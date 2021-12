Conforme a los criterios de Saber más

No es una película de Marvel, pero “Don’t Look Up”, el más reciente estreno de Netflix, también tiene una escena post créditos. Cargada de mucho humor negro, la escena que veremos en streaming no es la única que tuvo en mente el director Adam McKay, aunque sí conecta con otro momento de la película y la mención a una criatura sobre la que ya muchos se preguntan en las redes sociales: los bronterocs.

(ALERTA DE SPOILER : a continuación, daremos algunos detalles sobre la trama de la película “No mires arriba”. Si no quieres saber más, no sigas leyendo)

En un momento trascedente en el desarrollo de la historia, el Dr. Mindy (Leonardo DiCaprio) se pone del bando de la presidenta Orlean (Meryl Streep) y el genio tecnológico Peter Isherwell (Mark Rylance), aunque luego empieza a mostrar dudas que terminan por irritar a ambos líderes. Es así que Isherwell le revela al Dr. Mindy que, gracias a su tecnología, sabe todo de él, hasta cómo morirá.

Esta posibilidad queda rondando en la cabeza de la presidenta Orlean, quien luego le pide a Peter que le cuente qué sabe de su futuro. El empresario le responde: “Morirás comida por un bronteroc”. La escena deja en los personajes la misma duda que en los espectadores: ¿qué es exactamente un bronteroc?

Escena post créditos

Meryl Streep en escena post créditos de "Don't Look Up". (Foto: Netflix)

En la escena post créditos, el misterio se revela. Gracias a cámaras criogénicas, un pequeño grupo de afortunados terrícolas logran sobrevivir hasta el año 22,740, en el que finalmente encuentran un planeta habitable.

Cuando desciende, la presidenta rápidamente se ve fascinada con una criatura que aparece en el lugar. Pero el animal no tarda en lanzarse sobre su cara y devorarla. “¿Qué era eso?”, pregunta uno de los humanos. Peter responde: “Debe ser un bronteroc”.

Como se puede suponer, los bronterocs son una especie inventada para la película. De acuerdo a una entrevista de Adam McKay para el portal “Variety”, fue idea de Meryl Streep que su personaje, por ser tan narcisista, quiera saber también cómo va a morir.

“Estábamos filmando la escena con Rylance, Meryl y Jonah en el centro de control de BASH para el segundo lanzamiento. Y sugerí que jugáramos un poco. ‘Por qué no improvisan una conversación’, les dije. Quizás algo se presente. Meryl, que es una gran improvisadora, dijo eso de ‘quiero saber cómo me voy a morir’”, relató McKay.

“Ellos siguieron improvisando y se decidió que el personaje de Jonah iba a morir tres días después por comer carne humana contaminada”, contó McKay, que luego decidió que el personaje de Streep iba a escapar de la Tierra y pensó: ‘por qué no se la come una criatura’.

“Mark, Meryl y yo pulimos un poco más. Cada vez que decíamos el nombre de la criatura, cambiaba. En una toma salió lo del bronteroc. Cuando la filmamos, nos pareció muy divertido y así quedó”, relató McKay.

Jonah Hill en escena post créditos de "Don't Look Up". (Foto: Netflix)

Finales alternativos

La decisión de una escena post créditos no solo tiene que ver con el hecho de darle valor a todas las personas que son parte de la cinta, no solo a los actores, productores y directores, que salen en el inicio de la cinta, pero también por la necesidad que tenía McKay de darle un cambio de ánimo al espectador tras el devastador final del planeta Tierra con el que cierra “Don’t Look Up”.

Con ayuda del especialista en efectos visuales Raymond Gieringer, crearon al bronteroc para la escena post créditos que se ve en la cinta, pero esta no fue la primera idea que tuvieron en mente.

“El final original fue que, al bajar a este nuevo planeta, alguien dijera: ‘Ok, es hora de construir nuestras casas’. Y alguien añadiera: ‘Pero la cápsula en la que llevábamos a todos los obreros explotó'. Entonces el personaje de Mark Ryance decía: ‘Le doy mil millones de dólares a quien me haga mi casa’. Luego otro decía: ‘Yo ofrezco 2 mil millones’. Y así seguía la puja y te dabas cuenta que solo rescataron a los multimillonarios”, contó McKay.

Finalmente, en la citada entrevista para “Variety”, el cineasta también respondió si la muerte de la presidenta Orlean atacada por un bronteroc, significaba que ese sería el destino de todos los demás humanos rescatados. La respuesta fue: “Así es, creo que eso implica la escena”.

VIDEO RELACIONADO :

Los premiados actores conversaron con El Comercio sobre el mensaje de "Don't Look Up", la cinta que, 25 años después de "Marvin's Room", los vuelve a unir en un mismo set.