue el episodio piloto de la serie Private Practice (2007), cuya trama gira en torno a Addison y sus nuevos compañeros. Este spin off tuvo seis temporadas.

En Private Practice, Addison tuvo varios romances, el primero con su colega de trabajo Pete Wilder. Luego sostuvo una relación con Kevin, un policía que no le simpatizaba para nada a Archer, motivo por el cual ella rompió con el oficial. Posteriormente coqueteó con otro colega. Tras ello, tuvo una relación con Sam, el ex de su amiga Naomi, pero terminaron porque él no quería tener hijos. Finalmente, Addison adoptó a Henry y comenzó a salir con Jake, con quien se casó en el último capítulo de la serie.

Private Practice. (Foto: ABC)

Shonda Rhimes nunca alejó del todo a la doctora Montgomery. La médico apareció en la temporada 5 para pedir a Derek que opere a su hermano Archer, quien tenía gusanos en el cerebro. La última vez que fue vista en el hospital fue para ayudar a dar a luz a Callie, quien había sufrido un grave accidente y estaba a punto de morir.

Y ahora la vemos de regreso como estrella invitada en la temporada 18, en la que llegará para apoyar al doctor Webber en la formación de los nuevos internos en cirugía. La actriz compartió la noticia a través de su perfil de Instagram. Por su parte, Ellen Pompeo (Meredith) declaró que el encuentro con Walsh fue muy emotivo.

Kate Walsh luego de Addison Montgomery

Luego de Grey’s Anatomy y Private Practice, la carrera de Kate Walsh despegó. La actriz ha sido parte del elenco de reconocidas series como “The Umbrella Academy”, “13 Reasons Why” y la nominada a los Emmy “Emily in Paris”, las dos últimas originales de Netflix.

Kate Walsh interpreta a Olivia Baker en "13 Reasons Why". (Foto: IMDB)

Walsh contó en una entrevista a Cosmopolitan en 2015 que le diagnosticaron un tumor cerebral, tras consultar con un médico porque se sentía muy agotada y a veces se olvidaba de palabras y no podía terminar las frases. La actriz comenzó a notar su problema durante una rutina de su clase de pilates.

“Mi instructor me dijo: ‘Tu lado derecho está más bajo’. Y yo no sentía que así fuera, pero miré para abajo y pude ver que él tenía razón. Luego, una vez que estaba manejando, empecé a tirarme hacia la derecha”.

Walsh dijo que debido a ello fue a ver a un neurólogo y que por suerte consiguió que le hagan una resonancia magnética, que al parecer en el sistema de salud de los Estados Unidos no es fácil de conseguir. La intérprete señaló que luego del estudio descubrieron que tenía un tumor enorme en su lóbulo frontal izquierdo y que tres días después la operaron y lo eliminaron.

Pese a esto, la actriz siempre se ha mostrado muy activa en las redes sociales, en las que también aprovecha para celebrar los triunfos de sus compañeros de reparto de las distintas producciones en las que ha participado.

