“Dejar el mundo atrás” se estrenó el 8 de diciembre, pero no necesitó mucho tiempo para colarse en el primer lugar de las películas más vistas en Netflix. Su trama ha cautivado a la audiencia, así como su elenco encabezado por grandes estrellas como Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali y Kevin Bacon.

Muchas de las películas originales de Netflix, suelen tener una segunda parte, sobre todo si logran éxito de audiencia. ¿Será el caso de “Dejar el mundo atrás? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿”Dejar el mundo atrás” tendrá segunda parte?

De momento, no hay una confirmación oficial de una segunda parte de “Dejar el mundo atrás”. Cabe destacar que la película está basada en la novela del mismo nombre del autor estadounidense Rumaan Alam. El libro tampoco cuenta con una segunda entrega y, a pesar de algunas diferencias, la película es fiel al libro y a su desenlace.

"Dejar el mundo atrás" comienza con un encuentro inesperado: Amanda y Clay reciben por la noche la visita de un padre y una hija que dicen ser los dueños de la casa que han rentado . (Foto: Netflix)

¿Cómo termina “Dejar el mundo atrás”?

“Dejar el mundo atrás” tiene un final abierto. Por un lado, George (Mahershala Ali) y Clay (Ethan Hawke) han logrado obtener ayuda de Danny (Kevin Bacon), un vecino precavido que tiene muchas provisiones para sobrevivir a la situación de caos que se vive en los Estados Unidos que retrata el filme. Pero la salud de Archie (Charlie Evans), el hijo adolescente de Clay, es muy delicada. George y Clay abandonan la casa de Danny decididos a buscar un lugar con provisiones del que este les ha dado detalle. Mientras tanto, Amanda (Julia Roberts) y Ruth (Myha’la) ven con desolación cómo Nueva York va siendo destruida a causa de unas explosiones que ellas contemplan desde el otro lado de la ciudad. Por su parte, Rose (Farrah Mackenzie), a quien Amanda y Ruth buscan desesperadamente, ha encontrado una casa deshabitada que funciona como un búnker de protección: tiene comida, almacenamiento, seguridad y un gran catálogo de series en DVD. Entre ellas “Friends”, su serie favorita. La película concluye con la niña ignorando los llamados de su madre, dándole play al episodio final de la ‘sitcom’.

Mahershala Ali y Myha'la en escena de "Dejar el mundo atrás". / Netflix

Como ven, hay varios detalles por resolver en la trama. Entre ellos, la salud de Archie, si Ruth y Amanda lograrán encontrar a Rose, si George y Clay lograrán tomar el refugio y, sobre todo, la mayor interrogante: quién está detrás del caos que se ha apoderado de los Estados Unidos.

¿Cómo termina el libro “Dejar el mundo atrás”?

Como decíamos al inicio de esta nota, hay algunas diferencias entre película y libro. El final es muy similar, aunque hay una importante diferencia.

En la película, Rose se queda viendo el final de su serie favorita. En el libro, Rose está intrigada por una casa que ha visto a la distancia en repetidas ocasiones y finalmente decide entrar. Allí encuentra mucha comida y provisiones y decide juntarlas, se presume, para ir a llevárselas a su familia.

¿Qué dijo el autor del libro del final de “Dejar el mundo atrás”?

Sobre el final de “Dejar el mundo atrás”, Rumaan Alam, autor responsable de la novela original y productor ejecutivo del filme, dijo en entrevista con “Variety”, que estaba conforme con el giro que le dio el director Sam Esmail.

Sobre la escena final con Rose viendo “Friends” dijo: “Terminar con la particular sacudida de humor que propone Sam es muy satisfactorio y gratificante. Es una especie de autorreflexión porque es cineasta. También trabajó en televisión y en cierto modo está afirmando algo sobre el poder de ese medio y su influencia sobre este personaje en particular. Digo que es gracioso, pero no creo que sea una broma. No creo que sea una broma para Rose. No creo que sea una broma para el público. No creo que sea una broma sobre ‘Friends’. Es un recordatorio de que el arte es una especie de ungüento. La experiencia de ver esta película es muy poderosa porque he tenido la oportunidad de ver al público responder al final tres veces y nadie sabe realmente qué hacer con ello. Dicen, ¿es esto gracioso? ¿Esto da miedo? ¿Realmente se acabó? Y eso me encanta mucho”, declaró el escritor.

Sobre si las familias protagonistas finalmente se reúnen tras la escena final, el autor dijo que había muchas cosas abiertas que tanto él como el director en realidad no tenían una respuesta sobre qué pasaba después y que la idea es que sea el esepctador quien saque sus conclusiones.

“En la película, G.H y Ruth programan sus cronómetros, por lo que literalmente hay un reloj en marcha y escuchamos que suena la alarma de ese cronómetro. Ese es el último momento que estamos con Ruth y Amanda y G.H. le dice a Clay que tienen que ir a un búnker. Ustedes, como espectadores, puede decir: “Oh, no lo lograrán”. Pero tengo esta visión de G.H. Es muy competente y siento que ha resuelto todos los problemas. Pero no sé qué le pasará a Archie. La verdad es que no lo sé. Esto es algo que le he oído decir mucho a Sam y que él tampoco sabe. Pero esto es lo suficientemente abierto como para que lo interprete la audiencia. No estoy ocultando una respuesta definitiva porque no la poseo”, afirmó.

Finalmente, Alam afirmó que estaba conforme con que el final sea abierto y que no muestre un final feliz, del reencuentro de todas las familias en medio del caos.

“¿No sería eso tan insatisfactorio? Esta es una película que te respeta lo suficiente como espectador como para no ofrecerte eso. En esa escena final entre Julia (Roberts) y Myha’la, no se abrazan. Incluso antes de eso, cuando están en ese pequeño cobertizo y llegan a una distensión, Ruth reconoce que hay algo de verdad en las cosas que ha dicho Amanda, que están de acuerdo en algo, pero no termina con una abrazo. No es ese tipo de historia. No tengo ningún problema con una gran película de desastres que salva a los seis u ocho protagonistas y los reúne después de un desastre y te permite decir: “Bueno, todo va a estar bien”. Simplemente no creo que este sea ese tipo de película”, sentenció el escritor.