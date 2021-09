Conforme a los criterios de Saber más

La historia de “A través de mi ventana” gira alrededor de todos los intentos de una mujer para hacer que su vecino se enamore de ella. Está basada en el libro de la escritora venezolana Ariana Godoy, y hoy, convertida en una película española, es uno de los estrenos más esperados en la plataforma. A través del TUDUM, Netflix anunció la fecha de su estreno, será el próximo 4 de febrero de 2022.

Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma...

La cinta es de las más esperadas de los últimos meses, y un ejemplo de ello es la gran expectativa que se ha hecho viral por los seguidores de la historia de Ares y Raquel en el último TUDUM de Netflix, el primer evento global para fans en el cual se lanzan primicias, primeros vistazos, tráilers y clips exclusivos de las series y películas favoritas de Netflix, lanzado este 25 de septiembre a nivel mundial.

La novela de Ariana Godoy fue lanzada en 2019 a través de Wattpad, una plataforma en la que lectores y autores aficionados cuelgan sus obras, y resultó un verdadero fenómeno desde entonces. Hasta el momento, el libro tiene alrededor de 264 millones de lecturas. Fue tanto el éxito que en 2021 la publicación en físico llegó a las librerías españolas de la mano de la editorial Alfaguara.

La película está protagonizada por Clara Galle en el papel de Raquel y Julio Peña Fernández como Ares. A ellos lo acompañan Eric Masip y Hugo Arbues, que darán interpretan a los hermanos Hidalgo. En el elenco también destacan Guillermo Lasheras y Natalia Azahara, que interpretan a Yoshi y Daniela, los mejores amigos de Raquel.

