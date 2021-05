Un estudiante afroamericano de una escuela preparatoria en Nueva York (Steve Harmon) se ve involucrado accidentalmente en un robo con posterior crimen. Por esto es arrestado y sometido a un juicio en el que su temple será puesto a prueba. Este es el argumento central de “Monstruo”, filme de Anthony Mandler proyectado por primera vez en 2018 en el Festival de Sundance, pero estrenado para el público masivo esta vez bajo el soporte de Netflix.

Esta adaptación del libro del mismo nombre escrito por Walter Dean Myers podría ser comentada desde diversas aristas. La primera es, evidentemente, la vinculada a la larga historia de problemas raciales que enfrenta la sociedad estadounidense.

“La mitad del jurado, a pesar de lo que nos dijeron cuando los elegimos, decidieron que eras culpable desde el momento en que te vieron. Eres negro, joven y estás en un juicio. ¿Qué más necesitan saber?”, le dice Katherine O’Brien (Jennifer Ehle), abogada de Harmon (Kelvin Harrison Jr.) al adolescente mientras lo asesora en la cárcel.

Kevin Harrison Jr. como Steve Harmon y Jennifer Ehle como Katherine O'Brien en una escena de "Monster" de Netflix.

Aunque el protagonista no es necesariamente un representante de la clase pobre de Nueva York (su padre tiene un buen trabajo y su madre no enfrenta mayores problemas económicos), le resulta inevitable involucrarse con gente de mal vivir. Todos afroamericanos como él, y casi ninguno con intenciones de aconsejarlo adecuadamente. “¿Quién es una buena compañía? ¿Cómo saberlo?”, llega a preguntarse en algún momento Steve.

Otro tema que es imposible soslayar al ver “Monstruo” es su tipo de narración. Tenemos a un protagonista maravillado con el taller de cine que lleva en la escuela. El principal responsable de esto es su profesor, Leroy Sawicki (Tim Blake Nelson). Este efecto mágico que ejerce sobre Steve el cine, pero principalmente la forma que su maestro tiene de comunicar, propicia que el joven piense como un cineasta las 24 horas del día. Así es capaz de describir con notable fidelidad lo dura que es la prisión (más aún para alguien inocente), recordar con lujo de detalles el momento en el que fue testigo accidental de un crimen, y sobre todo cuestionarse repetidamente por qué él.

Kevin Harrison como Steve Harmon en una escena de "Monster". Foto: Netflix

“¿En quién te tienes que convertir para sobrevivir aquí de 25 años a toda la vida?”, se cuestiona. Ni siquiera ante otros afroamericanos presos como él es capaz de sentirse protegido o entre amigos. “Solía tener mucha hambre, pero entrené mi estómago para no querer comer mucho. Así no me afecta cuando alguien se roba mi comida”, lamenta. La película tiene momentos duros, pero también otros más bien vinculados a la superación. Estos en su mayoría vienen de la mano de O’Brien, una abogada de oficio, blanca, y que por ratos parece más una amiga o hasta una madre para Steve.

“Levanta la cabeza o perderán la fe en ti”, dice la defensora cuando ve cómo el ánimo del estudiante se derrumba ante la aparición de testimonios en su contra y frente la nula empatía que por ratos parece mostrar el silencioso jurado. Aunque con un final sobrio, “Monstruo” cumple su objetivo de retratar una sociedad fracturada, desigual e incapaz de respetar a rajatabla un principio básico como el de la presunción de inocencia.

VIDEO RELACIONADO:





MÁS EN SALTAR INTRO: