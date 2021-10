“La venganza de las Juanas”, la serie original de Netflix que es tendencia en la plataforma de streaming, tiene como protagonista a un grupo de hermanas, entre ellas, está Juana Valentina, interpretada por Renata Notni. La actriz mexicana ha tenido la oportunidad de pararse frente a cámaras desde muy pequeña. Aquí, te contamos algunos detalles de la artista que no sabías.

“La venganza de las Juanas”, la serie reboot de la telenovela colombiana de 1997 “Las Juanas”, ha tenido buenos comentarios de la audiencia en las redes sociales. Está protagonizada por cinco actrices que hacen de hermanas perdidas y deben descubrir un oscuro secreto sobre su pasado, uno que envuelve a un personaje poderoso. Zuria Vega, Oka Giner, Juana Arias y Sofía Engberg y Renata Notni dan vida a la ficción de Netflix.

La mexicana Renata Notni interpreta a Juana Valentina, que en la serie de los años 90 encarnó la colombiana Angie Cepeda. La actriz se une a una producción internacional que había sumado puntos en su época y es perfecta para la era actual de contenidos latinoamericanos al estilo del thriller policiaco.

SU CARRERA

Renata Notni ha llevado una vida en la pantalla desde adolescente. Empezó haciendo varias telenovelas en México, como “Un gancho al corazón” en 2008 y “Amorcito corazón” en 2011. De hecho, antes de la “La venganza de las Juanas”, Notni había trabajado junto a Zuria Vega en “Mar de amor”, que estrenó en el Canal de las Estrellas en 2009.

Es modelo, actriz y ha aparecido en videoclips. Ha protagonizado el videoclip de Enrique Iglesias, “Pendejo”, donde mantiene un romance con el cantante en la ficción musical que ya tiene más de 12 millones de vistas en Youtube.

Pero siguiendo con la actuación, podemos hablar de otro contenido importante en Netflix, la serie “El dragón” (Televisa), de los escritores de “La reina del sur”, que también ha marcado tendencia. Es una historia emocionante de crímenes y narcotráfico donde Miguel Garza Martínez (Sebastián Rulli) se encuentra con Adela Cruz (Renata Notni) y conectan como con nadie. “Es un proyecto que llegó a sacarnos de toda nuestra zona de confort, que llegó a ponernos un reto gigante en frente y es una oportunidad increíble”, dijo Notni a INtrusos.

Sin embargo, Notni no siempre ha tenido buenas experiencias, como comentó a TLnovelas. Una vez, una actriz le habló mal por un error que cometió en escena y ella rompió en llanto. “En esta carrera te encuentras con mucha gente complicada y claro que me han tocado directores fuertes que, a veces, sus modos no son los mejores, pero gracias a Dios, nunca me han faltado el resto o he tenido una mala experiencia, exceptuando esa (que me hizo llorar)”, comentó.

DIEGO BONETA Y EL ROMANCE PÚBLICO

Renata Notni es fanática de la lectura, además se cataloga como una persona muy hiperactiva, impaciente. “Si estoy en algún lugar donde tengo que esperar mucho tiempo, me obligo a no agarrar el celular y agarrar un libro para ponerme a leer”, dijo a Vogue Latinoamérica.

¿Será eso lo que conquistó a Diego Boneta? Recientemente el cariño en la pareja se hizo público, cuando el protagonista de “Luis Miguel, la serie”, publicó una serie de fotografías junto a Renata Notni. Además, fue una sorpresa para la prensa verlos juntos en los Premios Platino.

