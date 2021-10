El thriller psicológico que aparece como número uno en tendencias en Netflix, “You”, estrenó la tercera temporada este mes y dejó con la boca abierta a los fanáticos de la serie. ¡Atención! Este artículo contiene spoiler.

El hombre tóxico del streaming, Joe, y personaje protagónico de la serie, saca el as bajo la manga y engaña a su propia esposa para culminar con un romance que parecía muy real hasta que el lado más oscuro de la pareja sale a flote. ¿Qué dijeron los actores de la escena más trágica del último capítulo?

En el último capítulo de la tercera temporada de la serie, Love (Victoria Pedretti) se entera de los sentimientos de su esposo Joe (Penn Badgley) por una nueva mujer, Marienne (Tati Gabrielle), y traza un plan para matarlos a ambos. Intenta envenenarlo con una planta venenosa llamada Aconito, que había sembrado en el jardín de su casa. Pero todo le resulta mal, cuando el esposo da la vuelta a su juego asesino y le inyecta la misma sustancia dañina en la pierna y ella muere por parálisis. ¿Cómo se salvó Joe? Averiguó por qué su pareja cuidaba tanto sus plantas y luego tomó pastillas de adrenalina para combatir el veneno.

Pedretti, quien, en la ficción, es esposa del asesino más popular hoy, Joe (Penn Badgley), en el mundo del streaming agregó al medio estadounidense: “Se sintió muy único y extraño, y realmente no entendí cómo actuar. No sé nada sobre el acónito y los paralíticos, así que hubo un poco de curva de aprendizaje, pero estaba muy emocionada de llegar a ese nivel de desafío”.

“Fue bastante loco ver la forma real en que iba a morir”, dijo la actriz que interpreta a Love a Entertainment Weekly. Y es que Victoria Pedretti sabía que su tiempo en pantalla como parte del elenco de “You” no llegaría a más después de esta temporada y lo consideró como algo “triste” e “impactante” al leer el guion. Por su parte, Penn Badgley dijo que el fin de la temporada cobra mayor sentido con la muerte de su esposa en la ficción: “Han tenido su arco (...) Hemos ido a muchos lugares, hemos visto los altibajos, y me sentí como, ‘Está bien, si esto va a suceder, es el momento’”.

Victoria Pedretti es Love y Penn Badgley es Joe en “You”. (Foto: Netflix)

“You” y la parálisis

¿Y tú qué opinas de la escena? No es ningún secreto que los actores luchan con momentos trascendentes en el drama al representar acciones como estar embriagado por alcohol, verse drogado, morir lentamente, etc. Para Badgley, significó todo un reto llevar a cabo el momento del asesinato de su esposa, pues antes de matarla, él debía estar paralizado en el suelo durante mucho tiempo.

“Había mucho trabajo de escena en el que estaba acostado ahí. (...) El director me decía: ‘Sé que esto es mucho pedir, ¿pero podrías darme un poco más?’ Me encogía de hombros y decía: ‘Quiero decir, lo intentaré. Intentaré superar el paralítico que se supone que me llevó al punto en que todo esto está sucediendo’. Fue realmente extraño. Pero creo que todo funcionó”, dijo Badgley al medio estadounidense.

Además, el actor de la serie admitió la importancia de este momento en la historia de Netflix, pues el personaje ya no cobrará el mismo tono dramático en la cuarta temporada. “Creo que tiene que haber algunos cambios fundamentales y realmente significativos en la forma en que todo el dispositivo de Joe seguirá funcionando. (...) Tal vez haya un pre-amor y un post-amor, porque no sé cuánto se puede repetir”, sostuvo.

