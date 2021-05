Conforme a los criterios de Saber más

“Luis Miguel, la serie” de Netflix no dejará de marcar tendencia hasta el 30 de mayo, cuando se estrene el octavo y último capítulo de la segunda temporada. Y es que la historia del ‘Sol de México’ tiene episodios tan apasionantes que nos hacen transitar entre lo real y la ficción. Cada capítulo, deja escenas que nos hacen preguntarnos: ¿eso realmente ocurrió? Por eso en esta nota, te contamos cuánto hay de cierto en algunos de los principales momentos de cada capítulo.

Capítulo 4: “Ayer”

1) MICHELLE SALAS EN LA GRABACIÓN DE “AYER”

FICCIÓN

El cuarto capítulo de la segunda temporada se centra principalmente en la relación de Luis Miguel con su hija Michelle Salas. En la historia, vemos a una niña intrépida e insistente (personificada por Valery Sais) que reta a su padre con una delicadeza infantil y finalmente lo termina conquistando.

La escena más comentada se produce cuando Sophie (personaje basado en Stephanie Salas) decide dejar a la niña por un fin de semana al cuidado de Luis Miguel, quien se encontraba en pleno rodaje del videoclip del tema “Ayer”. Pero, por seducir a una asistente de producción, el cantante pierde de vista a Michelle, quien se pierde por varios minutos de gran tensión.

Michelle Salas (Macarena Achaga) acepta vivir con Luis Miguel. (Foto: Netflix)

REALIDAD

Son varios los testimonios que certifican que, cuando era pequeña, Michelle quiso entablar una relación cercana con su padre, pero según la revista GQ, la escena de la grabación de “Ayer” con la presencia de la niña en el set sería ficticia, pues, en la vida real, Luis Miguel tomó distancia de su hija cuando esta tenía tan solo 3 años.

Incluso, tras la emisión de este capítulo, Stephanie Salas publicó en Instagram una indirecta: “Mejor cuéntame una de Pinocho ó Meglio raccontarmi una storia su Pinocchio”, en clara referencia a otra escena del cuarto capítulo de “Luis Miguel, la serie”, en la que ‘El Sol’ le lee el cuento infantil de Pinocho a su hija Michelle.

Son varias las ocasiones en las que la actriz y cantante mexicana ha dejado en claro que no está de acuerdo con algunas licencias dramáticas que se tomaron los creadores de “Luis Miguel, la serie”. En 2018, le dijo a la revista ¡Hola! que fue “muy paciente” con Luis Miguel para que estableciera una relación paternal con Michelle.

“Él estuvo mandando cosas a la niña hasta un momento dado que, agobiado por las presiones, dijo que lo interrumpía (la paternidad) hasta que ella tuviera 18 años. Él hizo una promesa para el momento que su hija fuera mayor de edad. Y lo cumplió”, apunta en su libro “Oro de rey” los biógrafos de Luis Miguel, Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera. La decisión de separarse de la niña se habría dado luego de que la abuela de Michelle, la actriz Silvia Pinal, pidiera un fideicomiso al cantante para mantener a su nieta.

2) EL VIDEO DE “AYER” QUE LUIS MIGUEL ODIÓ

FICCIÓN

Cada capítulo de la serie, se ancla a un tema de su repertorio. En el cuarto episodio ocurrió con “Ayer”, la canción que significó el regreso del cantante a las baladas. En la historia, los guionistas proponen un descontento del artista con el videoclip promocional. Al ver esto, Patricio Robles, personaje ficticio inspirado en varios miembros del equipo del ‘Sol’, propone volver a grabar y convoca al cineasta mexicano Gustavo Garzón, asegurando que puede adaptarse a la vanguardia audiovisual que lideraba la cadena MTV.

Diego Boneta interpreta "Ayer", la canción que obtuvo varios reconocimientos en 1993. (Foto: Captura/Youtube)

REALIDAD

“Ayer” es en realidad un cover del tema “All That My Heart Can Hold” de David Foster. La canción se lanzó el 17 de mayo de 1993 como el primer sencillo del álbum “Aries” y resultó un hit en la lista Billboard Hot Latin Songs.

En la realidad no se hicieron dos versiones del video, sino tres. Cada una tuvo diferentes directores: Benny Coral, Rubén Galindo y Gustavo Garzón. Según la revista Glamour, Luis Miguel estaba muy interesado en la preparación del videoclip, que finalmente fue una mezcla de tres estilos audiovisuales.

“Estoy muy emocionado, porque hoy sale una de mis canciones favoritas de Luis Miguel: ‘Ayer’. Quedó increíble en ese momento. Y yo creo que fue una de las canciones más difíciles de cantar en ese momento, porque vocalmente tiene un rango ridículo. Kiko (Cibrián, el productor) hizo un trabajo fenomenal con la sinfónica de San Diego, así que no se diga más, escúchenla”, dijo en un mensaje de Instagram, Diego Boneta.

Todo se grabó en una misma mansión de Ciudad de México. Por supuesto, las licencias dramáticas merodean por ahí. Por ejemplo, si ven el videoclip original, el caballo blanco jamás aparece.

3) LUIS MIGUEL Y EL VIÑEDO

FICCIÓN

En una escena que retrata a Luis Miguel en su madurez, el cantante le cuenta a su amigo de infancia y hombre de confianza, Miguel Alemán, a quien en la serie llama “tocayo”, que tiene la intención de comprar un viñedo. “Tú sabes que llevo queriendo comprar un viñedo desde hace siglos (…) es un negocio que me gusta”, dice el personaje de Boneta.

Alemán, que en la vida real es un importante empresario mexicano, le toma la palabra y acepta gestionar la compra del viñedo, siempre y cuando sean revisadas las finanzas de Luis Miguel al pie de la letra. En una de las conversaciones sobre el viñedo que Luis Miguel tiene con su hija Michelle Salas, el ‘Sol’ confiesa que la razón de querer entrar en el negocio de los vinos es porque teme no poder volver a cantar debido a su enfermedad, el tinnitus.

Uno de los placeres de Luis Miguel eran los vinos. Las botellas de "Único" se siguen vendiendo en México, pero la producción cesó en 2018. (Foto: Netflix)

REALIDAD

Aunque públicamente el cantante nunca ha confesado que la intensión de comprar el viñedo haya sido por la frustración que sentía en ese momento tras el diagnostico de los médicos, Luis Miguel sí creó la marca “Único, Luis Miguel”. Esta etapa de su vida es poco conocida.

En 2005, lanzó una línea de Cabernet Sauvignon con tintes de merlot y syrah. Ese año coincide con una de las líneas temporales de la ficción, pero en esta faceta como empresario de vinos, el artista fue probando varias mezclas antes de llegar a “Único”.

Luis Miguel en la presentación de "Único". (Foto: Captura)

Según la revista Quién, Luis Miguel lanzó su marca de vino producido en el viñedo chileno Viña Ventiquero entre 2003 y 2018. Aunque fue lanzada en 2005, dos años atrás, el cantante ya estaba en conversaciones con Aurelio Montes del Campo, enólogo de la viña, para el proyecto.

“Es como un matrimonio. Mis abuelos (maternos) tienen su propio vino. Ellos son de la Toscana y es una tradición allá que las familias produzcan los suyos. Tienen pequeños viñedos en la parte de atrás de sus casas, hacen unas 50 o 100 botellas”, dijo Luis Miguel en una entrevista a Wine Spectador.

En una de las transcripciones del portal “Diario de una fan” de la bloger Euge Cabral, quien muy entusiasmada consiguió las botellas del vino, ella comparte unas líneas que dijo Luis Miguel para promocionar su licor. “La versión 2003 del exclusivo mosto es muy frutal, un vino elegante de taninos redondos y suaves. Se trata de un vino que fue envejecido de 12 a 14 meses, en barricas de roble francés, por lo tanto, tiene un envejecimiento que le da un plus a la elegancia, en la calidad de aromas”.

Aunque en la serie se ve un importante distanciamiento entre Alejandro Basteri (Alex”) y Luis Miguel, en la realidad, su hermano estuvo presente en el lanzamiento de “Único” y se mostró muy entusiasmado e involucrado en la producción de “uno de los más grandes vinos que existen”, según dijo en su momento a Televisa.

4) LA RELACIÓN DE SERGIO Y “EL DOC”

FICCIÓN

El cuarto capítulo de la serie de Luis Miguel aborda el vínculo del ‘Sol’ con los más pequeños de su familia. No solo con su hija, sino también con su hermano menor, Sergio. Como sabemos, tras la muerte de Luisito Rey, la serie muestra al niño pasar de la tutela de su familia española a la de su famoso hermano.

Pero tras la salida de Alex de la vida de Luis Miguel, Sergio siente soledad en la mansión del ‘Sol’, que está trabajando la mayor parte del tiempo y deja al niño a cargo del médico familiar que lo acompañó por mucho tiempo, Octavio Foncerrada, ‘el Doc’, interpretado por Gabriel Nuncio.

El Doctor Octavio Foncerrada, que llegó a la vida de la familia de Luis Miguel por recomendación, era cercano a Luisito Rey. (Foto: Netflix)

REALIDAD

La verdadera historia de Foncerrada y Sergio Basteri es muy conmovedora, porque al pasar tanto tiempo juntos formaron un vínculo muy especial. El médico vivió un tiempo con Sergio en Boston, y por un tiempo, según un artículo en el sitio del fandom de Luis Miguel, el artista organizaba encuentros en Aspen.

“Agradezco desde mi alma y desde mi corazón que ese señor, el señor Luis Miguel, me diera la oportunidad de educar a Sergio, que lo amo como si lo hubiera parido”, dijo el ‘Doc’, según se cita en el libro “Oro de rey”.

Foncerrada dio una entrevista al programa mexicano de Azteca Uno, Ventaneando. (Foto: Captura/Youtube)

“El Doc”, quien también era amigo de Luisito Rey y acompañó a la familia a Italia en alguna oportunidad, sigue en contacto con Sergio. Además, no se sabe mucho sobre la relación de ambos, pero sí que una pelea sobre los estudios universitarios del adolescente terminó con el vínculo entre los hermanos.

“Todas las vacaciones (de Sergio) eran la mitad con sus hermanos y la mitad aquí en Guadalajara, pues tengo hermanas y tenían hijos de la edad de él. Llegábamos a la casa de mis papás y él era un nieto más”, dijo Foncerrada en una entrevista en la TV mexicana. Luego de la discusión, Sergio fue a vivir con el doctor a Guadalajara.

CAPÍTULO 3: SUAVE

1) El comercial de Corona

FICCIÓN

El tercer capítulo de “Luis Miguel:la serie”, se sitúa en Acapulco de 2005. Nos muestra al cantante de 35 años grabando en un yate un comercial para la cerveza Corona.

“¡Corte, la tenemos!” grita el director mientras la actriz del mencionado comercial es retocada para salir a escena. En paralelo, Luis Miguel (Diego Boneta) es felicitado por su mánager Alejandro Asensi por su “grandiosa interpretación”.

REALIDAD

La grabación de este comercial sucedió en la vida real pero no se hizo en 2005 como se ve en la serie sino en 2003, el año en que Luis Miguel promocionaba su disco “33″.

Según reveló un site del cantante, para la filmación del mencionado comercial, Luis Miguel tuvo que pasar varias horas sobre la cubierta de un yate en Fort Lauderdale, Florida. Vestido de blanco y y visto con una actitud bastante relajada, este se ve disfrutando de la famosa cerveza mientras una de sus canciones suena de fondo.

Buenas noches, amigos. Les comparto en un hilo algunos datitos, videos y fotos sobre el episodio de hoy de #LuisMiguelLaSerie, espero que se lo pasen bien leyéndolos. 😀🙌 — Gustavo Serrano (@gooz25) April 26, 2021

2) La rivalidad con Cristian

FICCIÓN

Celos de Cristian Castro. Este es uno de los temas que quizás sorprendieron más en el capítulo 3 de la serie. Y es que no es un secreto la rivalidad profesional de ambos cantantes, sobre todo en los noventa pero si de algo no se sabía era la incomodidad que pudo haber sentido Luis Miguel tras el éxito prematuro del hijo de ‘La Vero’.

El episodio nos muestra cómo el tema “No podrás”, un tema que se volvió un hit en 1992, le hizo sombra al mismo Luis Miguel a pesar del éxito que le estaba significando “Romance”, lanzado meses atrás.

Vemos a un Luis Miguel hartó de escuchar el dichoso tema en todos lados y con temor a ser eclipsado por alguien más joven y con un sonido más moderno. En la serie, “No podrás” se llama “No lo harás” y el intérprete que hace de Castro recibe el nombre de Cris Valdés.

REALIDAD

Sobre estos celos mostrados en la serie, se desconoce si son ciertos o no. En cuanto a la relación de Luis Miguel y Cristian Castro, este ha declarado en varias ocasiones sobre la gran admiración que siente por el intérprete de “Suave”. En 1995, por ejemplo, dijo sobre el ‘Sol’: Luis Miguel es un ejemplo para todos, no solo para mí nada más. Luis Miguel es México, es increíble cómo puede llegar una persona a ser tan importante para todo el mundo, no solo para mí. Luis Miguel es un modelo a seguir, para cualquier baladista.

Años más tarde, el mismo Cristian habló de la amistad que tuvo con Luis Miguel, dando a entender que algo sucedido entre ellos terminó por distanciarlos. En 2019, por ejemplo, Cristian contó que en 1994, su entonces amigo coqueteaba con su entonces novia Daisy Fuentes.

“Yo estaba saliendo con una chica. Me decepcionó un poco porque vino a meterse. Eso fue lo que nos distanció. A mí no de él, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho”, dijo.

“La empezó a enamorar, le empezó a hablar y ella me lo decía. Yo sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba. Así que le dije a Daisy: ‘Lo mejor es que pruebes con este chico, porque realmente es mi hermano”, recordó Cristian.

4) Luis Miguel en Viña del Mar

FICCIÓN

El recordado concierto de Luis Miguel en Viña del Mar de 1994 es trasladado en la serie a 1992. En la ficción vemos como, impulsado por su nuevo publicista, el cantante acepta cantar en Chile para darse un respiro ya que siente que su nuevo disco “Aries” no está resultando como él quisiera. Una vez en el backstage, vemos al ‘Sol’ preparándose para salir al escenario de la Quinta Vergara cuando de pronto Cris Valdés (Cristian Castro) se topa con él, le pregunta por su nuevo álbum y se siente aliviado de no haber salido a cantar después que él.

REALIDAD

Como mencionamos líneas arriba, el show de Luis Miguel en Viña del Mar se dio en 1994. Esta fue la cuarta vez del cantante en este escenario y fue quien cerró el festival el 21 de febrero. En esta misma edición, cantaron también Martha Sánchez, Miguel Ríos, Miguel Bosé y Alejandro Sanz.

En cuanto a Cristian Castro, este no se presentó en el evento chileno hasta el 2000, año que interpretó éxitos como “Por amarte así”, “Lloran las rosas”, entre otros.

El encuentro con Michelle Salas

FICCIÓN

Es 2005, Michelle Salas (Macarena Achaga) tiene 18 años y siente la necesidad de ver a su padre. Han pasado once años desde que no lo ve y quiere saber la razón de su llamada telefónica.

Luis Miguel: “La última vez que te vi estabas de este tamaño. ¿Qué te pasó? Michelle: “Once años. Eso pasó”, se dicen ambos en el reencuentro en el que además hablan de los varios discos de bolero del cantante, del problema de audición de este y de lo lindo que es haberse reencontrado.

Minutos más adelante, Michelle le pide a su papá que quiere mudarse a vivir con él pero este se muestra reticente y le da como alternativa comprarle una casa cerca a la suya.

REALIDAD

Según el libro “Oro de rey”, lanzado este año por Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro y que destaca el portal Quién!, Luis Miguel “estuvo mandando cosas a la niñas hasta un momento dado que, agobiado por las presiones, dijo que lo interrumpía hasta que ella tuviera 18 años. Él hizo una promesa para el momento que su hija fuera mayor de edad. Y lo cumplió”.

Quién! también revela que siendo aún una niña, Michelle trató de ubicar a su papá en reiteradas ocasiones. “Hay reportes de llamadas de Michelle buscando a su papá desde los años noventa, cuando fue creciendo y siendo consciente de la realidad y de quién era su padre”, citando el libro.

Años después, “cuando Michelle alcanzó la mayoría de edad se fue a vivir con su papá y se estableció con él en una magnífica mansión ubicada en Bel Air, California”. Esto sucedió recién en 2008 cuando Luis Miguel estaba en una relación con Aracely Arámbula.

En 2005, en una entrevista de Quién! a Michelle, esta declaró: “Ya no quiero que me compadezcan por se la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, sólo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ya”.

CAPÍTULO 2 (“NOCHE DE PAZ”) Y CAPÍTULO 1 (“QUÉ NIVEL DE MUJER”)

1) La muerte de Marcela Basteri

FICCIÓN

¿Cuál es es el verdadero paradero de Marcela Basteri? ¿Fue responsabilidad de Luis Rey como tanto se dijo? ¿Murió? ¿Está en un psiquátrico? El gran tema por resolver de la primera temporada de “Luis Miguel: la serie” se aborda en esta secuela desde un primer momento, inmediatamente después de donde quedó la historia mostrada de 2018.

Recordemos el último episodio de la primera temporada: Tras la muerte de Luis Rey, Luis Miguel le dice a Hugo López: “Me volvió a decir mentiras. ¡Es un hijo de puta!”, obteniendo de este algo en lo que ya no creía podría suceder. “No todo está perdido. Que según la investigación que hizo la agencia israelí El Mossad, encontraron a Marcela Basteri.

El episodio 1 y 2 nos muestra nos muestra la continuación directa de este momento. Esta mujer a la que había encontrado el Mossad no era Marcela sino una vecina de esta de su casa de Las Matas, en Madrid, España. Según la mujer, Tito, el tío del cantante, la había chantajeado para que use el pasaporte de Basteri y pueda despistar de esta forma a quienes la estaban buscando.

Descubierto Tito, Luis Miguel se encarga a punta de golpes, de hacerlo confesar el paradero de Marcela.

Tito: “¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Que fue tu padre! ¡Me obligó a chantajear a María! Él me dio el pasaporte, me dio sus cuentas”

Luis Miguel: “¿Qué hizo mi papá?”

Tito: “Fue un accidente. Estaban discutiendo”

Luis Miguel: “¿Qué hizo?” “¿Dónde está mi mamá?”

Tito: “Ve a Las Matas, búscala. Fue un accidente Micky”

Luis Miguel: “No, eso no. No puede ser. Eso no es cierto”

Tras la confesión de Tito, Luis Miguel no descansará hasta dar con Marcela y para esto buscará la forma de comprar la casa de Las Matas, ahora en manos de otros propietarios. Sin embargo, en el camino será su mánager Hugo López el que lo convenza de dejar las cosas como están. Pues, según él, Tito podría estar mintiendo.

REALIDAD

De lo ocurrido con Marcela Basteri se dice mucho. Y como lo mencionamos en un artículo anterior, la más creíble, ya que fue de quien tomó información la serie es la que dio Javier León Herrera, autor de la biografía autorizada de Luis Miguel.

“En su momento ya lo conté, en la serie se está viendo. También en mi nuevo libro lo cuento con más detalle. Más que un misterio, para mí, es el momento cumbre del dolor de un ser humano. Desafortunadamente Marcela falleció. Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales”, declaró el escritor a Infobae en 2018, sin entrar en detalles.

2) ORIGEN DE HASTA QUE ME OLVIDES

FICCIÓN

Es 1992, Luis Miguel pasa por el difícil momento de la muerte de Marcela Basteri y se niega a ofrecer conciertos o presentaciones en vivo hasta que no tenga en sus manos temas nuevos. Es ahí donde Patricio Robles, un un publicista recién contratado por Hugo López, “descubre” entre temas de archivos rechazados por la disquera del cantante, la canción ideal para el nuevo álbum del ‘Sol de México’. Se trata de “Hasta que me olvides”, compuesto por Juan Luis Guerra.

Rechazado en un primer momento por Luis Miguel, Robles insistirá en que “Hasta que me olvides”, es el tema que astro necesita y será Hugo López el que convenza al cantante de escucharla nuevamente. Minutos después, se le ve al astro mexicano grabando este tema de 1993 incluido en su disco “Aries”.

Cabe destacar que el personaje de Patricio Robles no existió en la vida real. Mostrado como manipulador y ambicioso, este estaría inspirado en algunos de los managers que trabajaron con el cantante tras la muerte de López en 1993.

“Aunque es un personaje ficticio tendrá matices de representantes que tuvo Luismi durante la década de los años 90. Es la mezcla de varios personajes. Había especialmente unos que se acercaban con ciertas intenciones, entonces absorbí eso y lo puse en este pasaje, de donde partí es de reflexionar que, si yo en mi personaje quiero obtener la confianza de Luis Miguel en una época en la que él era un dios, la manera es ganarme su respeto”, contó el actor Pablo Cruz Guerrero, al diario El Universal.

REALIDAD

En enero de este año, durante una edición del programa “Miembros al aire”, Jorge “El Burro” Van Rankin, amigo de juventud de Luis Miguel, reveló el origen de “Hasta que me olvides”.

De acuerdo con el conductor de Miembros al aire, el tema fue escrito por Juan Luis Guerra especialmente para “El Sol de México” en la casa de Jaime Camil Garza en Acapulco, Guerrero.

“Estábamos en casa de Jaime Camil y estaba Juan Luis Guerra. Llegó a comer. Y se sentó en la escalera de la casa y llamó a Luis Miguel... (sic) y escribió en una servilleta una canción que tenía en la mente. Luis Miguel la escuchó y dijo no ma…”.

(MINUTO 1:03)

3) Acercamiento a Michelle Salas

FICCIÓN

En el segundo episodio de la serie llamado “Noche de paz”, Hugo López le pregunta por primera vez a Luis Miguel por su hija Michelle Salas luego de tratar de dejar atrás lo ocurrido con Marcela Basteri.

Hugo López: “¿Y tu hija? sabes algo”

Luis Miguel: ¿De mi hija? No sé Hugo, no tengo idea de mi hija”( enojado)

Hugo López: “No te enojes pero me parece que de eso se trata. De los afectos, el nido, la familia. Perdóname. Piénsatelo. No te digo que sea ahora pero por ahí es momento de reconectar”.

Tras esta conversación, veremos a Luis Miguel visitando la casa de Stephanie Salas para, aparentemente, conocer a su hija.

Stephanie Salas: “Hola, quieres un tequilita o algo?”

Luis Miguel: “No, no estoy perfecto. Oye, nada más dime algo. ¿Ella me odia?

Stephanie Salas: “Micky, se muere de ganas por conocerte”

Luis Miguel: “Hola Michelle” (quien lo recibe en su habitación)

Michelle: “Hola”

Luis Miguel: “Te traje un regalito, el moño no me lo pegaron muy bien pero...” Padre e hija se funden en un abrazo mientras Stephanie Salas los ve desde la puerta.

REALIDAD

En una entrevista ofrecida a la revista Hola en 2018, Stephanie Salas habló por primera vez de su relación con Luis Miguel de una manera muy sincera y detallista.

A continuación, reproducimos algunos detalles de aquella conversación:

Sobre cómo le dijo a Luis Miguel que esperaba una hija suya estando embarazada de 3 o 4 meses:

—”Oye, pues... es que te he estado buscando porque tengo algo que decirte. «¿Qué pasó? ¿Todo bien?», me dijo. Él no sospechaba nada. Y echando mano de las fuerzas y el valor que pude con tan corta edad (18 años) , le dije que estaba embarazada. Fue difícil. No lo quieres ver a él enojado. Así como es de encantador también tiene un lado de mucho carácter. Obviamente yo estaba con muchos nervios, mucha angustia, pero también me sentí muy bien de decírselo; me sentí liberada. ‘Ahora ya lo sabes’, le dije. Para él fue un cubetazo de agua fría. ‘¡Cómo es posible!’, fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio como de 5 o 10 minutos, no lo sé; un silencio muy profundo, y luego un ‘Uffff’... Creo que tuvo sentimientos encontrados, lo meditó, lo digirió, y reaccionó de una manera muy sensata y ecuánime. En ningún momento se puso como loco, ni enojado, ni agresivo. Sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre: ‘Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí.. Después me llevó a mi casa, y en el camino fue acariciándome la panza. No me la dejaba de tocar. Lo sentí feliz y fascinado. Fue algo muy bonito. Y volvió a repetirme: ‘Aquí estoy, no va a faltarte nada. Lo que se te ofrezca’. Después él continuó con sus giras y perdimos el contacto”.

Sobre el nacimiento de Michelle:

“Pensaba que él me buscaría. Entonces yo esperé (siempre he sido muy paciente) mientras me concentraba en la bebé, que nos traía a todas babeando porque siempre fue, y es, encantadora. Imagino que alguien le habrá informado del nacimiento, de que todo había salido bien, y de repente él se reportó y tuvimos un encuentro muy bonito. Un encuentro en casa, muy agradable, muy emotivo.”

En esa misma charla, Salas cuenta también cómo fue el encuentro entre padre e hija:

“Mira, lo primero que dijo fue: ‘¡Cómo se parece a mí! ¡Está divina mi hija!’. Así, con esas palabras. Y entonces yo dejé que estuviera a solas con ella, y estuvo ahí, riendo y disfrutándola en sus brazos. Estuvimos en armonía y fue un momento muy lindo. A partir de eso, frecuentó regularmente a la niña durante aproximadamente tres años. Yo, personalmente, la llevaba a su casa, donde Luis Miguel, su abuelo Luis Rey y toda su familia la querían muchísimo, la pasaban muy bien, la consentían y la niña regresaba contentísima y llena de regalos...Después, cuando Michelle tendría como tres años, de repente no volvimos a saber de él. Era la época en que él había sacado su disco de boleros. Lo busqué, pero todo tiene un límite, y no volví a saber de él”.

4) Concierto en Lima

FICCIÓN

En los primeros dos episodios de la serie de Luis Miguel, se menciona a Lima como el lugar donde el cantante ofrece un concierto en 2005 y para mala suerte de este, la aparente mala organización y una falla técnica en pleno concierto terminó por emitir un fuerte sonido que “rompió el oído interno del astro mexicano.

Escena de "Luis Miguel, la serie". (Foto: Netflix)

REALIDAD

Para empezar, no hay registro de algún concierto de Luis Miguel del 2005. El cantante realizó 12 conciertos en Lima en 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2018 y el último en el 2019.

Según un artículo de la periodista Patricia Castañeda en este diario, Lucy Gómez Sánchez N, la presidenta del club de fans “Cómplices de Luis Miguel Club Oficial en Perú”, “Luis Miguel cerró su gira mundial en Lima en el 2004. Esa parte de la historia de la serie es inventada. No tenemos información que quedó mal después de ese concierto. Además, se dio en un estadio grande, no es un lugar chico (como lo plantea la serie)”, explicó Lucy Gómez Sánchez N.

En cuanto al tinnitus mencionado en la serie, Luis Miguel, en entrevista ofrecida al canal TN (Todo Noticias) de Argentina en 2015 dijo sobre este padecimiento:

“Tuve algunos problemas pero esas ya son parte del pasado. Estamos ya en otra etapa. Tuve que hacer un poco de tiempo, alejarme un poco del disco, de mi carrera pero era una cuestión necesaria. Ya pasé por esa etapa y no quisiera recordarla”.

