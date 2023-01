La plataforma de streaming Netflix está constantemente buscando nuevas producciones para su parrilla de contenidos y, además, mantiene el éxito de los favoritos de su público. Durante esta semana, películas como “Perro perdido” y “Los crímenes de la academia”, así como las series “Ginny & Georgia” y “La Reina del Sur 3” son los títulos que se han convertido en las favoritas de los suscriptores en todo el mundo.

Aunque, esos no son los únicos proyectos que han captado la atención de los usuarios del gigante del streaming durante los últimos días. Conoce aquí nuestro repaso por los lanzamientos más vistos entre el lunes 16 y el domingo 22 de enero a nivel global.

Con un total de 20.9 millones de horas visualizadas, “Dog Gone” (“Perro perdido” en español) se ubica en el primer lugar del Top 10 de películas en inglés más vistas en el mundo; de esta manera, se mantiene en la importante lista por –hasta el momento- dos semanas. La cinta, basada en el libro “Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home” de Pauls Toutonghi, sigue a John Marshall (Rob Lowe), un joven que se embarca en la búsqueda de su perro –que se ha escapado- para darle su medicamento. De caso contrario, podría morir.

En tanto, el segundo lugar es ocupado por “Los crímenes de la academia” (con 12.6 millones de horas visualizadas); y el tercer puesto es de “Glass Onion: A Knives Out Mystery “, que cuenta con 12 millones de horas en visualización por los suscriptores. Las siguientes películas incluidas en esta lista son “The Hatchet Wielding Hitchhiker”, “Sing”, “Matilda: el musical”, “El Gato con Botas”, “A Quiet Place Part II” y “Trolls”. El último lugar es para “Disconnect: The Wedding Planner” que ingresa al Top 10 de Netflix.

(Foto: Netflix)

Durante tres semanas, la segunda temporada de “Ginny & Georgia” se ubica dentro del Top 10. En esta ocasión, ocupa el primer lugar con un total de 87.4 millones de horas visualizadas. La serie protagonizada por Antonia Gentry y Brianne Howey es seguida por la segunda entrega de “Vikings: Valhalla” y la primera temporada de “Merlina”.

La lista es completada por la primera entrega de “Ginny & Georgia”, “That ‘90s Show” -el reboot de “That ‘70s Show” estrenado el pasado 19 de enero-, la temporada 1 de “Vikings: Valhalla” y “Kaleidoscope”. Los últimos lugares son ocupados por “Emily in Paris 3″, “New Amsterdam” y la temporada 11 de “The Walking Dead”.

(Foto: Netflix)

Netflix también considera dentro de su Top 10 a aquellos proyectos cinematográficos realizados en idioma no inglés. De esta manera, tenemos que la película en habla no inglesa más vista entre el lunes 16 y el domingo 22 de enero a nivel global fue “JUNG_E”, con un total de 19.3 millones de horas visualizadas. La cinta coreana está ambientada en el año 2194 en medio de una guerra que obligará a una de las investigadoras del laboratorio de inteligencia artificial a liderar el programa “Jung E”, que tiene el objetivo de clonar el cerebro de la heroica soldado que lleva el mismo nombre.

En el segundo puesto de la lista se ubica “Mission Majnu”, seguido por “Noise” y “All Quiet on the Western Front”, el filme alemán dirigido por Edward Berger y nominado en nueve categorías de los Premios Oscar 2023. “Troll”, “RRR”, “Kaapa”, “Lesson Plan”, “My Name Is Vendetta” y “Alkhallat+” completan la lista.

(Foto: Netflix)

En tanto, la tercera temporada de “La Reina del Sur” se mantiene en el primer lugar del Top 10 de las series de habla no inglesa en Netflix. De esta manera, la producción protagonizada por Kate del Castillo, y que fue rodada en varios países de Latinoamérica incluyendo al Perú, continúa como la favorita de los suscriptores. Las siguientes series en la lista son “Women at War”, “The Glory”, “Sky Rojo 3″ y “Shahmaran”.

El Top 10 de Netflix es completado por la segunda temporada de “Alice in Borderland”, la cuarta entrega de “Fauda”, “Alchemy of Souls” parte 1 –que tiene 18 semanas en el Top 10 y acumula 11.5 millones horas de visualización-. Los últimos dos lugares de la lista son ocupados por “Woman of the Dead” y “Alpha Males”.

(Foto: Netflix)

¿Cuáles son las producciones más vistas en Perú?

El gigante del streaming también ha revelado el Top 10 por cada país. En Perú, entre el lunes 16 y el domingo 22 de enero, la película más vista fue “Perro perdido”, que se mantiene por dos semanas en dicha lista. El segundo puesto es ocupado por la cinta animada “Sing”, mientras que el tercer lugar es para el filme coreano de ficción “JUNG_E”. A continuación, se encuentra “El Gato con Botas”, “I, Tonya” y “Pinocchio” de Guillermo del Toro.

La película “Jumanji: el siguiente nivel”, protagonizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart, obtuvo el séptimo lugar del Top 10. Mientras que “Honest Thief”, “A Dog’s Purpose” y “Shrek 2″ son las últimas en estar incluidas para esta lista.

(Foto: Netflix)

En relación a las series, la tercera temporada de “La reina del sur” se ubica en el primer lugar de esta lista, al igual que sucede con el Top 10 de series de habla no inglesa a nivel mundial. En segundo puesto está “Hasta que la plata nos separe” y en el tercero se ubica “Merlina”, la serie de Tim Burton protagonizada por Jenna Ortega.

Seguidamente está la primera temporada de “La Reina del Sur”, la segunda entrega de “Ginny & Georgia” y “Vikings: Valhalla”; así como “Pablo Escobar, el patrón del mal”, serie que se ha mantenido durante 68 semanas en el Top 10. La lista de series más vistas en Perú es completada “The Unbroken Voice”, “The Glory” dirigida por Ahn Gil-ho y la segunda temporada de “La Reina del Sur”.

(Foto: Netflix)

