Este domingo 12 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia principal de la 95 edición de los Premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Una de las grandes sorpresas de la noche fue la película “RRR”, la cual ostentaba solo una estatuilla dorada y logró alzarse como ganadora de la categoría Mejor canción original.

El sencillo “Naaty Naatu” del filme “RRR” se impuso ante otra de las favoritas que era “Hold My Hand” de Lady Gaga para “Top Gun: Maverick”. En la misma contienda se ubicaban las canciones “Applause” para “Tell It like a Woman”, “Lift Me Up” de Rihanna para “Black Panther: Wakanda Forever” y “This is life” para “Everything Everywhere All at Once”. A continuación, conoce en qué plataforma de streaming puedes disfrutar la película ganadora del Oscar 2023.

¿Dónde ver en streaming “RRR”?

La película “RRR” protagonizada por N. T. Rama Rao Jr y Ram Charan se estrenó en cines el 25 de marzo de 2022. Actualmente, el filme se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix. Los usuarios pueden acceder solo con una suscripción activa en el servicio.

¿De qué trata “RRR”?

La cinta dirigida por S.S. Rajamouli está ambientada en la década de 1920 y sigue a dos revolucionarios indios legendarios y su viaje lejos de casa antes de que comenzaran a luchar por su país.

“Tras el secuestro de una niña perteneciente a una tribu marginada, Bheem viajará a Delhi para su rescate. En su travesía se cruzará con Rama Raju, un oficial del Raj que tiene por misión perseguirlo para meterlo a la cárcel”, cita la sinopsis oficial de “RRR”.

Mira el tráiler de “RRR”

¿Quiénes son los actores de “RRR”?

La cinta es protagonizada por el actor N. T. Rama Rao Jr., quien está acompañado en la pantalla grande por Ram Charan, Ajay Devgn y Alia Bhatt.

Este es el elenco completo de la película “RRR”:

N. T. Rama Rao Jr. como Komaram Bheem

Ram Charan como Alluri Sitarama Raju

Ajay Devgn como Venkata Rama Raju

Alia Bhatt como Sita

Shriya Saran como Sarojini

Ray Stevenson como gobernador Scott Buxton

Alison Doody como Catherine Buxton

Olivia Morris como Jennifer

Chatrapathi Sekhar como Jangu

Makarand Deshpande como Peddanna

Rajeev Kanakala como Venkat Avadhani

Rahul Ramakrishna como Lachu

Edward Sonnenblick como Edward

Twinkle Sharma como Malli

