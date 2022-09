Desde el primer capítulo de la novela de Joyce Carol Oates, “Blonde”, la melancolía de los personajes impregna al lector de sentimientos oscuros. Marilyn Monroe es un vehículo a través del cual la autora escribe del machismo irremediable de Hollywood, el dolor de una mujer hermosa y la locura del ser humano. Así como otras historias biográficas de la artista, el texto recuerda sus pasajes de vida, cuando fue niña, mujer y, por desgracia, un símbolo sexual, casi un objeto rentable. Este 28 de septiembre, día del estreno de la cinta de Netflix, el director Andrew Dominik debería reflejar otra dimensión de la mente de la actriz.

“Marilyn, la historia no contada” (1980), “Una semana con Marilyn” (2011) o “La vida secreta de Marilyn Monroe” (2015) son representaciones del cine y la televisión que cuentan las adicciones y los problemas amorosos de la actriz de los años 50. En el caso de “Blonde” (2022), la diferencia radica en la forma de narrar los pensamientos de Norma Jeane, quien, antes de ser una estrella, era una niña con una personalidad y un nombre diferente al que lleva hoy su marca personal, incluso después de muerta.

Hace 22 años, el guion de “Blonde” llegó a las manos de Joyce Carol Oates, quien hoy aplaude a la película por utilizar los pasajes de su narración. En su libro, la mente de Marilyn Monroe, a veces lúcida y otras trastornada, tiene una doble voz de la consciencia, que está escrita en letra cursiva. “Me siento avergonzada porque nadie me quiere. Ojalá me muriera”, se lee en la página 105. Algunas de las líneas de la novela se asemejan a los discursos de los diarios de Monroe, pero son ficción.

La voz en la cabeza

En la biografía autorizada, Oates no siempre utiliza la letra cursiva para referirse a pensamientos dementes. Pero la voz insoportable en la cabeza de Marilyn Monroe está introducida en el texto y es un apoyo importante para entender la mente de una mujer maltratada por la industria y las personas que la amaban. Muchas frases son un susurro que opina de las situaciones difíciles o atroces, como los episodios de esquizofrenia de su madre o el tercer matrimonio fallido con Arthur Miller, el dramaturgo.

En la serie de televisión, “La vida secreta de Marilyn Monroe” (2015), la interpretación de Kelli Garner como la “actriz rubia” trajo buena crítica. En el programa, hay mucho de esa voz en la cabeza de una pequeña decepcionada con su madre y una adulta atractiva para los hombres. En los diálogos, Garner se despersonaliza cuando salen a la luz sus rencores internos por la mirada de la sociedad acerca de ella, así como las penas que vive. Los recuerdos del personaje vienen durante una larga conversación con su psicólogo, contratado por la empresa responsable de la estrella de cine.

En una imagen de archivo, Marilyn Monroe camina junto a su tercer esposo, Arthur Miller, cuando deja el hospital Lennox Hill Hospital en Nueva York.

En el libro “Blonde”, ocurre algo parecido a la serie, pero la genialidad está en elementos como la “Amiga Mágica” o “Amiga del Espejo”, que era Marilyn Monroe, el alter ego de Norma Jeane. Ella pensaba que era la única forma en que su madre la podía ver y amar. Para Gladys Mortensen, el trato hacia su hija tenía que ser exigente, debido a su obsesión de convertirla en una estrella de La Productora, la casa realizadora donde trabajaba como empleada de metraje de películas. Era una mujer compleja y enferma, para quien la vida era casi insignificante. Atentó más de una vez contra la suya propia.

La locura de Monroe, que viene de familia y se desarrolla con otros traumas, es un recurso en común en las biografías. El arte en la narración de Oates son las voces, el juego de tiempos y la trasformación del personaje. La bella mujer no es la misma persona de anteriores ficciones, porque, en esta historia triste, la conocemos a profundidad. En este sentido, la fe religiosa de la adolescente y la femineidad de la adulta suman a la investigación de la autora, que consultó libros biográficos de 1985 y 1986, además de otros recursos adicionales sobre actuación y cine.

Para ver “Blonde” de Netflix, el espectador debe viajar por las imágenes sin buscar la fidelidad a la historia real de Marilyn Monroe, ya que no todo lo que sale en el libro es parte de la película. Otros relatos de la novela son, por ejemplo, el episodio sexual con Marlon Brando y sus matrimonios fallidos, el perfeccionismo de la actriz con el método Stanislavski, la época donde vive una obsesión no correspondida con el presidente de Estados Unidos, entre otros spoilers que se detienen aquí.

