Un 3 de julio de 1985 “Volver al futuro” se estrenó en más de 1200 salas de cine de Estados Unidos. Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, esta cinta cuyo guión original fue rechazado en un primer momento por los estudios de Hollywood, se convirtió rápidamente en una de las favoritas de la época y en un referente en cuanto a las historias de viajes en el tiempo.

En Estados Unidos. “Back to the future”, el nombre original de la cinta, recaudó en total US$ 210, 609,762 y US$ 381,109,762 a nivel mundial, y fue por tanto, la película más taquillera de 1985.

Tras el éxito, le seguirían dos secuelas, “Back to the future 2″ y “Back to the future 3″, estrenadas en 1989 y 1990, respectivamente.





Tráiler de "Volver la futuro", estrenada en 1985 y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

Treinta seis años después del estreno de la primera cinta de la saga, las curiosidades, secretos y noticias sobre esta siempre son bienvenidas pues “Volver a futuro” es una de esas viejas películas que pueden verse una y otra vez.

“No haremos un reboot de ´Volver al Futuro´ mientras pueda opinar. Igual que E.T.: nunca las vamos a tocar. Me encanta verlas. Para mí es escandaloso. Especialmente cuando es una buena película. Es como decir: vamos a hacer un remake de ‘Ciudadano Kane’. ¿Quién va a interpretar a Kane? ¿Qué disparate, qué locura es ésa?”, ha declarado Robert Zemeckis en más de una ocasión cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de un reboot de la película.

Como para dejar claro que “´Volver al Futuro” sobrevivirá como una de las películas de ciencia ficción más icónicas de la cultura popular de todos los tiempos.

A modo de homenaje, celebramos a la saga con 10 curiosidades que todo fan de la cinta debe saber sí o sí.

1. Eric Stoltz no fue el primer actor en interpretar a Marty McFly

Como contamos en esta nota, Eric Stoltz fue el actor original de la saga. El actor incluso grabó la mayoría de escenas pero el tono serio que le estaba dando al personaje terminó por convencer a Universal de despedirlo y contratar a Michael J. Fox en su lugar.

Sin bien Stotlz fue primer Marty McFly en rodar no fue el único actor en ponerse en la piel del popular adolescente. Antes de él, actores como Ben Stiller, Billy Zane, John Cusack y Charlie Sheen y Jon Cryer fueron parte de un cásting para intentar hacerse con el papel.

Eric Stoltz interpretando a Marty McFly en "Volver al futuro 1".

En octubre de 2020, Entertainment Tonight compartió a través de sus redes sociales, la audición de Ben Stiller para Marty McFly, a raíz de los 35 años del filme.

“Lorraine, últimamente he llegado a la conclusión de que no sé nada sobre mis padres”, responde un adolescente Stiller en la prueba mencionada que puedes ver a continuación.

2. Sin el DeLorean y otros cambios del guión inicial

A principios de 2020, Jon Cryer (Two and Half Men) reveló cuando audicionó para el papel de Marty McFly el guión original de la película era muy diferente al que finalmente se plasmó en la película.

Así, por ejemplo, dijo que “La secuencia final no involucró una torre de reloj o un rayo, sino que encuentra a Marty escabulléndose en un sitio de prueba de bomba atómica con su máquina del tiempo para estar cerca de la fisión nuclear que necesita para que funcione. En una escena espeluznante...”.

“La máquina del tiempo no era un DeLorean (...)”, agregó Cryer. “Era una máquina que necesitaba fisión nuclear y un ingrediente secreto que resultaba ser Coca-Cola (...) En el final Marty se va a un sitio de pruebas nucleares para conseguir la fisión nuclear que la máquina necesita para funcionar (...) Cuando va a echar la Coca-Cola se le cae y entra en pánico. Encuentra una en un frigorífico y después entra en pánico otra vez porque debe sobrevivir a una explosión nuclear (...) Se mete en el frigo, cierra la puerta, la bomba se activa y la máquina también y simultáneamente lo manda de regreso al futuro”.

Michael J. Fox, el Marty McFly oficial, en una escena de "Volver al futuro". Foto: Universal Studios

3. La película que casi no se hace

Bob Gale, creador de “Volver al futuro”, escribió el guión de la película inspirado en un anuario de secundaria de su padre. Cuando lo encontró se preguntó qué habría pasado si él pudiera haber viajado al tiempo estudiantil de sus papás.

Cuando Gale ya tenía el guión en buen forma, lo terminó de escribir con Robert Zemeckis, el futuro director de la cinta. Emocionados de lo que tenían en mano, ofrecieron la idea a varios estudios pero fueron rechazados hasta 40 veces.

Las excusas argumentaban que la cinta “no era lo suficientemente atrevida y obscena” como lo eran otras películas de adolescentes de la época o de lo contrario, decían que “sería mal visto ver a una madre enamorarse de su propio hijo”.

Bob Gale, Christopher Lloyd, Robert Zemeckis y Michael J Fox en el set de "Back To The Future 2".

4. Johnny Depp y una audición “para el olvido”

Los candidatos para el papel de Marty McFly fueron varios y con el correr del tiempo descubrimos las identidades de varios de ellos. A la lista mencionada líneas arriba, hay que sumarle la audición de Johnny Depp. El actor, en sus veinte en aquel entonces, se sumó al cásting de la película pero parece que no lo hizo muy bien pues Bob Gale ya ni se acordaba de él.

En 2010, a propósito del lanzamiento de “Back to the Future: The 25th Anniversary Trilogy”, Bob Gale dijo a Premium Hollywood: “Revisé las notas y dije: ‘¡Caramba, ni siquiera recuerdo que leímos a Johnny Depp! Así que, sea lo que sea que hizo, ¡supongo que no fue tan memorable!”.

Johnny Depp fue otro de los tantos candidatos en postular al papel de MartyMcFly.

5. “Sin mala leche a Eric Stoltz”

En esa misma entrevista con Premium Hollywood, Gale habló sobre las fotos y video revelados de Eric Stoltz en los bonus track de la edición Blu-Ray de la cinta, con motivo de su 25 aniversario.

“Fue Laurent Bouzereau, quien dirigió y produjo los documentales, y nos molestó por poner ese metraje (el de Stoltz)”, dijo Gale. “Entonces, si te gusta verlo, él es el tipo al que hay que darle el crédito y agradecimiento”.

“Mira, no tenemos ninguna mala voluntad con Eric”, continuó Gale. “No queremos hacerlo quedar mal. No creemos que esto lo haga quedar mal. Nosotros creemos que no lo hace. Pensamos: ‘Vamos a pedalear suavemente y no poner mucho de eso allí’, porque, ya sabes, la historia trata sobre cómo se hizo la película, no sobre él. Quizás en la edición del 35 o 45 aniversario, pondremos las escenas reales. Nunca destruimos ese metraje. Reconocimos en ese momento que tenía un significado histórico, por lo que el metraje existe. Pero Eric es un actor que trabaja. No queremos que tenga que responder preguntas al respecto... no a menos que se acerque y diga: ‘¡Oye, quería hablar de eso!’ “, agregó el guionista.

6. ¿Un refrigerador para viajar en el tiempo? Una mala idea

Originalmente, la máquina del tiempo era un dispositivo láser. Más tarde, este dispositivo se reemplazó por un refrigerador doméstico común que funcionaba con energía nuclear pero finalmente esta idea fue descartada pues hubiera sido un grave peligro para los niños de entonces, quienes seguramente hubieran ido en masa a secuestrar sus refrigeradores.

En una entrevista exclusiva al portal SYFY en octubre de 2020, Bob Gale habló de este proceso de convertir un refrigerador en el clásico DeLorean.

“En los dos primeros borradores del guión, la máquina del tiempo era en realidad una cámara del tiempo construida con un viejo refrigerador que Doc Brown tuvo que arrastrar en la parte trasera de una camioneta”, dice el coguionista y productor. “Cuando finalmente llegamos a la preproducción de la película, el director Bob Zemeckis estaba empezando a pensar en cómo iba a filmar algunas de estas escenas, y se le ocurrió la brillante idea de que tendría mucho más sentido para Doc Brown construir la máquina del tiempo en un automóvil“.

Michael J. Fox en "Volver al futuro 2".

7. Una novia “distinta” para Marty

En la primera película de “Volver al futuro”, la actriz Claudia Wells interpretó el papel de Jennifer, la novia de Marty McFly. Sin embargo en las dos secuelas restantes, esta fue reemplazada por Elizabeth Shue, popular entonces por “Karate Kid” de 1984.

La razón por la que Wells no pudo seguir interpretando a Jennifer fue el cáncer diagnosticado a su madre en aquel entonces.

Jennifer es la novia de Marty McFly, personaje que fue interpretado por Claudia Wells. Al finalizar la película queda establecido que habrá una segunda parte. Sin embargo, el rol de Jennifer fue asumido después por Elizabeth Shue, famosa por ser la Ali de “Karate Kid” de 1984.

Claudia Wells tuvo que dejar su papel luego que su madre fuera diagnosticada con cáncer. Como resarcimiento la actriz volvió a interpretar a Jennifer en 2011 prestando su voz para los videojuegos inspirados en “Volver al futuro”.

Claudia Wells y Michael J. Fox en "Volver al futuro 1".

8. Kyra Sedgwick también pudo haber sido Jennifer

Kyra Sedgwick, ganadora de un Globo de oro y esposa de Kevin Bacon desde 1988, audicionó para el papel de Jennifer, la novia de McFly pero perdió la oportunidad ante Claudia Wells.

En 2020, con motivo del 35 aniversario de la franquicia, Universal lanzó “Back to the Future: The Ultimate Trilogy”, en el cual se incluye la audición de Sedgwick.

Kyra Sedgwick audicionando para Jennifer, la novia de Marty McFly.





9. Un video de tomas falsas siempre es bueno para reír un poco

En 2010. con motivo del 25 aniversario de “Volver al futuro”, los productores de la cinta lanzaron en la versión Bluray un video de las tomas falsas de la saga.

10. Un “continuará” engañoso

La escena final de “Volver al futuro” nos muestra un “Continuará” enorme. Sin embargo, cuando se rodó la primera película se hizo sin pensar en una secuela. Esta estrategia no fue más que una broma de Zemeckis y Gale. Estrenada la cinta y ante el éxito que tuvo, Universal no dudó en pedir una segunda y tercera parte.





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM