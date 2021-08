Conforme a los criterios de Saber más

“Love Alarm”, el dorama más visto de Netflix, podría tener una tercera temporada. Mediante un video de YouTube y una publicación en Twitter, la creadora de la historia Chon Kye-young anunció que reanudará la historieta web temporada 9, lo que podría suponer que la plataforma de streaming tendría material suficiente para una tercera entrega. ¡El futuro de la producción está en sus manos!

Lo que sí es un hecho es que uno de los protagonistas no volverá al set durante un buen tiempo porque se enlistó en el servicio militar, se trata de Jun Ga Ram. ¿Qué se sabe de la vida del reparto del exitoso K-drama?

Kim So-hyun

La actriz que interpreta a Kim Jo-jo en el dorama de Netflix, nació el 4 de junio de 1999 en Australia y cuando tenía cuatro años se mudó a Corea del Sur. Ella comenzó su carrera en 2006 cuando apenas tenía 7 años con un papel secundario en el especial de “Drama City” ‘Ten Minute Minor’.

Luego fue parte de producciones como “Goblin” (tvN, 2016-2017), “Let’s Fight Ghost” (tvN, 2016)“Page Turner” (KBS2, 2016), “Ruler: Master of the Mask” (MBC, 2017), “Radio Romance” (KBS2, 2018), “The Tale of Nokdu” (KBS2, 2019), y por supuesto “Love Alarm 2” (Netflix 2021). También en cintas como “I Am a King” (2012), “Killer Toon” (2013) y “Pure Love”(2016).

Su buen desempeño como intérprete ha sido reconocido con premios como Mejor Actriz y Mejor Pareja (junto a Jang Dong Yoon) en los 2019 KBS Drama Awards, por su participación en “The Tale of Nokdu”.

Además de “Love Alarm 2″ este año también se le ha podido ver en “River Where the Moon Rises”, una miniserie de 20 episodios de la cadena KBS2, en la que interpreta a la Princesa Pyeong Gang.

(Foto: Instagram/ Kim So Hyun)

Jung Ga-ram

El actor de 28 años, que interpreta a Lee Hye Young, se ganó un lugar especial en el corazón del público a partir de su participación en “Love Alarm”. Pero no solo lo hemos visto en esta de producción de Netflix.

Jung Ga-ram ha sido parte del elenco de otros k-dramas como “I Heard a Rumor” (SBS, 2015), “Ice Binggoo” (MBC, 2017), “Mistress” (OCN, 2018), etc.

La estrella surcoreana tiene una licenciatura en Teatro y Cine en la Hanyang University y, en octubre de 2020, se enlistó en el servicio militar de su país, por lo que de momento no se encuentra participando en ninguna producción.

Jung Ga Ram interpreta a Lee Hee Young en "Love Alarm" (Foto: Netflix)

Song Kang

Tiene 27 años e interpreta a Hwang Sun-oh en “Love Alarm”. Además de actor, también es presentador de televisión y modelo de marcas como Benefit. Este año participó en sesiones fotográficas de revistas como Elle Magazine, Vogue Korea y GQ Magazine. Además, recibió el premio a Actor masculino - Estrella en ascenso en los Brand Customer Loyalty Award.

Además, de “Love Alarm 2″, este 2021 ha sido parte de producciones como “Navillera” y “Nevertheless”. Esta última ya está disponible en Netflix, aunque de momento en EE.UU. y no en América Latina. En 2022, se estrena “Office Romance Cruelty”, otro K-drama en el que el intérprete surcoreano participará.

(Foto: Netflix)

Go Min-si

La actriz surcorena de 26 años, quien interpreta a Park Gui-mi en “Love Alarm”, es conocida por participar en diversas producciones como “Secret Boutique” (SBS, 2019), “Youth of May” (KBS2; 2021), “Sweet Home” (Netflix, 2020), “Cliffhanger” (tvN, 2021), entre otras.

Hizo su debut en 2017 en el drama “My Sassy Girl” y ganó popularidad a través de su papel secundario en “The Smile Had Left Your Eyes”.

La joven intérprete está programada para aparecer con Lee Do-hyun en “Youth of May”, un drama sobre el levantamiento de Gwangju en Corea del Sur que tuvo lugar en 1980.

Song Seon-mi

Nació el 13 de setiembre de 1974 en Taean, Corea del Sur. Se inició en el mundo del espectáculo en los noventas como modelo, obteniendo el segundo lugar en la competencia Súper Modelo Élite en 1996, un año después debutó como actriz en la serie “Model” desde ahí nada la ha detenido.

Ha participado en producciones como “Mrs. Town” (2009), “Personal Taste” (2010), “Miss Korea” (2013), “Private Life” (2020), “Start-Up” (2020) y “Love Alarm”, por su puesto.

Este año también ha participado en “Mine”, una serie de la cadena surcoreana tvN transmitida del 8 de mayo de 2021 hasta el 27 de junio. Esta producción también puede verse en Netflix.

Song Seon-mi. (Foto: celebrity.okezone.com)

Shim Yi-young

Nació en Corea del Sur en 1980 e interpreta a “Bae Kyung-hee” en “Love Alarm”. Debutó como actriz en 2000 en la película “Real Fiction” y desde entonces ha participado en cintas como “Bongja”, “Paju” y “Love, In Between”. También en series como “The Sweet Thief” y “My Husband Got a Family”.

Además de “Love Alarm” este año se le ha podido ver en producciones como “Monthly Magazine Home” (jTBC) y “Youth of May” (KBS2).

Shim Yi Young. (Foto: Rakuten Viki)

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR