En la tercera y última temporada, los riesgos son aún mayores, y los instintos de supervivencia de la familia Robinson se pondrán a prueba una vez más. Tras un año atrapados en un planeta misterioso, Judy, Penny, Will y el robot deben guiar a los 97 jóvenes colonos en una desgarradora evacuación del lugar, no sin que antes se revelen secretos que les cambiarán la vida. Entretanto, John y Maureen, con Don a su lado, deben superar situaciones agobiantes para lograr reunirse con sus hijos. Los Robinson tendrán que lidiar no solo con el desafío emocional de estar perdidos, sino también de estar separados de los que aman... mientras se enfrentan a la mayor amenaza alienígena.

