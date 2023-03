La 95 edición de los Premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, tuvo su ceremonia principal este domingo 12 de marzo en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Dentro de las películas con mayor cantidad de nominaciones se ubicó la cinta alemana “All Quiet on the Western Front”, producida por el gigante del streaming Netflix.

La aparición del filme dentro de esta importante gala sorprendió debido a que no fue galardonada en eventos como los Globos de Oro, donde participó en la categoría de Mejor película de idioma foráneo. Conoce todos los detalles de su paso por los Premios Oscar 2023, aquí.

¿En cuántas categorías competía “All Quiet on the Western Front”?

La película dirigida por Edward Berger, “All Quiet on the Western Front”, fue nominada a los premios de la Academia en nueve importantes categorías en la nueva edición de los Oscar; entre las que destacan Mejor película, Mejor banda sonora, Mejores efectos visuales y Mejor cinematografía.

Esta es la lista completa de las nominaciones para “All Quiet on the Western Front”:

Mejor película

Mejor cinematografía

Mejor película internacional

Mejor maquillaje y peinado

Mejor banda sonora

Mejor sonido

Mejor producción de diseño

Mejores efectos visuales

Mejor guion adaptado

(Foto: Netflix)

¿Qué otros premios ha ganado “All Quiet on the Western Front”?

La cinta alemana empezó a rodarse en marzo de 2021 en Praga (República Checa) y la producción duró alrededor de 55 días con un presupuesto de 20 millones de dólares. “All Quiet on the Western Front” fue estrenada en la 47 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, realizada en septiembre de 2022.

Desde entonces, acumula reconocimientos otorgados por prestigiosos festivales de cine. El National Board of Review le otorgó el galardón por Mejor película extranjera y Mejor adaptación cinematográfica. Días después, los European Film Awards reconocieron a “All Quiet on the Western Front” por Mejores efectos visuales y Mejor maquillaje y peinado.

En enero de este año, el San Diego Film Critics Society premió la cinta por Mejor película internacional y Mejor adaptación cinematográfica.

(Foto: Netflix)

¿Qué premios Oscar se llevó la película “All Quiet on the Western Front”?

Categoría Nominado Ganador Total de premios Mejor película “All Quiet on the Western Front” Perdió | “Everything Everywhere All At Once” se llevó la estatuilla Mejor cinematografía James Friend Ganó Mejor película internacional “All Quiet on the Western Front” de Alemania Ganó Mejor maquillaje y peinado Heike Merker y Linda Eisenhamerová Perdió | “The Whale” ganó esta categoría Mejor banda sonora Volker Bertelmann Ganó Mejor sonido Viktor Prášil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel y Stefan Korte Perdió | “Top Gun: Maverick” ganó esta categoría Mejor diseño de producción Christian M. Goldbeck (diseño de producción); Ernestine Hipper (decoración de set) Ganó Mejores efectos visuales Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank y Kamil Jafar Perdió | “Avatar: The Way of Water” ganó esta categoría Mejor guion adaptado Edward Berger, Lesley Paterson y Ian Stokell Perdió | “Women talking” fue la película ganadora de esta categoría “All Quiet on the Western Front” se llevó 4 premios Oscar.





¿Quiénes integran el elenco de “All Quiet on the Western Front”?

La cinta alemana “All Quiet on the Western Front” tiene dentro de su cast al actor australiano Felix Kammerer, quien protagoniza a Paul Bäumer. En la pantalla también ubicamos a figuras como Albrecht Schuch y Aaron Hilmer.

Esta es la lista completa de actores en “All Quiet on the Western Front”:

Felix Kammerer como Paul Bäumer

como Paul Bäumer Albrecht Schuch como Stanislaus” Katczinsky

como Stanislaus” Katczinsky Aaron Hilmer como Albert Kropp

como Albert Kropp Moritz Klaus como Franz Müller

como Franz Müller Adrian Grünewald como Ludwig Behm

como Ludwig Behm Edin Hasanovic como Tjaden Stackfleet

como Tjaden Stackfleet Daniel Brühl como Matthias Erzberger

como Matthias Erzberger Devid Striesow como General Friedrichs

(Foto: Netflix)

¿Dónde ver en streaming “All Quiet on the Western Front”?

La película nominada al Oscar “All Quiet on the Western Front” es una producción de Netflix, por lo que actualmente solo puede ser vista a través de esta plataforma de streaming con suscripción.

El costo por usar el servicio en Perú es de 24.90 soles al mes por el plan básico, 34.90 por mes en plan estándar y 44.90 al mes por el plan premium.

