Este domingo 12 de marzo es la gran noche del cine. La 95 edición de los Premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Una de las grandes sorpresas en los nominados a la ansiada estatuilla dorada es la cinta “All Quiet on the Western Front” (“Sin novedad en el frente” en español), dirigida por Edgar Berger.

El filme competirá en nueve importantes categorías de los Oscar 2023, incluyendo Mejor película junto a favoritas como “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once”, The Fabelmans” y “Tár”. Para amenizar la espera mientras conocemos a los ganadores, puedes disfrutar “All Quiet on the Western Front”. ¿Quieres saber en qué plataforma de streaming está disponible? A continuación te lo contamos.

¿Cómo ver “Sin novedad en el frente” en streaming?

Después de su estreno mundial en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Toronto realizado en septiembre de 2022, “All Quiet on the Western Front” llegó a la plataforma de streaming Netflix, ya que este proyecto cinematográfico es original de dicho servicio. Para visualizar la película dirigida por Edgar Berger, es necesario tener una suscripción activa.

¿De qué trata “All Quiet on the Western Front”?

La película original de Netflix “All Quiet on the Western Front” está basada en el bestseller mundial homónimo escrito por Erich Maria Remarque. El filme está ambientado en Alemania de 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, donde un joven alemán Paul Bäumer, interpretado por Felix Kammerer, miente sobre su edad para alistarse al ejército junto a sus amigos, quienes están dispuestos a dar su vida por su país.

Ellos, motivados por la propaganda y los sueños de gloria, terminarán en el frente occidental durante la guerra y experimentarán cómo la euforia inicial que sentían se convierte en miedo por perder la vida en batalla dentro de las famosas trincheras. Una pesadilla que vivirán en carne propia.

Mira el tráiler oficial de “All Quiet on the Western Front”

¿Quiénes conforman el elenco de “All Quiet on the Western Front”?

Elcast de “All Quiet on the Western Front” es liderado por el actor australiano Felix Kammerer, quien interpreta a Paul Bäumer. Él está acompañado en la pantalla grande por Albrecht Schuch y Aaron Hilmer.

Esta es la lista completa de actores en “All Quiet on the Western Front”:

Felix Kammerer como Paul Bäumer

Albrecht Schuch como Stanislaus” Katczinsky

Aaron Hilmer como Albert Kropp

Moritz Klaus como Franz Müller

Adrian Grünewald como Ludwig Behm

Edin Hasanovic como Tjaden Stackfleet

Daniel Brühl como Matthias Erzberger

Devid Striesow como General Friedrichs

