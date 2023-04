Adam Sandler y Jennifer Aniston vuelven a hacer dupla en la secuela de “Murder Mistery” disponible en Netflix desde este 31 de marzo. A raíz de este lanzamiento, ambos actores demostraron a través de varias entrevistas tener una gran química detrás y delante de pantalla. Y es durante una de estas charlas que el actor reveló una situación incómoda vivida con su compañera de reparto.





En una entrevista a “Usa Today”, Sandler no dudó en denunciar que a la hora de las escenas de besos, Aniston no es para nada sutil. “Por amor de Dios, mantén esa boca cerrada”, le llegó a decir.

Según explicó, la actriz de “Friends” no es la mejor compañera al momento de besar en cámara. “¡Era tan grande! Una y otra vez, ella se acercaba con su boca gigante y yo le preguntaba qué se pensaba que estaba haciendo”. Y, como si eso fuera poco, hubo otros inconvenientes. “En la filmación de una escena, Jennifer me pateó las costillas. ¡Era un accidente detrás del otro!”, se quejó.

Jennifer Aniston como Audrey Spitz y Adam Sandler como Nick Spitz en "Murder Mystery 2". Foto: Netflix © 2023.

Más allá del divertido reclamo, ambos recalcaron que disfrutan de trabajar juntos. “Confiamos mucho el uno en el otro, y sabemos que nos divertimos mucho. Nos cuidamos las espaldas, y hay un profundo respeto entre nosotros”, resumió Aniston.

Por su parte, Sandler no ahorró en elogios. “Simplemente, ella es alguien divertida. Es increíble cuando salimos con otros amigos o amigas, y siempre sabe qué decir. Y cuando la cruzo en algún lado, me digo a mí mismo ‘Ey, ahí está Aniston’, y me acerco a ella y en seguida estamos riéndonos”.