Este viernes 16 de agosto, Netflix estrenará The Union (‘El Sindicato’), una de las nuevas propuestas de la plataforma de streaming que promete ser un éxito no solo por sus escenas de acción, sino también por la dinámica relación entre sus protagonistas, Mark Wahlberg y Halle Berry, que combina mucha fuerza con humor.

“Saltar Intro” conversó con el actor y, desde el inicio, dejó claro que la relación entre su personaje y el de Berry es uno de los pilares de la película. “Lo que va a impresionar a la gente es la química que tengo con ella” comentó. “La relación y el humor son fundamentales, y no solo se trata de la acción y las persecuciones, sino de una especie de juego entre los personajes que creo que les gustará”, compartió.

Mark Wahlberg es Mike McKenna y Halle Berry es Roxanne Hall en "El sindicato".

Un dúo a la medida

La química entre los dos actores no es accidental. Wahlberg reveló que se inspiraron en la icónica pareja cinematográfica de Spencer Tracy y Katherine Hepburn, cuyo dinamismo y complicidad en pantalla han sido referentes del cine clásico en películas como “La mujer del año” y “La llama sagrada”.

“Si piensas en Spencer Tracy y Katherine Hepburn, es esa química que entra en escena. Nosotros apuntamos a eso como inspiración en la relación”, explicó Wahlberg, subrayando la profundidad y el cuidado con el que construyeron la interacción entre sus personajes. “Los personajes también tienen una interesante relación y lo van a ver reflejado en las pantallas”, aseguró.

El premiado J.K. Simmons también es parte del reparto.

A sus 53 años, el actor no toma a la ligera las exigencias físicas de los roles de acción. “Quería estar listo para poder estar a la altura de lo que se me pedía en las escenas de acción, pero también me preparo físicamente por un tema de edad”, comenta. “Intento mantenerme lo más sano posible y entrenar para evitar el peligro”, agregó.

Escena de "El sindicato" o "The Union".

Wahlberg resaltó además cómo fue el detrás de cámaras durante el rodaje. “Todos los días nos divertíamos grabando, hemos hecho muchas escenas de pelea. Nunca tuve ningún problema, pero Halle Berry fue la primera, de hecho, que me pegó en las costillas hasta dejarme sin aliento”, contó entre risas. “Fue muy improvisado, pero de todas maneras lo sentí”, puntualizó.

Mark Wahlberg nos habla de "El sindicato", su nueva película con Halle Berry para Netflix.

¿Una segunda parte de “The Union”?

Wahlberg habló sobre la posibilidad de una secuela de “El sindicato” (cuyo título original es “The Union”), una pregunta casi inevitable en la era de las franquicias cinematográficas. “Por supuesto (podría haber una secuela), pero dependerá mucho de la historia y no solo de volverla a hacer porque sí”, afirma.

"Intento mantenerme lo más sano posible y entrenar para evitar el peligro". Mark Wahlberg | Actor

“The Union” es dirigida por Julian Farino, un viejo conocido del actor tras dirigir 23 episodios de “Entourage”, serie de HBO producida por Mark Wahlberg. Encuéntrala en el catálogo desde este viernes 16 de agosto.