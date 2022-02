Conforme a los criterios de Saber más

Clara Galle y Julio Peña esperan el inicio de la entrevista tomados de las manos. Hace un año no se conocían, pero desde que empezaron el rodaje de “A través de mi ventana” se han convertido en grandes amigos. Y no solo para poder trasladar su buena química a la de sus personajes, sino también para superar juntos los desafíos que trae su nuevo estatus como los ‘chicos de moda’.

Desde que se anunció en abril al elenco de la adaptación cinematográfica de la historia de la venezolana Ariana Godoy, él, de 21 años, y ella, de 19, han visto dispararse su número de seguidores en redes sociales y, con la cercanía del estreno de la película, los cambios que trae la popularidad se han sentido cada vez con mayor fuerza. ¿La fama asusta? Esta y otras preguntas nos respondieron en una breve charla por Zoom que puedes ver en el video que acompaña esta nota:

- Imaginemos que estamos en el primer día de rodaje, en la primera escena de Ares y Raquel, ¿qué escena estamos rodando y como es el ambiente? ¿Qué recuerdos tienen?

Julio: La primera escena que rodamos juntos fue la de la biblioteca, que es una escena en la que Ares va a pedirle perdón a Raquel. Esa es una de mis escenas favoritas y la tengo súper atrás porque fue la primera escena de nosotros.

Clara: Es el momento en el que Raquel se pone a decirle cuatro cosas a la cara a Ares. Cuando grabamos, ella está sola en la biblioteca, va haciendo su camino por todas las estanterías y él la va siguiendo, mientras ella le va tirando libros y le dice que no debería haberle dedicado el gol que le dedicó en el partido de fútbol. Fue muy divertido. Ese día también me acuerdo que teníamos otra secuencia de una discusión y estábamos los dos un poco nerviosos, me acuerdo de que antes que dijeran ‘acción’, pedí dos minutos, nos sentados Julio y yo en el suelo, entre las estanterías de la biblioteca, a darnos ánimos. ‘Venga, Julio, que podemos. Tú eres Ares y yo Raquel’, le dije, concentrándonos por primera vez. Fue precioso ese primer día juntos.

- En una historia, sobre todo si es una película de amor, la química entre los protagonistas es muy importante. Al ver la película y al verlos a ustedes, se siente una buena relación. ¿Cómo la trabajaron?, ¿ya se conocían de antes?

Julio: No nos conocíamos de antes, pero desde el principio Clara y yo encajamos muy bien, somos personas muy parecidas, con una pasión muy grande por esto que hacemos. Desde un primer momento hubo una predisposición muy buena a hacer un buen trabajo, a hacer todo lo posible para que este trabajo saliera de la mejor manera. Y, al final, aquí estamos.

- “A través de mi ventana” es una historia que surge de Wattpad, una plataforma que te permite interactuar en vivo sobre una historia. Si leyéramos con ustedes el guion de la película en Wattpad, ¿cuál habría sido su línea favorita y la escena que más los sorprendió?

Clara: Es curioso porque la primera vez que leí el guion, me iba haciendo como fotos en la cabeza con las partes en las que me quedaba en shock y se las iba mandando a mi madre y a mis amigas en plan de: ‘¡No sabes lo que acabo de leer!’. Como una fan real. Pero si tuviera que elegir una escena concreta, ¡madre mía!, ¡hay un montón de escenas!

Julio: Una frase que me encanta, que me gustó desde un primer momento, que tenía muchas ganas de actuar y que me gustó mucho como ha quedado en la película, es la escena en la que Ares le dice a Raquel: ‘¡Qué pócima me has dado, bruja!, que además está seguido de un ‘te quiero’. Esa escena me parece preciosa.

Clara: A mí me gusta una frase que no es de mi personaje, es de Tere, la madre de Raquel. Hay una conversación entre madre e hija y ella le explica todo lo que vivió ella con su padre, que era un cobarde, y le dice: ‘No lo seas tú también. Si te gusta Ares, díselo’. Además, Pilar Castro, que es maravillosa, lo dice tan tajante que se te queda allí.

- En la película hay mucho romance pero también mucho erotismo, y ahora para grabar este tipo de escenas hay un cambio muy importante para los actores y actrices en los sets y es la presencia de coordinadores de intimidad, ¿Cómo les ayudó a ustedes tener a alguien así en “A través de mi ventana” para rodar esas escenas?

Julio: La figura de la ‘coach’ de escenas intimas, en este caso Miriam, es una figura que pensamos que es muy necesaria hoy en día para todas las producciones, para que haya un especial cuidado y respeto en esas escenas que pueden dar miedo al principio, sirve para quitarle esa importancia, de pensar que es un desnudo, que sexo y verlo como una escena más y trabajarlo desde el lado más profesional que se pueda.

Clara: Incluso aprovecharlo, porque pasados los meses después de filmar la película, me he dado cuenta que yo en mi vida personal he cogido muchas cosas que aprendí en esas clases, para quererme, para respetarme, para estar más segura en mi vida.

- Esta película va a ser muy grande, ¿les da miedo la fama?

Clara: Lo bueno es que ha sido algo progresivo. Primero dieron la noticia en abril, luego han ido soltando teaser y tráiler... ha sido progresivo. Yo no he tenido como miedo nunca, pero a veces los dos como que nos hemos visto abrumado de tantas cosas y no sabíamos con quién hablarlas, pero nos hemos apoyado mucho. No sé si a Julio le pase, pero a mí estos últimos días, siento que estoy viendo cómo es realmente de grande la cosa, que se empieza a ser material. Un poco de miedo sí que tengo, porque soy una persona muy libre, independiente y tengo como que mi sitio en mi burbuja y en mi mundo, y aunque estoy muy agradecida con todo, con los fans y tal, yo no quiero perder mi vida. Eso lo tengo muy claro, voy a mantener mi vida y mis cosas, pero agradeciendo siempre todo el amor.

Julio: Obviamente, es una cosa de una magnitud que no podemos imaginar y que nos supera, pero creo que vamos con una mente positiva, en el sentido de que vamos a mantener lo que nos hace felices y lo que somos en esencia, vamos a luchar por mantener eso siempre.

